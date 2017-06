Enfrentan prejuicios, xenofobia y racismo

El calvario de los migrantes

Noticias Aliadas

En 1992, Chile registraba 100,000 inmigrantes; en el 2013, sobrepasaban los 400,000; y hoy, poco menos del medio milln. Se han asentado principalmente en la Regin Metropolitana, Valparaso y el norte grande, y laboran mayoritariamente en servicios, minera, industria, agricultura, construccin, educacin y salud.

Segn la Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional (CASEN 2009), el 54% de los inmigrantes son mujeres. Para el Departamento de Extranjera y Migracin (DEM), el total de inmigrantes representan el 2.08% de la poblacin nacional de 18 millones de habitantes. Un 73% corresponde a inmigracin sudamericana proveniente de: Per (31.7%), Argentina (16.3%), Bolivia (8.8%), Colombia (6.1%), Ecuador (4.7%), Brasil (3%), y Venezuela (1.9%), segn cifras del 2016.

En el 2005, Chile ratific la Convencin Internacional sobre la Proteccin de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por las Naciones Unidas en 1990, pero la legislacin interna an no se ha adecuado a la normativa internacional. La legislacin chilena no garantiza el principio de reunificacin familiar establecido en el artculo 44 de la Convencin. Otra situacin anmala es la de nias y nios cuyos padres se encuentran en situacin irregular; son calificados como hijos de extranjeros transentes, lo que atropella la Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio, pues da lugar a la existencia de nios aptridas, negndoles, adems, acceso a las polticas pblicas de proteccin de la infancia.

En los ltimos aos han aumentado los flujos de migrantes provenientes de Colombia y Hait. Prejuicios sociales y culturales, clasismo y racismo que operan igualmente con la poblacin chilena de bajos ingresos, mapuches u otros pueblos indgenas afectan particularmente a afrodescendientes colombianos, dominicanos y haitianos. Sin embargo, el nivel educacional promedio de los migrantes es de 12.6 aos, mayor que el de los chilenos en edad laboral, que llega a 10.3 aos.

La poblacin migrante representan el 5% de la fuerza de trabajo (CASEN 2013), y el 65% labora como empleado u obrero; 62% en el sector privado, y 8.4% en el servicio domstico de las mujeres migrantes, un 34% trabaja en esta categora, bajo condiciones salariales y laborales mnimas, informalidad e incumplimientos de la ley. Segn el DEM, en el 2011, mientras el 70% de varones trabajaba como asalariado, slo el 48% de las mujeres tena contrato.

Segn Manuel Hidalgo, economista peruano y dirigente de la Asociacin de Inmigrantes por la Integracin Latinoamericana y del Caribe (APILA), las barreras administrativas estn dadas por la complejidad que tiene Chile en el proceso de reconocimiento de ttulos y grados acadmicos obtenidos en el exterior.

Caso complejo es el que se presenta con Hait, pas con el que Chile no tiene convenio alguno al respecto, afirma a Noticias Aliadas. Slo lo tiene con 12 pases. Otra barrera opera para acceder a empleos como profesional en el sector pblico, ya que en muchos de ellos hay que estar nacionalizado. Barreras socioculturales son las de la desconfianza, prejuicios sociales y culturales de los empleadores, vinculadas con un cierto nacionalismo mezclado con racismo, que pone dificultades para que se valore adecuadamente las competencias, habilidades, niveles de educacin, calificacin y experiencia de los inmigrantes.

Centros de detencin Rodolfo Noriega, abogado y presidente del Comit de Refugiados Peruanos en Chile, indica a Noticias Aliadas que el proyecto de Ley de Migracin posee un Registro Secreto de Inmigrantes dependiente del Ministerio del Interior. Por qu tener un registro especial? Si se lo encomiendan a las policas para que sean los nicos que tengan acceso a l, evidentemente que estn ligando la presencia de los migrantes con un tema de seguridad.

Lo ms preocupante agrega es que existen centros de detencin especiales: Identificamos uno en calle Seminario 11, en Santiago. La polica tuvo que reconocerlo ante la Comisin de Derechos Humanos del Senado. El jefe nacional de Polica Internacional debi reconocer que era un centro de retencin de extranjeros.

Hidalgo precisa que el proyecto sobre migracin que la presidenta [Michelle] Bachelet se comprometi en su programa de gobierno a enviar, como indicacin sustitutiva del que envi [el ex presidente Sebastin] Piera a tramitacin durante su gobierno [2010-2014], no lleg hasta ahora a enviarse. Piera lo envi en el 2013 y recibi el rechazo unnime de la academia, organizaciones religiosas que trabajan con migrantes Servicio Jesuita a Migrantes y Red Scalabriniana, as como de las organizaciones de todas las comunidades migrantes, razn por la que su tramitacin se estanc indefinidamente.

