Venezuela arde, comentario a Rafael Uzctegui

Venezuela, intereses o visiones en juego?

Rafael Uzctegui, redactor y/o editor de El Libertario, sale a la palestra a condenar a Boaventura de Sousa Santos por el intento de este ltimo de apaciguar los nimos, la calle, que est acercndose a un peligroso punto de ebullicin social en Caracas y en Venezuela en general (, n. 1779, 9/6/29017).

Qu es lo que subleva a RU? Lo declara prstinamente: <En el texto de una cuartilla, firmado el 01 de junio, de Sousa afirma: Las cosas no van bien en Venezuela debido a una intervencin grosera del imperialismo norteamericano.>

nica interpretacin que capto: RU no est para nada de acuerdo en que haya una intervencin estadounidense o no lo est en que se la denuncie.

Si es lo primero, malo; si lo segundo, peor.

La propuesta de BSS procura ser contemporizadora, pide cierta contencin y aclara que tiene muchos puntos de contacto con el bolivarianismo, con el movimiento poltico engendrado con el liderazgo de Chvez. Pero advertido de las enormes y crecientes dificultades del proceso y de la vida cotidiana en el pas.

Y todo eso parece molestar a RU.

Si nos encontramos con manifestaciones que se dedican a enmerdar, literal y fsicamente, a los enemigos (siguiendo prcticas que ha ejercido el ejrcito sionista contra la poblacin del pas que han rebautizado Israel; palestinos); si nos encontramos con manifestantes que es tal su grado de fanatizacin que queman vivo a un hombre porque lo ubican como chavista, entiendo que la propuesta de BSS es totalmente sensata, legtima.

Pero, obviamente, no va a contar con el apoyo o el acuerdo de quienes estn encendiendo la mecha.

Llama la atencin que el pensamiento rebelde al que adscribe RU no tenga siquiera una mirada hacia los intereses estadounidenses, polica del capital transnacional que, por ejemplo, acaba de acordar un ejercicio de acciones militares en la Triple Frontera de Per, Colombia y Brasil a pocos cientos de km. de Venezuela

El gobierno de Per, que se ha mostrado lacayo de las transnacionales mineras.

El gobierno de Colombia, que esforzndose por alcanzar el Nobel de la Paz (al mejor estilo de Menajem Begin y Arafat), se olvida de que los paramilitares siguen armados y matando con la impunidad habitual a luchadores sociales, desarmados (mientras algunos FARC se estn desmovilizando y entregando armas,).

El gobierno de Brasil, que desplaz a la presidenta electa, so pretexto de corrupcin, corrupcin que va apareciendo ahora decuplicada

Estos estados cipayos acuerdan con el gobierno, el ejrcito de EE.UU., tales prcticas.

El libertarianismo de RU lo lleva a predicar el libre albedro democrtico de las ideas. Mucho libre albedro verbal no descubre, sin embargo, la red de intereses, esos s bien materiales, que parecen jugarse en la Venezuela deshecha de hoy. No los descubre ni, por lo visto, quiere descubrirlos. Por lo visto, RU se satisface con el presunto libre albedro.

La crtica a BSS lo lleva a emparejar todo lo que no comulga con su libre albedro. All pone, sin citar siquiera, a A. Born, J. C. Pernalete y a la intelectualidad.

Demasiadas veces vimos estas condenas al barrer.

Nada saludable. Al contrario, merecen no slo rechazo sino desconfianza.

