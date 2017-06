Cacera de brujas?

No, Presidente Trump, no son brujas las que cazan sus enemigos, es a usted al que pretenden cazar y es posible que intenten que usted d su visto bueno al golpe de Estado o al magnicidio que se gesta en su contra. No se explica de otra manera la trampa que le tiende MacCain, quinta columna de su partido en el Congreso, quien, sin presentar la mnima prueba, sostiene que el proyecto de ley permite finalmente responsabilizar a Rusia por su desvergozado ataque contra nuestras elecciones presidenciales del 2016.

El mtodo siempre es igual, en este caso se ha creado un bodrio sobre un complot ruso en el que su persona est involucrada; despus lo juzgan por ser partcipe de esta ficcin. Increble, son dignos del premio Nobel a la tramoya.

Las sanciones contra Rusia por una supuesta intervencin, que deben ser aprobadas por el Congreso estadounidense, van en la realidad dirigidas contra su persona; por eso estn ligadas a las sanciones contra Irn, para amarrarle las manos. O las firma, equivalente a que se ponga la soga en el cuello, o no las firma, que casi es lo mismo.

No tienen un pelo de tonto, porque lo meten en un callejn sin salida, pero tampoco de cuerdos, porque dan un paso ms haca el abismo de una nueva guerra civil, cuyos primeros disparos se hicieron en el partido de amistoso de bisbol que jugaban los congresistas y en las peleas callejeras que se dan entre sus partidarios y oponentes.

El mtodo que usan no es poltico en el sentido de Aristteles, quien sostiene que la poltica es el arte de lo posible, sino politiquero a la usanza de los bajos fondos, donde todo se embadurna con estircol, del ms apestoso, destinado a caldear a la opinin pblica en su contra, ms all de lo caldeada que est ya.

Mientras tanto, el odio irracional crece entre la gente del pueblo, no hay dilogo y menos an, sentido comn. La situacin se torna semejante a la que escriba Mao, cuando una sola chispa puede incendiar una pradera. Qu hacer? Se dira que meditar y meditar antes de firmar un mamotreto. Si lo firma se habr adentrado en las fauces del lobo, si no lo firma, la batalla contina. Si lo firma, tendr que en adelante firmar todo lo que le presenten, si no lo firma, la batalla contina. Si lo firma, pasar a la historia como un borrego ms, si no lo firma, la batalla contina. Si lo firma, olvdese de todas sus propuestas electorales, si no lo firma, la batalla contina.

Pero hay un hecho cierto, independiente de lo que usted haga, el mundo sigue su marcha. Imagnese por un momento que usted lo firmara, Europa no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso advierten en un comunicado conjunto los cancilleres de Alemania y Austria, donde sostienen que en el proyecto de ley de EEUU se observa el endurecimiento de las sanciones antirusas, con la finalidad de presionar a los pases europeos para introducir en su mercado la venta de gas americano caro en perjuicio del gas ruso. Las medidas restrictivas que propone Washington claramente contradicen el derecho internacional, suscriben ambos representantes estatales.

Por su parte, Rusia ha superado ya las viejas sanciones y sabr neutralizar las que ahora pretenden eliminar su gas del mercado. Al buen entendedor, pocas palabras.