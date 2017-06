Tenemos, desgraciadamente, barrios marginales, pero no tenemos seres humanos marginales que hayan interiorizado su inferioridad y su destino. Nuestros investigadores estudian la pobreza en el pas, pero no tenemos clases subalternas. No se ha producido, ni permitiremos que llegue a producirse, esa victoria de la dominacin que es la naturalizacin de las relaciones sociales que producen la desigualdad, la explotacin del trabajo, la exclusin, la opresin. Un escamoteo de lo esencial que es bsico para la hegemona del capitalismo (2017)

Los que niegan el democrtico derecho de autodeterminacin son enemigos del pueblo Dmosles el trato que se merecen! [No es frecuente un cartel as en Catalua en estos momentos. Desde luego que no. Pero si eliminamos la referencia a CSQES, la frecuencia -formulada explcitamente o sentida- se incrementa mucho, muchsimo, y adquiere otras connotaciones. Los antecedentes, en todo caso, son conocidos. El siguiente fragmento es de un artculo de 19 de junio de 1934 de Antoni Rovira i Virgili, No hi ha neutrals dins la naci (una Universidad pblica lleva su nombre en Tarragona): En aquestes hores, dins la naci no hi pot haver neutrals. La neutralitat no s aleshores altra cosa sin la forma ms covarda i ms vil de la traci (En estas horas, no puede haber personas neutrales en la nacin. La neutralidad no es entonces otra cosa sino la forma ms cobarde y vil de traicin)]

Es algo formidable. Mientras escucho me parece que estuviera soando. Eso es, ni ms ni menos, una declaracin de guerra. Y una declaracin de guerra -que equivale a jugrselo todo, audazmente, temerariamente- en el preciso instante en que Catalua, tras siglos de sumisin, haba logrado sin riesgo alguno, gracias a la Repblica y la autonoma, una posicin incomparable dentro de Espaa, hasta erigirse en su verdadero rbitro, hasta el punto de poder jugar con sus gobiernos como le daba la gana. En estas circunstancias, la Generalitat declara la guerra, esto es, fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jams el Gobierno de Madrid se habra atrevido a hacer lo mismo con ella.

Agust Calvet, Gaziel, director de La Vanguardia (con motivo de los hechos del 6 de octubre de 1934 en Catalua).

Caben todas las especulaciones sobre lo que se ha pretendido hacer con el banco Popular y los intereses que han entrado en juego a la hora de liquidarlo, que han debido ser muchos por la jugosa depredacin. En todo caso, adems, siempre quedaba abierta la oportunidad de que el propio Estado con una intervencin decidida se hubiera hecho cargo, con un coste mnimo, de una parte significativa del sistema crediticio, haciendo realidad lo que en muchos programas polticos se anuncia de reconstruir una banca pblica pblicos. Es tal el retroceso ideolgico de la sociedad y de la izquierda con el neoliberalismo que ni cuando surgen conmociones de este tipo se recuerda que histricamente la aspiracin de una banca pblica poderosa ha sido una reivindicacin, incluso una prctica, comn en otros tiempos.

Cuando corre la sangre por las calles (como en la Espaa del 36), no hay lugar para las equidistancias. Podra citar mil detalles que no me convencen de la poltica chavista (por ejemplo, no haber nacionalizado el comercio exterior, para evitar lo que quiz es una de las causas principales del actual desabastecimiento: la concesin de dlares al cambio oficial a las empresas privadas importadoras, empresas que slo dedican una parte de esos dlares para importar mercancas y el resto lo "reciclan" en el mercado negro al cambio extraoficial). Pero la alternativa REAL, ahora mismo, al chavismo es la caverna ms negra (y no me refiero al mito platnico), tenga o no tenga similitudes con el pinochetismo (al menos tiene una: estar teledirigida desde Langley (VA) y Washington D.C.)

Empecemos por esto: https://m.youtube.com/watch?v=dQPscosNfJ8&feature=youtu.be CIEs No!

Es imposible hablar de todo aunque cada da es ms necesario. Irrumpen mil temas, viejos y nuevos. Me dejo muchas cosas en el tintero, algunas importantes, muy importantes, esenciales dira Saul Kripke. Disculpas por ello. Un asunto que no quiero olvidar: cmo es posible que no haya forma de negociar y pactar unas condiciones adecuadas con los trabajadores del metro de Barcelona? Quines dirigen TMB? Qu intereses defienden? Los de la ciudad, los de los trabajadores, los suyos propios con sueldazos de vrtigo? No estamos hablando de Barcelona en com, de demandas populares y de, as de anunci, nuevas formas de hacer poltica? No estamos por condiciones de trabajo justas, adecuadas, contrarias a la precarizacin? Entonces?

