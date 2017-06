La corrupcin como el caballo de Troya del neoliberalismo. Y la izquierda?

La arremetida de la derecha camina a paso firme. Sus golpes separados pero en unidad estratgica, han sido eficaces y han puesto en apuros a la Revolucin Ciudadana y al Movimiento Pas, organizacin que lidera este proceso.

La sutil ubicacin tctica de la derecha, en la coyuntura actual, poco a poco intenta apoderarse de la plataforma histrica de la izquierda. Defensa a trabajadores y servidores pblicos, defensa de los jubilados, democratizacin educativa, desarrollo econmico con bienestar social, libertad de expresin, democracia y hoy lucha anti-corrupcin; son consignas que estn posicionando actualmente la derecha como suyas.

Frente a este escenario, la pregunta es: dnde est la izquierda que enfrente esta arremetida? Sea donde se encuentre la izquierda, con pocas excepciones, existe una tctica clara de la reaccin: la corrupcin como el caballo de Troya en la Revolucin Ciudadana.

Mucho lodo se ha lanzado, nuevamente, al Estado, como representacin de lo pblico, durante este tiempo. Este discurso, que no es coincidencia, es el permanente ataque desde los sectores privados. La poltica neoliberal de la satanizacin de lo pblico intenta disputar y recuperar el poder. La corrupcin, obviamente como parte de esta disputa.

Global Financial Integrity (GFI), organizacin no gubernamental que tiene como propsito consolidar la informacin existente sobre los capitales que emanan desde distintos pases y salen hacia los parasos fiscales, expresa que del 100% de las operaciones econmicas ilegales, el 63 % del total son por las maniobras de flujos ilcitos relacionadas a bancos, 37% a actividades estrictamente criminales de todo tipo y slo 3% por la corrupcin gubernamental.

Estas cifras muestran la intrnseca relacin entre los sectores privados con la corrupcin, mediante cualquier operacin econmica ilegal; y, por otro lado, la corrupcin gubernamental en mnimo porcentaje, pero que se presenta y debe ser combatida.

La Revolucin Ciudadana, como proyecto superador del neoliberalismo, logr encaminar el fortalecimiento del Estado como institucin reguladora de la poltica y la economa nacional, logrando institucionalizar al pas acorde a la soberana y a la Constitucin del 2008. Esto, por obvias razones, trajo consigo el ataque sistemtico del neoliberalismo y sus representantes.

El caso Odebrecht ha impuesto una agenda poltica en la sociedad ecuatoriana, su objetivo dirigido contra el Estado se vincula de la misma manera a desprestigiar exclusivamente a la Revolucin Ciudadana, ms no a todos los espacios donde extendi los tentculos, como por ejemplo, en el Municipio de Quito, representado actualmente por Mauricio Rodas, cuadro poltico de la partidocracia y de la derecha reaccionaria. El caso del Municipio de Quito ha pasado por poco desapercibido.

Es as, que paradjico se presenta el combate a la corrupcin desde los mismos sectores privados. No se puede perder de vista que la forma institucionalizada, el modus operandi de negociacin de la empresa Odebrecht, empresa privada, fueron las coimas corruptoras hacia individuos integrantes del Gobierno, y tambin a personas que no son del Gobierno, pero que no significa, por estos actos, que la corrupcin sea institucionalizada gubernamentalmente o sea parte de un proyecto poltico como se ha pretendido hacer creer.

La izquierda y los aliados al Movimiento Pas desgraciadamente no han tendido vela en este entierro, a ms de mostrar su rechazo a la corrupcin, no han podido encaminar la lucha anti-corrupcin hacia la fuente del problema y sus enemigos de clase.

Desde que Rafael Correa impuls la consulta popular sobre los parasos fiscales como combate a la corrupcin, poco o nada se ha hecho sobre el tema. Las famosas comisiones o frentes anticorrupcin no son nuevas, existen desde finales de los 90. Y, si bien se poda solicitar apoyo internacional como se lo ha hecho a la ONU, tambin se lo pudo haber realizado a organismos ms soberanos creados y consolidados como consecuencia de los mismos procesos progresistas como Celac o Unasur.

Independientemente de todo esto, vale la pena hacer una lucha consecuente desde la izquierda y mencionar algunos casos que deberan ser tratados, augurando una lucha real a la corrupcin adems de impedir el avance de la derecha reaccionaria.

En abril del 2016 Diario El Telgrafo public un informe presentado por el Centro de Derechos Econmicos y Sociales (CDES) sobre empresas que mantendran vnculos con parasos fiscales. En este informe, las empresas privadas que poseen sociedades offshore son: El Consorcio Nobis, Eljuri, Pronaca, La Favorita, etc. Sin olvidar a las que, hoy por hoy, pretender dar clases de moral como: Ecuavisa, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, entre otras.

