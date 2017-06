Eduardo Garzn presenta el libro Desmontando los mitos econmicos de la derecha en la Universitat de Valencia

La izquierda tiene mucho que aprender de la Teora Monetaria Moderna

El 13 de junio el Banco de Espaa decidi revisar al alza las estimaciones de crecimiento del PIB de 2017, que actualmente se sitan en el 3,1%. Encaja este anuncio en el libro del economista Eduardo Garzn Desmontando los mitos econmicos de la derecha. Gua para que no te la den con queso (Pennsula, 2017)? S, primero porque no puede predecirse el futuro; adems el PIB es un indicador que mide las transacciones econmicas en una comunidad, pero ms all de eso no dice nada, responde Garzn antes de la presentacin del libro organizada por la Asociacin por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios en la Universitat de Valncia. A pesar de ello, se utiliza el PIB de modo recurrente para mesurar el bienestar material de la poblacin. Podran utilizarse otros medidores, como el ndice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que combina el crecimiento econmico (en trminos del PIB), con el acceso a servicios pblicos bsicos (sanidad o educacin).

Los comentarios econmicos de Eduardo Garzn Espinosa (Logroo, 1988) pueden seguirse en el blog Saque de esquina. Una aproximacin sencilla, asequible y crtica a la Economa. En esta pgina Web rebate, por ejemplo, el triunfalismo gubernamental sobre los registros del paro del primer trimestre de 2017. A partir de la Encuesta de Poblacin Activa del INE, Garzn detalla que desde la llegada del PP al gobierno, el 79% de los nuevos empleos han tenido carcter temporal. Adems, entre enero y marzo del ao actual, en el estado espaol se firmaron 32.100 contratos de un da de duracin. Del anlisis de la letra menuda de la EPA, se concluye que la tasa de temporalidad de la economa espaola es, tras Polonia, la mayor de los 28 pases de la UE. En este indicador, el estado espaol casi duplica la media europea.

En la economa financiera tambin se propagan los mitos y la confusin. El 13 de junio la Asociacin de Inspectores y Auditores Informticos del Banco de Espaa cuestion la auditora de la firma Deloitte al Banco Popular, que arrojara, segn las cifras publicadas, un agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros. La cifra dependera del escenario al que se enfrentara el Banco Popular, adquirido finalmente por un euro por el Banco Santander. Los inspectores advirtieron de la diversidad extrema de los escenarios que presentaba la auditora, de que tal vez el experto auditor no lo fuera tanto y de que quiz no respondiera a la realidad su independencia, segn inform la Agencia Efe. Tambin el 13 de junio el peridico El Confidencial public una informacin con el siguiente titular: Un informe exprs de Deloitte apuntill al Popular y propici su venta al Santander. Liberbank es otro banco en apuros. De hecho, las acciones se desplomaron despus que la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prohibiera durante un mes la venta de activos a corto en relacin con la entidad. Por otro lado, diferentes medios y agencias informaron el 16 de junio de un informe del Banco de Espaa que estimaba como irrecuperables ms de 60.000 millones de euros del rescate financiero.

Se derrumba otro mito, el de la banca privada eficiente y saneada? Eduardo Garzn Espinosa sostiene que el sistema financiero se halla totalmente sobredimensionado, lo que hace posible que se produzcan burbujas financieras. El miembro del consejo cientfico de ATTAC destaca que existen activos mal valorados en los balances contables, a lo que se agrega otra evidencia: No hay una diferencia esencial entre las cajas de ahorro y los bancos, han tenido un funcionamiento muy similar. Prueba de ello es que la banca no ha estado a salvo de la debacle financiera y derivada de la burbuja inmobiliaria, aade el asesor en el rea de Economa y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Fueron decisiones polticas las que condujeron a la liquidacin de la gran mayora de las cajas de ahorro, y vendidas a precio de saldo a los bancos; las cajas se podran haber mantenido como entidades zombies, tal como se hizo con los bancos. Garzn extiende el anlisis al mbito europeo, si se atiende a los problemas muy serios del Deutsche Bank o el Monte dei Paschi italiano.

En el primer captulo del libro Eduardo Garzn expone sin ambages la tesis de partida: En las facultades de econmicas las asignaturas suelen estar repletas de nmeros, de grficos y de ecuaciones; todo ello le ha conferido a la economa un cariz fro, tcnico, antiptico y extremadamente rido. En Desmontando los mitos econmicos de la derecha Eduardo Garzn explica que la Economa se utiliza como un arma, que es ideolgica, pero que se disfraza de ciencia para que la gente la digiera mejor; que el pblico piense, debido a las formulaciones matemticas, que se trata de una materia tcnica y exacta, cuando en realidad se lanzan muchas veces proclamas subjetivas e ideolgicas para beneficiar a una minora. Entre otras muchas falacias apunta la siguiente: que la distribucin equitativa de los recursos vaya en contra del beneficio empresarial y el crecimiento econmico.