Otro tema que no quiero dejar olvidado. El siguiente: cmo es posible que a estas horas del concierto y de nuestra historia alguien tan informado, y crtico, como Pablo Iglesias pueda subir a la tribuna de oradores del Congreso de Diputados durante la mocin de censura -el mircoles por la maana, respondiendo al portavoz del PSOE- y asegurar, intentando defender a la fuerza poltica a la que hizo referencia, que ERC -Esquerra Republicana de Catalunya, de Catalunya, de Catalunya!- no era hace aos una fuerza independentista? Que ERC no era haces aos una fuerzas secesionista y que las actitudes del PP les haban llevado a esa decisin separatista? Los malos, todos los malos, estn o son del PP? En qu pas vive Pablo Iglesias? Qu la han contado? Quin? Pero no sabe ese quien -o l mismo- que el secesionismo es parte, como dicen ahora, del ADN de una fuerza como ERC (no digo siempre pero s estas ltimas dcadas)? Y no slo es ERC una organizacin secesionista sino que es una fuerza profundamente antiespaola (apenas sin matices y hasta el ridculo: en TV3, por ejemplo, no existe el AVE, existe el TGV, un acrnimo tomado del francs), un partido, deca, ERC, que en ocasiones se ha acercado al supremacismo etnicista por no contar ahora cosas peores (pienso en aquellas declaraciones de Herbert Barrera tan prximas a las de la Madre Superiora, la esposa de nuestro Dalai Lama). A qu viene contar ese cuento? De qu no se quiere enterar una parte sustantiva de la izquierda espaola? Por qu no escuchan un poco y, puestos, por qu leen otras aproximaciones al tema monotema que no sean las de siempre, las de sus amiguitos?

Aado algo ms: otra tesis, muy de moda en estos momentos, en algunos ambientes de la izquierda espaola es que el PP, con sus posiciones y actitudes, genera secesionistas todos los das del ao. Tal vez, no les quiero quitar ningn mrito. Pero no ese el punto esencial (de nuevo Kripke e incluso Aristteles). El punto importante es ste: son las fuerzas secesionistas; las instituciones catalanas secuestradas desde hace dcadas por los de la casa (la administracin catalana es un escndalo); sus prolongaciones, cuidadosamente subvencionadas, en la mal llamada sociedad civil (OC, ANC, AMI); el indiscutido construir pas; los grandes nombres con mucho mando en plaza en ocasiones y gran influencia cultural en otros: los Pujol, Mas, Puigdemont, Felip Puig, Mas Colell, Sala i Martin, Requejo, David Fernndez (con acento abierto), Antonio Baos, Quim Arrufat (y sus proclamas incendiarias), etc, los que generan ideologa nacionalista identitaria, los que construyen una cosmovisin segregadora permanentemente en todos los medios de (in)comunicacin .Cat, sin que nadie -o apenas nadie- sea capaz de construir y abonar lo que antes era el ABC de cualquier fuerza de izquierda digna de ese nombre: cultura federalista, hermandad entre ciudadanos, fraternidad entre pueblos. En fin, lo bsico, el ADN de nuestras culturas de izquierda. O no era eso? O no es eso?

En cuanto a la tesis del Estado plurinacional, otras formulacin tambin de moda entre sectores de la izquierda espaola (aqu, en .Cat, es molt poca cosa), conviene recordar que son pocos, muy pocos, los estados del mundo que se definen como tales. Un ejemplo -respetado, querido y admirado- es el de Bolivia. El artculo 1 de su Constitucin dice as: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrtico, intercultural, descentralizado y con autonomas. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo poltico, econmico, jurdico, cultural y lingstico, dentro del proceso integrador del pas. Estado unitario, soberano, descentralizado y con autonomas, proceso integrador del pas Nuestros nacionalistas aceptaran una definicin as? Pues adelante entonces. En el caso de Ecuador, otro ejemplo, el artculo 1 dice as: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrtico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de repblica y se gobierna de manera descentralizada. La soberana radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a travs de los rganos del poder pblico y de las formas de participacin directa previstas en la Constitucin. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Unitario, intercultural, se gobierna de forma descentralizada, la soberana radica en el pueblo (no est divivida), Lo firmaran nuestros soberanistas-secesionistas-nacionalistas? Pues me da que no tampoco.