Haciendo una pequea radiografa a la actual correlacin de fuerzas al interior del Gobierno de la RC, donde ha existido un consenso para la gobernabilidad entre los sectores privados y los sectores pblicos, llama la atencin lo siguiente:

Pablo Campana, actual Ministro de Comercio Exterior, es yerno de la empresaria Isabel Noboa y ocup cargos en el Consorcio Nobis, consorcio mencionado en las investigaciones offshore. Adems es miembro de PROPONLE que impuls la Minga Nacional Agraria para fortalecer la agro-exportacin, que en palabras de sus integrantes: Sostiene que en los ltimos aos se ha abierto una brecha, donde las polticas pblicas no siempre obedecen a la realidad de los negocios, pero tambin los negocios pretenden avanzar sin estar en concordancia con las polticas que el Estado y la sociedad demanda . El actual Ministro, para sus fines pertinentes, necesitar coordinar relaciones con el Ministerio de Agricultura, cartera que actualmente representa Otilia Cordero, quien ha expresado que el objetivo de su ministerio ser, coincidencialmente, la misma minga, pero an mucho mayor, la Minga Agropecuaria.

. El actual Ministro, para sus fines pertinentes, necesitar coordinar relaciones con el Ministerio de Agricultura, cartera que actualmente representa Otilia Cordero, quien ha expresado que el objetivo de su ministerio ser, coincidencialmente, la misma minga, pero an mucho mayor, la Minga Agropecuaria. El Ministerio de Acuacultura y Pesca es representado por la ex jefa de Adquisiciones de la Empresa Pesquera Eurofish, Ana Drouet Salcedo. Eurofish se encuentra entre las empresa pesquera ms rentables.

El sector estructural en concepciones marxista- se consolidara con el Ministerio de Industria, cuya responsabilidad recae en Eva Garca Fabre, quien fue Directora de Estudios Econmicos y Comercio Exterior de la Cmara de Comercio de Guayaquil, 1990 2004, Asesora econmica y financiera de la Cmara de la Construccin de Guayaquil, 1986-2009, Asesora de la Alcalda de Guayaquil en la formacin de la Corporacin de promocin internacional de Guayaquil y su rea de influencia: Guayaquil competitivo, Ao 2009, Asesora internacional en desarrollo regional del Proyecto NOBIS-BID para el desarrollo del cordn costero de Guayas y Santa Elena.

Sin olvidar algunas carteras de Estado como el Ministerio de Turismo que ser ocupado por el ex - gerente de Decameron, Enrique Ponce de Len o Carlos Prez Garca, ex director en Ecuador de la empresa petrolera transnacional Halliburton en el Ministerio de Hidrocarburos.

De la misma manera, el Ministerio de Trabajo con Ral Clemente Ledesma, quien sorprendentemente ha manifestado de manera pblica que Ecuador est en crisis econmica desde hace dos aos atrs. Ral Ledesma es hijo del ex Presidente de la Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador, Eduardo Ledesma. Esta cartera de Estado ya se ha inaugurado con bombos y platillos defendiendo el acuerdo 0094 emitido por el Ministerio del Trabajo, con fecha del 22 de mayo de 2017 y actualmente coordinando la propuesta de Flexseguridad laboral propuesta por la Cmara de Comercio de Guayaquil.

El cambio de estilo no debe ser entendido como cambio de la poltica econmica nacional peor an atentar contra el Estado y las polticas de beneficio social, que tanto ha costado recuperar en esta dcada de cambios progresistas.

Si bien hay que realizar pactos para la gobernabilidad que deben servir como tcticas necesarias de acumulacin de fuerzas y el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la alianza pblico privada para el proceso de liberacin econmico social, en ningn momento se puede permitir que la direccin del proyecto poltico econmico sea vulnerable. La agenda poltica la puso el pueblo ecuatoriano en las urnas!

Es claro que hay que combatir a la corrupcin, pero no desde la abstraccin moral sino desde la fuente real de sus promotores, que -no coincidencialmente- son los grupos econmicos neoliberales y reaccionarios, conspiradores de los procesos progresistas de la regin. La corrupcin no es problema exclusivo de un gobierno, es la crisis, pero tambin la solucin, del sistema capitalista que se expresa an ms en el desenvolvimiento ilcito de la lgica empresarial del sector privado.

Es imperativo que desde la izquierda y los sectores afines a la Revolucin Ciudadana entendamos y reaccionemos frente al crucial momento coyuntural que, con el avance de la derecha reaccionaria, puede convertirse en quiebre histrico. Ojal que la incorporacin de la izquierda en el mismo consenso del Estado no sea causa para impedir ver ms all de los intereses particulares.

Fuentes:

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons , respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.