En el 2014 [al inicio del gobierno de Bachelet], Rodrigo Sandoval, el nuevo jefe del DEM, impuls un proceso participativo de consultas para generar un nuevo proyecto, con encuentros regionales y amplia interlocucin con la academia, las organizaciones defensoras de los migrantes y las de las propias comunidades migrantes. Al trmino del 2014, se indic que en el primer semestre del 2015 se enviara a tramitacin el proyecto que se haba alimentado con ese proceso de consultas. Dos aos despus, an no sucede, aade.

Con miras a las elecciones presidenciales de noviembre prximo, la derecha ha comenzado a utilizar el discurso xenfobo como argumento electoral. La ltima encuesta del no gubernamental Centro de Estudios Pblicos (CEP), de abril/mayo 2017, da cuenta de que la valoracin del aporte cultural y econmico de la migracin, su laboriosidad, como de su derecho de acceso a la educacin en condiciones igualitarias, vienen ganando espacios cada vez ms amplios en la sociedad chilena, diluyendo el mito de que le quitan el trabajo a los chilenos. Pero tambin observa que la percepcin de que los inmigrantes elevan los ndices de criminalidad, ha crecido al 41%. Eso muestra el impacto de la propaganda del populismo de derecha, claramente patriotero, que pretende aprovechar este tema electoralmente, sostiene Hidalgo.

Derechos humanos no se respetan En Revista Sur, la periodista Brbara Barrera, denunci que en calle San Luis, en la comuna de Quilicura, cerca de un centenar de inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento, en una pieza de 5 m que les cuesta 130,000 pesos mensuales (US$195). Comparten dos baos y una cocina. Guedelin Orzil, haitiana, tuvo que dar a luz en una silla de ruedas en el Hospital San Jos, en Santiago, porque el personal de salud no le prest asistencia. Su hijo cay al piso y el hospital no le realiz exmenes. Situaciones como stas evidencian la necesidad de polticas pblicas que permitan mejorar la calidad de vida de los inmigrantes.

Segn Noriega, el informe conjunto de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) Coyuntura Laboral en Amrica Latina y el Caribe, publicado el 11 de mayo, da cuenta de un dato ya constatado: el 79% de los inmigrantes en Chile tiene un nivel de escolaridad de 10 o ms aos, aunque gran parte labora en trabajos manuales y servicio domstico.

Existe una serie de barreras para que los inmigrantes con calificacin y especializacin se empleen en sus profesiones u oficios, dice Noriega. La primera es la de tener una residencia regular y documentos de identidad. Otro problema es el reconocimiento de estudios y ttulos. As principalmente las situaciones de sobrecalificacin concurren con la irregularidad migratoria, falta de reconocimiento de estudios, situacin que afecta a todos y mayoritariamente a peruanos, colombianos y bolivianos, y particularmente la del idioma en el caso de no hispanohablantes: haitianos, nepaleses, filipinos y africanos.

Noriega explica que el Decreto Ley 1.094 o Ley de Extranjera, es un modelo migratorio cuya base es la selectividad, preferir a ciertos inmigrantes por su calificacin y aporte al inters nacional, como dice literalmente la norma y aade que ese modelo se recoge, con diversos matices, tanto en el proyecto de Piera como en el de Bachelet. Ambos proyectos tienen un enfoque al servicio del sistema de mercado, un enfoque economicista, dejando de lado el tan llamado enfoque de derechos, que mal entienden, creo, de manera deliberada.

Por su parte, Hidalgo seala que la inmensa mayora de los inmigrantes ocupa empleos minusvalorados: Empleos desechados por la mano de obra nacional o en los que existe un marcado dficit de oferta, como el de nanas o en el sector salud. No les resulta fcil acceder a los empleos que sus ttulos, grados, experiencia en oficios, los habilitaran, ya que existen barreras administrativas y socioculturales.

Muchos envan remesas a sus pases, aunque en desmedro de sus propias condiciones de vida: habitan conventillos, hacinados, con deficiencias sanitarias, entre otras. Desde hace aos, las comunidades migrantes exigen la regularizacin de la visa migratoria, una amnista para quienes se encuentran en situacin irregular, medida que Chile ya tom en 1997 y 2007-2008.

www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7428