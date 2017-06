Hablar a la ciudadana, no a los medios

El Telgrafo

Uno de los principales problemas del mundo es la mala prensa, y, aunque es una cuestin planetaria, en Latinoamrica es mucho ms grave por la mediocridad, mala fe, deshonestidad e impunidad de la que estn prevalidos muchos periodistas y sus respectivos medios.Creen que por ser negocios privados pueden vender informacin como vender churrascos, es decir, reemplazar el arroz por papas, aadir el aguacate, omitir la ensalada o darle tof en lugar de carne a los vegetarianos. Despus de estos cambios probablemente al churrasco lo podremos seguir llamando churrasco, pero la informacin ya no es informacin, es tan solo manipulacin.No entienden, no quieren entender, que la informacin no es una mercanca, es un derecho y la nica forma de garantizarlo es que esa informacin sea absolutamente objetiva, oportuna y veraz, no susceptible de retoques, transformaciones u omisiones.Pero incluso los juicios de valor -es decir, la opinin- deben ser fundamentados y rigurosos. No pueden tener un micrfono o un tintero tan solo para desfogar sus odios. No pueden repetir mil veces la misma mentira, buscando en la repeticin la demostracin de algo inexistente. Lo ideal sera que, especialmente cuando se trata de la honra de las personas, presentaran argumentos, es decir, razonamientos lgicos basados en pruebas, pero aquello ya es mucho pedir.En Ecuador, esta mala prensa an hace dao, pero ya no pone ni saca gobiernos como antes. Su poder y credibilidad han disminuido grandemente, gracias a diez aos de desenmascarar sus falacias. Han tratado de desestabilizarnos, han calumniado, descaradamente se han involucrado en poltica, como en las ltimas elecciones. Al ser derrotados quisieron crear un ambiente de fraude y hasta llegaron a proclamar al perdedor como presidente electo del Ecuador basados en una fraudulenta encuesta a boca de urna, obviando deliberadamente otra encuesta que deca exactamente lo contrario.Publicaron las mentiras de una columna de chismografa de un diario amarillista de Panam, involucrando al vicepresidente en casos de corrupcin, pero jams publicaron una coma de la extensa y precisa investigacin del diariode Argentina, que demostraba las 49 empresasdel candidato opositor, y cmo lucr con el feriado bancario por medio de la intermediaria financiera Andean Investment.Nos han dicho todos los das -curiosamente en un pas donde de acuerdo con ellos no hay libertad de expresin-, desde dictadores hasta criminales de lesa humanidad, bajo el pueril argumento de que por ser personas pblicas, debemos soportar estas bazofias, obviando que la reputacin es un derecho humano de toda persona.Cmo distorsionaron todo, todo el tiempo, para boicotear la accin del Gobierno! Al dinero electrnico lo convirtieron en moneda paralela; al servicio de seguridad pblica, en guardia pretoriana; a los impuestos a las bebidas azucaradas, en zarpazo al pueblo ecuatoriano; a un parque en la frontera en muro contra la integracin. Son capaces de transformar a Vctor Jara en torturador y a Pinochet en filntropo humanista.Pero resulta que todo ha sido un problema de fluidez en la informacin. Que nada de esto ha existido. Que tremenda lucha ha sido solo un problema de temperamento. Pareciera que por un supuesto dilogo los que ganamos las elecciones las hubiramos perdido. Que la oposicin era la que tena la razn. Que en nombre de la unidad hay que volver a someter al pas a los agonizantes poderes fcticos.Se ordena informar a los medios, no a la ciudadana, y les aseguro, despus de una dcada de experiencia, que no es lo mismo. Grave error, gravsimo error.Por qu las reformas a la Ley Orgnica de Comunicacin -LOC- estn en el top de la agenda poltica? No porque consta en el programa de Gobierno. No porque es la principal preocupacin de la gente. Sencillamente, porque los medios imponen esa agenda. Es eso democracia?La prensa mercantil perdi todo lmite y escrpulo, est cada vez ms agresiva y existe menos balance en la informacin y opinin de los medios. Podramos tambin llamarle un fraude moral a ese periodismo parcializado en su rol de informar y servir a la sociedad.Si alguna modificacin habra que hacer a la LOC, es endurecer las sanciones y darle capacidad coactiva a la Supercom, para que se acaben tantos abusos de la mala prensa., expresidente de Ecuador - @MashiRafaelFuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto-de-vista/1/hablarle-a-la-ciudadania-no-a-los-medios