El miembro de la Fundacin Europa de los Ciudadanos (IU) recuerda el tiempo en que, aunque de modo desordenado y vinculado a la Filosofa, empez en la Grecia clsica a hablarse de Economa (oikos, casa; nomos, administrador): la produccin, la moneda, el comercio, la divisin del trabajo Y se haca en relacin con la vida cotidiana, la tica y los valores. Hoy, segn Andrew Mold, economista especializado en Desarrollo, para entender el predominio de una escuela econmica hay que saber cmo se forman y diseminan las ideas entre los profesionales de la economa y cmo estas ideas se vinculan a las estructuras de poder. Un ejemplo muy elocuente recogido en el ensayo de Garzn es la carta que el economista Auguste Walras le dirigi a su hijo Len, pionero de la economa matemtica, en 1859: Algo que encuentro perfectamente satisfactorio en el plan de tu trabajo es tu intencin que apruebo desde cualquier punto de vista- de mantenerte en los lmites ms inofensivos respecto a los seores propietarios. Hay que dedicarse a la economa poltica como uno se dedicara a la acstica o la mecnica.

Ha de reconocer errores la izquierda en su praxis poltica? Por qu razn Trump pudo cosechar 63 millones de votos en las presidenciales estadounidenses de noviembre; y Marine Le Pen, 10,6 millones de sufragios en la segunda vuelta de las presidenciales francesas? Hay errores, por ejemplo, en la cuestin meditica y la manera de llegar al electorado, subraya Eduardo Garzn. Pero sobre todo echa en falta una crtica ms incisiva y una posicin ms clara de la izquierda, y sobre todo la espaola, a las estructuras capitalistas con el entramado de intercambios comerciales y financieros- y el proyecto del euro. En el captulo de alternativas, Izquierda Unida ha propuesto el trabajo garantizado, pero con escasa repercusin. Una de las razones es que el altavoz ha sido IU y otros colectivos, que son minoritarios, explica el autor de Desmontando los mitos econmicos de la derecha. Adems, muchas veces el mensaje ha llegado de modo distorsionado; pero creo que si se le explica la propuesta a la gente, la entiende y te la compra. Tendra mayor aceptacin la idea de repartir el trabajo? S, pero tambin est ligada al trabajo garantizado.

Otra posible va es la defensa de la Teora Monetaria Moderna, en la que Eduardo Garzn Espinosa observa un enorme potencial. Creo que la izquierda tiene mucho que aprender de la Teora Monetaria Moderna, todava no se le ha hincado el diente con suficiente fuerza. Cmo se la explicara a un profano en ciencias econmicas? Le dira que el dinero no es algo que exista en la naturaleza y que haya que recaudarlo mediante las polticas fiscales, para luego poder gastarlo; el dinero es una creacin del ser humano y, por tanto, est a la libre disposicin. Aunque ello, aade Garzn, no significa que pueda crearse de manera ilimitada para gastarse cuanto se quiera, pero s que existen mrgenes ms que suficientes. Considera que la creacin de dinero se encuentra hoy privatizada, y que ste podra generarse a partir de un planteamiento democrtico.

Ha llegado el momento de poner en cuestin las supuestas bondades del libre cambio y la libertad de comercio? El exdirector general de Le Monde Diplomatique y uno de los mentores del Foro Social Mundial, Bernard Cassen, lleva ms de una dcada escribiendo y conferenciando contra el libre comercio. El economista Juan Torres Lpez ha escrito en torno a los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del libre cambio. Vicen Navarro ha publicado asimismo artculos en los que considera una farsa los Tratados de Libre Comercio. Segn Eduardo Garzn, la izquierda siempre ha cuestionado que la libre circulacin de mercancas sea algo positivo per se; primero habra que cubrir las necesidades bsicas de la poblacin, y con ese punto de partida regular la libertad de circulacin de mercaderas y capitales. Esto supondra impedir la llegada de productos con origen en Taiwan, si es que para su produccin se vulneran los derechos laborales. Una medida de estas caractersticas ya implicara un cambio fundamental respecto a lo que hoy ocurre, remata Garzn.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.