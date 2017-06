Lleg la hora

Como siempre, pas desapercibido en los grandes medios de comunicacin y particularmente entre la clase poltica, el importante comunicado del Congreso Nacional Indgena Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (CNIEZLN), Lleg la hora , del 28 de mayo pasado. Inmersos en las elecciones de Estado, tan predecibles en sus resultados fraudulentos, como la frustracin de quienes votan de buena fe, confiados en que ahora s, se podr al menos una alternancia , tanto los medios como los polticos, ignoran o invisibilizan lo referente a las resistencias e iniciativas polticas de los pueblos indgenas. El autismo y egocentrismo de la clase poltica va a la par de la obsecuencia ante el poder de los analistas mediticos.

En su documento, el CNIEZLN da a conocer la amplia representacin de pueblos, comunidades, naciones y tribus indgenas presentes en la asamblea constitutiva del Concejo Indgena de Gobierno: Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Hh, ath, uhh, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me`phaa, Mixe, Mixe-Popoluca, Mixteco, Moch, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purpecha, Qanjobal, Rarmuri, Tnek, Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixrika, Xiiuy, Yaqui, Binniza, Zoque, Akimel Ootham y Comkaac.

El documento describe a profundidad la guerra capitalista de espectro completo contra los pueblos en todo el territorio nacional, y el momento de violencia, miedo, luto y rabia que se vive, desde que: la clase poltica se ha empecinado en hacer del Estado una corporacin que vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercanca que se mata y se entierra como materia prima de los crteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de rganos. El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisin de encontrarlos a pesar de que los gobiernos estn empecinados en que no los encuentren, pues junto con ellos, tambin va apareciendo la pudricin que manda en este pas. Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atenidos a que la destruccin del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiacin de territorios enteros, en las montaas, en los valles, en las costas, en las ciudades.

Al contrario de la clase poltica que participa en los procesos electorales como si stos se llevaran a cabo en un cantn suizo, el comunicado destaca: la destruccin que hemos no slo denunciado, sino enfrentado durante 20 aos y que evoluciona en la mayor parte del pas en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales, que actan en una descarada complicidad con todos los rganos del mal gobierno, con todos los partidos polticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades. En medio de esa repugnancia nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo, slo vemos guerra que crece y en el horizonte est la muerte y la destruccin de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida; est la certeza absoluta que esto se pondr peor, mucho peor, para todos, para todas .

Reiteran que slo en la resistencia y la rebelda hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas estn las claves no slo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueo y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autnomas de seguridad, de comunicacin, de gobiernos propios de proteccin y defensa de los territorios. Por lo tanto no hay ms camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos .

El CNIEZLN ha decidido no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indgena de Gobierno para Mxico, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garanta moral () pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que est matando a nuestros pueblos y la Madre Tierra y las nicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza estn en la resistencia y la rebelda.

El CNIEZLN hace un llamado a organizarnos en todos los rincones del pas, para reunir los elementos necesarios para que el Concejo Indgena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este pas y si, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacer la propia, basada en la dignidad, la organizacin y la construccin de un nuevo pas y de un nuevo mundo .

Convocan a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo el Concejo Indgena de Gobierno a travs de nuestra vocera a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descansar para ir tallando la flecha que portar la ofensiva de todos los pueblos indgenas y no indgenas, organizados y no organizados para apuntarla al verdadero enemigo

Es claro que ha llegado la hora de construir poder desde abajo y a la izquierda. Un poder que mande obedeciendo a partir de sus siete principios: Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir.