En sntesis: los secesionistas segregan secesin permanentemente y se ayudan de cualquier excusa. Si en lugar del PP, gobernara Unidos Podemos, haran exactamente lo mismo. Ibidem. O eres un secesionista o eres un traidor. Para ellos, no hay otra, no hay ms opciones, aunque a veces, como hizo Tard el pasado mircoles, se vistan de seda, jaleen odos que quieren ser mimados y aparenten ser lo que no son (por eso resulta incomprensible la oferta de Xavier Domnech que conoce el tema en el hemiciclo). Su programa es muy simple: escisin, ruptura del demos comn y con los pobres de la tierra, gentes de menor renta y menos culta, nada de nada. A los dems que les den. Primero los de casa (mejor: algunos de casa). Les suena? Los dems no son catalanes, son espaoles (incluidos vascos, valencianos y gallegos por cierto) y punto final.

Cambio de tercio y recuerdo algo tambin importante. Iba a escribir: En el momento en que lean estas lneas, como tantos otros ciudadanos y ciudadanas, estar en la concentracin de recuerdo de las vctimas de Hipercor que el consistorio barcelons ha organizado a las 12 de medioda del sbado 17. Por primera vez en treinta aos. Conviene rectificar, es bueno hacerlo, cuando es necesario. Pero me ha llegado esto: La Asociacin Catalana de Vctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha presentado en el registro del Ayuntamiento de Barcelona una carta dirigida a la alcaldesa Ada Colau para que no organice un homenaje el 17 de junio, coincidiendo con el 30 aniversario de la matanza de Hipercor ante el Monumento a las Vctimas de Terrorismo situado en las inmediaciones del Parque de Can Drag. Esta entidad cvica acusa a las autoridades municipales de 30 aos de inhibicin y desidia y sospecha que dicho acto no se ajusta en nada al espritu de un aniversario de tan trgico recuerdo. De ah que soliciten a la alcaldesa que suspenda el acto que tiene previsto para el da 17 de junio y se sume al acto que la Asociacin Catalana de Vctimas de Organizaciones Terroristas realizaremos el da 19 lunes a las 19.00 horas en el mismo lugar, como venimos hacindolo todos los aos. Dejo constancia de ello.

Brevemente, la tarea semanal de coordenadas. Las polticas: la secesin antidemocrtica sigue con su plan. El da 1 de octubre (qu da tan raro -el 1 de octubre!- han elegido!) convocan al pueblo secesionista a reafirmarse en sus posiciones secesionistas (nica consigna de la concentracin del pasado domingo 11 de junio: independencia, independencia, independencia). Pero, como recordamos, el secesionismo perdi las elecciones el 27S. Sin embargo No les importa: han transformado una derrota en una victoria aparente. Y claman por la democracia y por el voto! Sobre el acto del domingo: a) De qu hablan realmente cuando hablan de democracia? De secesin. b) Por que lo llaman democracia -We love Democraty- cuando quieren decir ruptura de un demos comn? c) Asistieron e intervinieron Jordi Borja, Arcadi, Olivares, David Companyon. Una prueba ms, innecesaria a estas alturas, de la desnaturalizacin que corroe una parte sustantiva de la considerada izquierda de Catalua. La estelada fue la nica bandera de la concentracin y "i-inde-independencia!" la nica proclama. No sirvieron para nada los esfuerzos de la organizacin del acto por introducir el lema Votaremos. Han creado y abonado su pueblo cataln, su pueblo secesionista. Hablaron incluso del Estado perverso y pervertido. Pervertido? Perverso en qu sentido? Incluan el estado que tambin es la Generalitat? Magda Oranich, la ex convergente, tambin intervino: No claudicamos con el franquismo, no claudicaremos ahora (sic pero en cataln). Todo es uno y lo mismo: la situacin actual comparada con el fascismo! Se interpret, girando su significado 180 grados, de cancin de clase a cancin nacionalista, Jo vinc [vengo] dun silenci. Pobre Raimon! Menos mal que nosaltres no som deixe mn (de ese mundo).

Ms sucintamente. Las coordenadas econmicas: el 3% sigue y sigue; listas de espera de hasta once meses para tratar el dolor crnico Las culturales: sobre la manipulacin realmente existente basta repasar la vergonzosa entrevista del periodista Vincent Sanchis, el director de TV3, al presidente y vicepresidente del gobierno de la Generalitat. Se emiti en TV3, en horario de mxima audiencia.

