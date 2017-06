Violencia de Estado & Violencia machista (parte 2)

ngela Gonzlez: "Hoy me ira con mi hija lejos de Espaa. No confo en la justicia"

Publico.es

Andrea fue asesinada por su padre en abril de 2003 cuando tena siete aos, durante una visita no vigilada con su progenitor maltratador. La suya puede considerarse la crnica de una muerte anunciada, porque a pesar de las 51 denuncias presentadas por su madre, ngela Gonzlez Carreo, desde que se separ de su marido en 1999, nadie tom las medidas necesarias para impedir su asesinato. Ni las amenazas, ni las denuncias, ni las entrevistas con psiclogos y psiquiatras, ni los servicios sociales, ni la negativa de la nia a ver a su padre pusieron fin entonces a esas visitas no supervisadas. Pero la cosa no mejor desde entonces. ngela lleva desde entonces demandando justicia y reparacin y, sobre todo, medidas que impidan que casos como el suyo vuelvan a repetirse.





Hoy, 14 aos despus de iniciar esta lucha, ngela Gonzlez vuelve al punto de partida. "Al punto cero", como lo denomina. Ningn tribunal espaol reconoci fallos en los organismos del Estado que deban proteger a su hija. El caso lleg en 2011 al Tribunal Constitucional, que dictamin que no caba un recurso de amparo ante ese tribunal. Tuvo que ser un organismo internacional de Naciones Unidas, el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingls), quien le diese la razn condenando a Espaa en julio de 2014 por el asesinato de Andrea.



La ONU dictamin que el Estado espaol haba fallado en este caso; recomend al poder judicial, al ejecutivo y al legislativo tomar medidas concretas para evitar que un caso como el de Andrea volviera a producirse y exigi a Espaa a que indemnizara a Angela Gonzlez como medida de reparacin y reconociminento de un gran error. El Gobierno, sin embargo, lejos de aceptar las recomendaciones, se limit a afirmar que las resoluciones de los organismos de Naciones Unidas no son vinculantes. Desde entonces, ngela ha vuelto al punto de partida. Ha comenzado nuevamente su periplo por los juzgados Espaoles que le niegan una indemnizacin y el reconocimiento de que el Estado ha cometido fallos en la defensa de la vida de su hija Andrea.



Ahora ngela concede a Pblico la primera entrevista extensa.



Tu drama estaba llamado a ser un caso emblemtico que marcara un antes y un despus. Crees que ha cambiado algo en las leyes o en la manera de abordar el problema?



No. En absoluto. Porque sigue pasando lo mismo. Es ms, estn aumentando los asesinatos de mujeres y sobre todo de los hijos y esto es lo que ms me impacta. Cada nuevo caso lo vivo con mucha indignacin. Siento muchsima pena porque sigue pasando lo mismo y despus de 14 aos, cada vez que sucede el asesinato de un hijo es como si me trasladara al pasado. Como si me volviera a suceder de nuevo. El motivo sigue siendo el mismo. La justicia sigue entregando hijos a padres maltratadores. La Ley de 2004 [la Ley Integral contra la Violencia de Gnero] ya establece que no se puede entregar a un hijo a un padre maltratador. Entonces, porqu no nos preguntamos todos porqu se sigue haciendo?



Por qu crees que se sigue haciendo?



Porque no hay justicia, porque no hay castigo. Es como un rechazo. Como si hubiera inters por tapar este tema. Como si hubiera alguien interesado en que toda esta lacra no se sepa. Como si fuera algo vergonzoso. No hablo slo de las instituciones, sino de la sociedad en general, que no se involucra, que no participa, que parece que le da lo mismo.



Por algn motivo a las mujeres no nos hacen caso o no nos creen. Yo siempre pens que me estaban creyendo. Porque si llego a pensar que no me crean, no hubiera vuelto. Mi confianza estaba en ir a denunciar todo lo que estaba pasando, a la espera de que en algn momento me hicieran caso y tomaran medidas. Algo que no pas. Creo que gran parte de esto se debe a ser mujer. Si esto estuviera pasando con los hombres, estoy convencida de que se habran tomado medidas hace muchos aos.





Que tendra que pasar?



Lo primordial, es que no se le entregue un hijo a un padre maltratador. A ningn padre maltratador.



Qu falla? Que fall en tu caso?



Fall todo. Fallaron jueces, fiscales, psiclogos, servicios sociales... Todo. Mi hija estuvo con visitas vigiladas cerca de tres aos, pero finalmente decidieron que stas deban ser abiertas, sin vigilancia y aqu los servicios sociales no hicieron bien su trabajo y el fiscal les hizo caso. Tampoco cont con el apoyo del colegio de mi hija, que tena miedo de entregar a Andrea a su padre por miedo a que la secuestrara y me recomendaban que la nia no fuera a las excursiones que organizaban por temor, pero que se negaron a hacer un informe sobre esto.







Yo me empe en estar presente en las valoraciones que los servicios sociales hacan de la relacin de Andrea con su padre, porque no me fiaba de nada. Pero tena prohibido hablar. En ellas l le preguntaba a la nia "a ti quin te ducha?, el novio de mam? te seca l? te toca?" Y yo miraba con impotencia a la persona de los servicios sociales que anotaba todo sin decir nada y yo pensaba cmo puede estar permitiendo esto? Cuando decidieron concederle las visitas sin proteccin todos los jueves por la tarde, mi tarea cada viernes fue ir a denunciar todo lo que me contaba mi hija, que era horroroso. Lo que reciba de los servicios sociales era "bueno, no te preocupes que ya se empezar a normalizar". La noche en que asesin a Andrea, yo la tena que recoger en la sede de los servicios sociales a las ocho. Pero no lleg. A las diez de la noche, la trabajadora social me dijo que ella se tena que marchar porque acababa su jornada. As, sin saber qu haba pasado con la chiquilla. Me dej en la Guardia Civil y se march. Horroroso.



Qu pas con las 51 denuncias que presentaste a lo largo de esos cinco aos? Ninguna de ellas tuvo efecto. De ningn tipo. Tres medidas de alejamiento que se saltaron a la torera tambin. l haba dejado de pasar la pensin a su hija, a la que estaba obligado, pero no pas nada. Por ello, en el ltimo juicio yo ped la casa familiar. Si no iba a estar protegida y no le pasaba a Andrea lo que deba, prefera estar en la casa. Me la concedieron. Esto fue un mircoles. Al da siguiente en la visita no vigilada la asesin.



Los informes psicolgicos no apoyaron tu relato? Si, totalmente. Mi informe y el de la nia fueron perfectos, pero el de l demostraba que estaba falseado. Le detectaron doble personalidad y una celotipia tremenda [transtorno patolgico delirante provocado por los celos] . Pero el informe, encargado por los servicios sociales recomend favorecer la conviviencia con su hija para que aflorara la parte positiva de su personalidad. El informe psicolgico sirvi para el bien superior de l y no el de Andrea.



