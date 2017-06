'Refugee Food Festival': chefs refugiados cocinarn platos tpicos de sus pases en Madrid

El Diario (Espaa)





Del 19 al 25 de junio, restaurantes madrileos abrirn sus cocinas a refugiados de Ucrania, Siria, Marruecos y Camern que prepararn recetas tradicionales de sus pases de origen durante el Festival Gastronmico #ConLosRefugiados

"Para este plato necesitamos cmo se dice? Perejil. Perejil en grandes cantidades". Natalia O. da las instrucciones necesarias para que nada falle el prximo mircoles. Ese da, el men del restaurante madrileo Gigi correr a su cargo. Lleva una libreta llena de apuntes y un mvil con fotografas para explicar al equipo las elaboraciones tpicas de Ucrania, su pas, que tiene preparadas.

En total, dos entrantes, dos primeros, dos segundos y dos postres a elegir. Para 70 comensales. Natalia enumera los ingredientes para el varenyky, pasta fresca con patata o repollo, y el borsch, una sopa de remolacha roja. Como en Ucrania. Mientras, Susana, cocinera del local, toma nota y propone alguna que otra idea para adaptarlos a las altas temperaturas de la capital.

"Nuestros platos requieren mucho tiempo. Hay que cocer, frer, usar el horno... Es mucho tiempo, vendr el da de antes", comenta Natalia en una entrevista con eldiario.es. Es una de las solicitantes de asilo que participarn en la primera edicin del Refugee Food Festival (Festival Gastronmico #Conlosrefugiados). A partir del 19 de junio, siete cocineros refugiados de Camern, Siria, Marruecos y Ucrania elaborarn platos tradicionales de sus pases en nueve restaurantes de la ciudad.

Natalia preparando un plato tpico de Ucrania. Madrid For Refugees

Pero Natalia no es chef. Se dedicaba a la esttica y a veces trabajaba como camarera en su ciudad, Sokal. Una vida interrumpida, dice, cuando les comunicaron que su marido "tena que ir a la guerra" que comenz en 2014. "En mi ciudad, que es muy pequea, hay mucha gente que ha muerto o que se ha quedado sin poder andar, sin manos... Decidimos irnos", relata la ucraniana, que lleg a Madrid en 2015 con su marido y sus dos hijas de 13 y 4 aos. "Alquilamos una habitacin muy pequea donde vivimos los cuatro", apunta.

Los comienzos, asegura, no fueron fciles en ese pas que tanto les gust cuando viajaron aos atrs, esta vez por placer, a Barcelona. "Aqu en Madrid tenemos una familia, mis amigos, que nos dijeron que nos podan dar un poquito de ayuda. Al principio fue muy muy difcil porque no sabamos nada de espaol. Tampoco sabamos que podamos pedir asilo. Al final, lo solicitamos", recuerda.

El festival le dar la oportunidad de demostrar sus habilidades como cocinera a travs de un lenguaje universal para el que no hacen falta palabras, la comida. "E ncontrar un trabajo nos resulta difcil. He terminado un curso de esttica y salud. Tena posibilidad de hacer unas prcticas, pero me dijeron que hay que hablar con clientes y que tengo que estudiar ms el idioma", lamenta la solicitante de asilo.

Durante la conversacin, Natalia no pierde la sonrisa salvo cuando piensa en la posibilidad de tener que volver a Ucrania. Entonces, la voz se le entrecorta y sus ojos azules contienen algunas lgrimas. "Cuando pasen dos aos, perdemos los papeles. Ya estamos acostumbrados a Espaa. Mi hija pequea, por ejemplo, ya habla espaol y le gusta mucho el cole. Tengo que renovar los papeles en julio, pero nuestros vecinos anteriores los perdieron", sostiene. "La gente est muriendo y a mi marido intentaron reclutarlo, pero dicen que en nuestro pas no tenemos guerra, cmo les discutimos eso?", se pregunta.

Labib tampoco cocinaba. Al menos, no profesionalmente. Preparaba el cordero cuando venan visitas a su casa de Homs (Siria), pero poco ms. Se dedicaba al comercio de mrmol, incluso sola venir a Espaa por negocios. Hoy regenta un local de comida rabe para llevar en el barrio de Tetun, Al Aga, que abri en 2014, un ao despus de llegar a Espaa como refugiado.

"Aguantamos dos aos de guerra. Nos fuimos a Damasco, despus volvimos a la periferia de Homs. Pero lleg un momento en que me tuve que venir con mi familia. Antes de que me pasara algo a m o a mis hijos, me march", recuerda Labib, de 55 aos, que obtuvo el visado gracias a una carta de invitacin de sus hermanos, residentes en Espaa.

La ayuda de su familia tambin fue imprescindible para abrir el negocio y para establecerse con sus cuatro hijos y su esposa en un piso, tambin en Tetun. "Se fue con dos o tres maletas con la ropa necesaria y 1.200 euros en el bolsillo", comenta su hermano Abdul, un mdico jubilado que lleg a Madrid a finales de los sesenta. Abdul hace las veces de intrprete, Labib apenas sabe espaol.