Sobre las citas: la de Gaziel, un intelectual conservador y cataln y catalanista, es muy oportuna. Pedro Montes tiene toda la razn del mundo cuando habla del retroceso cultural de la sociedad y de la izquierda a propsito del Banco Popular. Miguel Candel, de nuevo, da en la diana al referirse a la situacin poltica venezolana. Tendra que haber aadido esta. De Enric Juliana, La revelacin Montero (http://www.lavanguardia.com/politica/20170614/423395785647/revelacion-montero.html)

En este sentido, la intervencin inicial de Irene Montero fue clave. Ese era el momento en el que la mocin de censura poda venirse abajo. Muchos apostaban por ello. Una joven diputada de 29 aos frente al grupo poltico ms experimentado del Parlamento espaol. Montero supo enhebrar un discurso muy dinmico que constituye la ms rotunda denuncia que se ha efectuado nunca en el Parlamento de las zonas oscuras del Partido Alfa espaol. [la cursiva y el acuerdo son mos]

Voy al tema. Antes una reflexin breve. Un antiguo asunto colea en las aproximaciones de la izquierda. Tiene que ver con este texto (que yo he tomado de un artculo de Quim Sempere: De trenes que chocan y de reacciones previsibles http://www.mientrastanto.org/boletin-158/notas/de-trenes-que-chocan-y-represiones-previsibles) de J.M. Colomer (El arte de la manipulacin poltica, Barcelona, Anagrama, 1990, pp. 133-134) sobre la manera en que se adopt el artculo 2 de la Constitucin:

La discusin ya fue muy viva a propsito del artculo, en el que se incluy, por un lado, la unidad de Espaa y, por otro, el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones. El trmino nacionalidades result particularmente desagradable para AP y para el Ejrcito y de hecho la redaccin final no fue obra de la ponencia, sino que lleg a ella en forma de un papel escrito a mano, procedente del Palacio de la Moncloa, en el que a los trminos citados se haban aadido los de patria comn e indivisible e indisoluble unidad de la nacin espaola. El mensajero de UCD que lo llev hizo observar a los dems ponentes que el texto tena las licencias necesarias y no se poda variar ni una coma del mismo porque responda a un compromiso literal entre la presidencia del gobierno y los interlocutores fcticos, intensamente interesados en el tema. Ante ello el ponente Prez Llorca se cuadr y, llevndose la mano extendida a la sien, hizo el saludo militar.

Supongamos que fue exactamente as (desconozco las fuentes de J.M. Colomer). Admitmoslo. Dejemos por un momento el saludo marcial de Prez Llorca (no es esencial). El pacto entre el gobierno Surez (que a su vez pudo haber hablado/acordado con fuerzas de la oposicin) y el poder fctico militar dio pie a este artculo constitucional, el 2: La Constitucin se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible de todos los espaoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (en el prembulo se afirma lo siguiente: Proteger a todos los espaoles y pueblos de Espaa en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones y en el 1.2. se seala que La soberana nacional reside en el pueblo espaol, del que emanan los poderes del Estado).

Ustedes lo hubieran redactado as? Yo no por supuesto. Imaginemos que lo arreglamos un poco y queda as: La Constitucin se fundamenta en la unidad de la nacin espaola en su diversidad, y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran (tambin su diversidad) y la solidaridad entre todas ellas. A efectos jurdico-polticos: muy distinto de la formulacin que rige actualmente en el artculo al que hacemos referncia (dejando aparte las diversidades)? Muy distinto de los artculos de otras Constituciones? De la alemana, la francesa, la portuguesa o la italiana por ejemplo? No era un paso adelante, sino de gigante cuanto menos de dotado corredor de fondo, la inclusin del trmino nacionalidades en la Constitucin y el reconocimiento y garanta del derecho de autonoma de esas nacionalidades (tambin de las regiones)?

Por cierto, el artculo 1 de la Constitucin republicana de diciembre de 1931 deca lo siguiente: Espaa es una Repblica democrtica de trabajadores de toda clase, que se organiza en rgimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus rganos emanan del pueblo. La Repblica constituye un Estado integral, compatible con la autonoma de los Municipios y las Regiones. La bandera de la Repblica espaola es roja, amarilla y morada. No es lo mismo! Por supuesto que no, no es lo mismo. Repblica democrtica de trabajadores de toda clase! Nada menos. Pero en lo que respecta a nuestro asunto, se habla aqu de Estado integral y de autonoma de municipios y regiones, y no aparece el trmino nacionalidad. Mucho mejor que la formacin actual? Por igual? Un poco peor tal vez?

Para explicarme: no digo que no existieran presiones; no digo que no hubiera podido tener otra formulacin el artculo en cuestin; no oculto que entonces, venamos del fascismo, hablbamos del derecho de autodeterminacin de los pueblos (entonces) oprimidos. Pero ms all de eso y sin olvidarlo: es tan desastroso el artculo en cuestin? No es otra muy distinta nuestra situacin actual? Tienen otra formulacin a mano de algn Estado-nacin cercano que sea mucho, incomparablemente mejor en este punto que el nuestro?

