Cuando la justicia deja de serlo

El pasado 30 de mayo, la Coordinadora X24, Federacin de asociaciones de vctimas por adopciones ilegales y desapariciones forzadas infantiles en el Estado espaol, present ms de 30.000 firmas en el Ministerio de Justicia, como apoyo a la peticin de indulto para la presidenta de SOS Bebs Robados Almera, Ma Ascensin Lpez Rodrguez, acusada de un delito de calumnia y condenada a pagar una multa de 3.000 , adems de tener que indemnizar en la cantidad de 40.000 a la monja que se querell contra ella. Debido a la imposibilidad de pagar la multa que le ha sido impuesta, si no se le concede el indulto, Mara Ascensin tendr que pasar 5 meses en prisin.Este acto ha realizado justo un ao despus de que fuera solicitado el indulto total por la Coordinadora X24 al Ministro de Justicia. La entrega de firmas estuvo acompaada de una concentracin donde acudieron alrededor de 50 personas y que cont con la presencia de Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Comunidad de Madrid, y por David Carracedo, diputado de PODEMOS en el Congreso.La lectura de un comunicado por parte de Carmen Luque, representante de X24 en este acto, precedi al momento ms emocionante del evento, cuando la propia Ascensin llev las ms de 30.000 firmas al registro del Ministerio de Justicia, junto con una representacin de la Coordinadora y el diputado David Carracedo.Esta iniciativa comenz en julio de 2016, y se ha realizado a travs de la plataforma change.org.Adems de las firmas obtenidas a travs de esta plataforma, se han recibido centenares de adhesiones por parte de numerosas asociaciones y vctimas que luchan por la defensa de los Derechos Humanos, y de la ciudadana en general.Estas miles de firmas complementan las diferentes acciones jurdicas que la Coordinadora X-24 ha realizado para que Ascensin no vaya a la crcel.M Ascensin naci en el ao 1964, fue adoptada por sus padres adoptivos de 67 aos l y 60 aos ella. A los 8 aos de edad supo que haba sido tramitada su entrega al nacer por 250.000 pesetas. Despus de pasar aos en busca de su identidad, y con los datos que pudo conseguir, puso en 2012 una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Polica en la Comisara de Sevilla, ya que sospechaba que no haba sido nunca dada en adopcin sino que se trataba de una nia robada. Esta denunciaAscensin contaba en varios medios de comunicacin las irregularidades que durante aos haba conseguido documentar sobre su adopcin, en dichas declaraciones haca mencin a una monja, sobrina de su padre adoptivo, que fuela que ayud a sus padres a conseguir la adopcin de la menor. Tras estas declaraciones dicha monja interpuso una querella por un presunto delito de injurias y calumnias an reconociendo que la firma que aparece en su expediente de adopcin es la de ella. Dicha querella fue admitida a trmite y, tras la instruccin de Diligencias Previas, se le dio traslado al Juzgado de lo Penal no 3 de Almera para su enjuiciamiento., Ascensin declar en este Juzgado en calidad de acusada.Diez meses despus de haber sido la primera vctima por el robo de bebs sentada en el banquillo por la justicia espaola,, M Ascensin se enfrentaba a una condena de 5 meses por no poder pagar una multa a pesar de que su estado, tanto econmico y familiar como de salud fsica y psicolgica estaba, y sigue encontrndose, en una situacin de terrible vulnerabilidad.Enla Coordinadora X24 entreg una peticin de indulto al titular del Ministerio de Justicia, el Ministro Rafael Catal, para la presidenta de SOS Bebs Robados Almera, Ma Ascensin Lpez Rodrguez., todas las asociaciones integrantes de la Coordinadora X-24 enviaron las peticiones pertinentes al Juzgado No3 de Almera para solicitar que se suspendiera la ejecucin de la sentencia, mientras se resolva la peticin de indulto que esta Coordinadora solicit el pasado 22 de julio al titular del Ministerio de Justicia, el Ministro Rafael Catal.apareci una noticia en los medios de comunicacin que anunciaba la suspensin provisional de la condena a Ma Ascensin Lpez Rodrguez, por parte del Juzgado No3 de Almera:, la Coordinadora X-24 solicit, a travs del Registro del Ministerio de Justicia y del correo electrnico del Gabinete del Ministro, una reunin con el titular de Justicia. La peticin de reunin nunca fue contestada.Despus de un ao de espera, tanto Ascensin como sus compaeras de la Coordinadora X24 seguimos esperando una resolucin favorable por parte del Ministro de Justicia. Sera inconcebible que la primera persona en ir a la crcel por el tema de los bebs robados fuera una vctima que tan solo quiere conocer su identidad y que se haga justicia.El mismo da que se entregaban las firmas, en el Congreso se debatan una enmienda, propuesta por PODEMOS, a los Presupuestos Generales que consista en que se financiara un banco de ADN estatal para que los afectados pudieran hacerse las pruebas genticas de forma gratuita. Sali adelante pero con una bajada importante en el presupuesto, impuesta por el Partido Popular, que baj de un milln a cien mil euros.Esto ocurra a siete das de la visita de la Comisin de Peticiones del ParlamentoEuropeo, en su Misin a Espaa por el tema de los bebs robados. Durante los das 22 y 23 de mayo, diferentes europarlamentarios, entre los que se encontraban los espaoles Marina Albiol (Izquierda Unida) y Josep-Maria Terricabras (Esquerra Republicana) y Rosa Estars (Partido Popular), tuvieron varios encuentros institucionales (Ministerio de Justicia, Fiscala General del Estado, Defensora del Pueblo, Comisin de Justicia del Congreso de los Diputados y Conferencia Episcopal Espaola), as como con las asociaciones peticionarias de una investigacin sobre los nios robados en nuestro Estado.Esta visita tuvo mucho de positivo, ya que la mayora de los eurodiputados pudieron comprobar la ineficacia de las gestiones realizadas por el Gobierno del Partido Popular. As lo explicaron frente a un numeroso auditorio, en el acto realizado por Izquierda Unida en la tarde del 23 de mayo, las eurodiputadas Marina Albiol (Izquierda Unida) y Eleonora Evi, del grupo Europe of Freedom and Direct Democracy Italia (EFDD, IT), junto con Josep-Maria Terricabras (Esquerra Republicana). Los tres expusieron con claridad que el robo de nios es un crimen contra la humanidad producto del franquismo, y ofrecieron su solidaridad a las vctimas y su firme propsito de no dar por cerrado este terrible drama cuando volvieran a Bruselas. En dicho acto tambin estuvieron la periodista Mara Jos Esteso, especialista en el tema de los bebs robados, la abogada Maite Parejo de la Asociacin Pro Derechos Humanos de Espaa, y las activistas Mara Jos Pico, presidenta de la Asociacin de Vctimas de Alicante, y Soledad Luque de la Asociacin Todos los nios robados son tambin mis nios que presentaron a los tres polticos el panorama actual de indefensin en que se encuentran las vctimas en nuestro pas. http://www.youtube.com/watch?v=PLv20neJMTA Las asociaciones de vctimas hemos podido constatar, gracias a los muchos aos que llevamos trabajando, un cambio favorable en algunos polticos que muestran una gran sensibilidad hacia el dolor de las vctimas. Desafortunadamente, en el mbito de la Justicia, esa sensibilidad por la defensa de los Derechos Humanos todava no existe en nuestro pas. Sin embargo, seguiremos trabajando hasta conseguirlo, no porque seamos incansables sino porque, a pesar del cansancio y frustracin que nos produce la inaccin de la justicia espaola, tenemos razones de sobra para seguir luchando.

