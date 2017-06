Se prohbe a los acadmicos israeles expresar su opinin poltica en clase

Ynet

Como parte del nuevo cdigo tico promovido por el ministro de Educacin Bennett, no se les permitira a los profesores discutir cuestiones polticas en clase o apoyar pblicamente boicots acadmicos; muchos profesores salen al paso de este movimiento.

Como parte de un nuevo cdigo de tica, los profesores de lasinstituciones acadmicas de Israel no podran expresar opiniones polticas durante la clase.

El cdigo de tica de la actividad poltica en el mbito acadmico fue escrito por el profesor Asa Kasher -quien tambin escribi el cdigo de tica para el ejrcito israel- a peticin del ministro de Educacin Naftali Bennett.

Bennett, que tambin preside el Consejo de Educacin Superior, planea presentar el nuevo cdigo de tica para su aprobacin en el Consejo por lo que podra ser implementado en todas las universidades y escuelas superiores de Israel.

El ministro de Educacin Bennett habla en la Universidad de Tel Aviv (Foto: Motti Kimchi) (Foto: Motti Kimchi)

"Completa libertad acadmica s. La promocin de programas polticos de los profesores en el mbito acadmico no", explic Bennett. "La universidad no es un partido poltico y los estudiantes no deben tener miedo de expresar sus opiniones en clase por temor a que afecten sus calificaciones. Adems, a los profesores no se les debe permitir que llamen a un boicot en contra de la institucin en la que ensean".

"Esto no es en contra de ningn ala poltico, implica a todo el espectro poltico", aclar. "Ninguna de las partes tiene una razn para oponerse a este movimiento".

A pesar de la afirmacin de Bennett, muchos profesores ya han declarado que no se adhieren al nuevo cdigo tico.

En diciembre, despus de que Bennett le pidiera al profesor Kasher que escribiera un cdigo tico, funcionarios de alto nivel del mundo acadmico llamaron a Kasher a renunciar al pedido de Bennett.

En ese momento cientos de profesores firmaron una peticin diciendo: "Nosotros, los profesores de la enseanza superior, declaramos que pretendemos ignorar por completo las conclusiones del comit Kasher... el Gobierno no tiene autoridad para determinar qu expresiones son apropiadas en el mbito acadmico".