Nuestro asunto. Muy brevemente:

No hay mayoras parlamentarias para promover una mocin de censura en .Cat? La haba en tiempos del PSUC, cuando se present una mocin contra Pujol (nada menos) y en todo su poder y apogeo? Existan condiciones parlamentarias para presentarla en Madrid? No tenemos crticas con el actual gobierno y sus apoyos? No tenemos un programa alternativo de gobierno?

No hay acaso corrupcin en las filas, manos, brazos y piernas del gobierno de Junts pel s y sus numerosas prolongaciones?

TV3, como TV1 si se quiere, no es un poderoso medio de inculcacin poltico-cultural al servicio del gobierno cataln y de la cosmovisin que defiende?

Este gobierno, el de Junts pel s, con la participacin de ERC y el apoyo parlamentario puntual, no est al servicio de los grandes poderes del pas?

Respeta este gobierno -con la presencia de ERC y sin ningn desmarque- el mnimo decoro parlamentario?

No hay desigualdades crecientes en Catalua?

Los presupuestos de este gobierno de Junts pel s han sido muy distintos de los presupuestos de los anteriores gobiernos Mas?

Aqu el mundo del trabajo y los trabajadores, especialmente las trabajadoras, residen en el mejor de los mundos posibles?

Este gobierno no ha atacado con todas sus fuerzas conquistas sociales como la sanidad pblica y la educacin de calidad?

No han metido descaradamente al hablar de la explotacin, del robo, de la Espaa, toda ella, contra Catalua? Algn matiz por parte de ERC, un partido que dice ser izquierda?

No han agredido a los sectores ms desfavorecidos?

No han hecho todo lo posible para dividir Catalua en dos partes disjuntas, haciendo referencia una y otra vez el derecho a decidir dividir?

La lucha contra la violencia de gnero es una de las prioridades del gobierno de Junts pel s? De facto, ms all de las palabras?

Para quin gobierna este gobierno?Para los suyos o para todos?

No hay una enorme similitud entre el gobierno PP corrupto y el gobierno de Junts pel s corrupto?

No hay una permanente liquidacin de garantas en el debate institucional -tambin lo mismo que practica el PP- por parte de la presidencia del Parlament de Catalua?

No es un poco indecente los sueldos de algunas de las grandes autoridades del pas que cobran casi el doble de lo que cobra el presidente del gobierno espaol?

No colabor CiU, una parte de Junts pel s, vestida ahora con otro nombre, con el PP y coincidi en sus polticas austericidas?

No hablan de referndums y democracia y, en cambio, negaron su apoyo al referndum que sugiri Izquierda Unida sobre el TTIP?

Luego entonces a qu esperemos? Cundo presentamos una mocin de censura contra el gobierno cataln? No toca? Por qu no toca?

Por lo dems, y para que se me entienda, no estoy abogando en absoluto, como parece que se defiende en ciertos colectivos, por un futuro gobierno ERC-Catalunya en com (parece que esa fue la idea que sugiri Xavier Domnech en el Congreso de Diputados el pasado mircoles en su intervencin). Nada sera ms nefasto para las clases trabajadoras catalanas (y las del resto de Espaa) que una reedicin, en estas circunstancias, del tripartito (con el PSC?) o el bipartito con apoyos parlamentarios exteriores. Podemos ya imaginarnos, no hay que ser muy mas-astuto la condicin impuesta por ERC: referndum secesionista dirigido, diseado y ordenado por ellos, por una fuerza que tiene a gala ser secesionista (sobre todo en .Cat), una fuerza que en ocasiones no tiene ningn escrpulo en mentir todo lo conveniente y generar, que es lo suyo, cultura y valores antiespaoles. Lo de espaol en el que no bote, como si se hablara de fascista el que no bote, es aportacin suya o de sus alrededores. Si alguien ha visitado el Memorial dels Immolats del cementerio de Montjic en su compaa -yo lo hice en dos ocasiones- sabr de qu hablo cuando habla del profundo antiespaolismo de ERC. El nico himno que dejan cantar es el suyo, Els segadors (que, desgraciadamente, tampoco es ya el nuestro). Ninguno ms. No toca.

Me despido con unas r ecomendaciones: Jordi Llovet, Independentisme i tirania, El Pas -Quadern, 8 de junio de 2017, p. 7 (dejo aparte su elitismo ortegu iano) . Tambin Una conversacin entre Joan Botella, Joan Saura y Jordi Mir Garci"a. http://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001229071/; Frances Valls, Patriotas y evasores, El Pas-Catalua, 14 de junio de 2017, p. 2, y, sobre todo, dos presentaciones (habl al principio de ellas):