Labib en su local de comida rabe en el barrio de Tetan. Icar Gutirrez

Pero Al Aga no marcha como les gustara. "El negocio no va bien, lo mantenemos entre todos. De salud est fatal Labib se levanta y muestra sus piernas hinchadas y no se cuida nada. Para l la familia es lo primero", comenta su hermano.

Lo que saca, dice Labib, "no cubre ni los gastos". Casi todos los meses, asegura Abdul, "tiene que poner 1.000 euros". "Como refugiado que ha puesto un negocio, pienso que el Gobierno nos tendra que facilitar las cosas, perdonndonos parte de la cuota de autnomo. Me dijeron que poda pagar 50 euros y a los pocos meses recib una carta diciendo que tena que pagar 285 euros al mes", enfatiza Labib.

"No estoy acostumbrado. Viva muy bien en Siria y me choqu con esto. Muchas veces quiero cerrarlo. Mis hermanos me dicen 'aguanta', y as llevo casi tres aos. Los espaoles an no se han lanzado a probar esta comida. Tambin viene gente rabe, sirios, pero no todos los que nos gustaran", lamenta. " Si pudiera volver a Siria, sera el primero. S que all vivo mucho mejor que aqu. Pero he venido para salvar a mi familia", recalca.

Las puertas de Al Aga tambin estarn abiertas durante el festival gastronmico. "Espero que con esta iniciativa venga gente y lo conozca", apunta el refugiado. All, el pblico podr degustar bocadillo de kebab a la parrilla; sfiha, pizza de carne con salsa de granada; humus o harhura, una salsa de pimiento rojo y nueces o unas kibeh, masa de smola rellena de carne asada al carbn. Como en Siria.

Una iniciativa para "acelerar su integracin laboral"

El festival tambin se celebrar durante esta semana, con motivo del Da del refugiado (20 de junio), en varias ciudades europeas como Bruselas, Lyon, Atenas, msterdam, Miln o Roma. La iniciativa naci en Pars el ao pasado, con el objetivo de "cambiar la percepcin de los refugiados, acelerar su integracin profesional y descubrir cocinas de todo el mundo". Su "xito" deriv en la que ser la primera edicin europea del evento.

"Es una velada bonita. Comer es algo internacional, a todo el mundo le gusta compartir sus platos. Y al final te presenta al cocinero refugiado, con su lado ms natural y humano, con sus platos tradicionales. Al final, se trata de acercar a los espaoles a personas que lo han pasado peor en su vida, pero tambin tienen ganas de disfrutar y mantener conversaciones, como todo el mundo", explica lex, voluntario de Madrid For Refugees, una ONG de menos de un ao de vida que se ha encargado, junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), de la organizacin del festival en Espaa.

La ONG puso en marcha hace seis meses una iniciativa similar 'Chefugee'. "Una o dos veces al mes buscamos un local y se da la oportunidad a un cocinero refugiado de preparar platos tpicos y darse a conocer", seala. En dos ocasiones, dice, han conseguido trabajo como cocineros. Uno de ellos, Pierre, de Camern, tambin participar en el festival.

"Cuando hacemos los platos, nos gusta mucho presentarnos. La gente nos dice que les ha gustado mucho, nos dan ganas de preparar ms. Conocemos gente nueva, podemos hablar con ellos. Me gusta mucho la experiencia", resume Natalia, que ya ha cocinado en uno de los 'Chefugee'. "Cuando vas a un restaurante, los clientes no cenan juntos. En el ltimo ' Chefugee' la gente junt las mesas, se puso a hablar. Viene gente de muchas partes, muy abierta...es una oportunidad muy bonita", aade Jacobo, tambin voluntario de Madrid For Refugees.

"El festival est teniendo una buena acogida pues muchos se acercan ya a preguntar y a reservar mesa en los restaurantes. Los refugiados tienen mucha ilusin de poder demostrar de lo que son capaces y compartir su cultura y tradicin con los comensales. Sin duda, va a ser una festival lleno de emociones y buen sabor", afirma Eldemira Campos, co-organizadora del evento desde Acnur. "Es tos hombres y mujeres desean impulsar sus carreras en nuestro pas. Por lo tanto, el festival debe ser una forma de facilitarles el acceso al empleo a medio y largo plazo", apostilla.

En el restaurante Gigi, todo est listo para que Natalia se haga cargo de sus cocinas. "Cada vez que llama un cliente para reservar, les informamos de que el mircoles viene una cocinera de Ucrania que elaborar el men. Queremos que el cliente conozca los platos y, quizs, son ideas que podemos implantar aqu", comenta Paloma, jefa de sala. Natalia, mientras, sigue cuidando que se entienda cada detalle de sus platos. Es su forma de sentirse en casa. Son recetas que la transportan, a travs de sus olores y sabores, de nuevo a Ucrania.

Fuente: http://www.eldiario.es/desalambre/Chefs-refugiados-festival-gastronomico_0_655134688.html