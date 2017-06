Reestructuracin del Plan Cndor en Latinoamrica

No importa quin sea el presidente de turno, el sistema capitalista es el mismo. Con cada cambio de administracin se producen reajustes, que vienen de la mano de los egos personales de cada presidente, pero el Plan Cndor es el mismo, no se mueve de lugar, est instalado de forma permanente. Lo que se producen son reajustes de acuerdo al tablero poltico del neoliberalismo y del progresismo en la regin.Las actividades de Trump en los ltimos das referente a la poltica de Latinoamrica y Cuba, en especfico, ya las hemos vivido antes, lo que sucede es que cada representante del capitalismo quiere marcar su terreno y que su nombre quede impreso en la historia. Es por esa razn que Obama fue a Cuba, a tomarse la foto del recuerdo, mientras firmaba el decreto que dice que Venezuela es peligro para la poltica interna de Estados Unidos, e intentaba innumerables golpes de Estado a Cristina, Dilma, Evo y Correa, e implementaba el Plan Frontera Sur y el Maya Chort entre Mxico y Honduras, mismos que militarizaron la regin y criminalizan a los migrantes indocumentados en trnsito.Mientras reafirmaba el Plan Colombia y el Plan Mrida, entonces, quin le iba a creer que de verdad quera estrechar relaciones con Cuba? Adems, con un bloqueo econmico de tal magnitud. l quera solamente la foto del recuerdo para entrar a la historia mundial y que su nombre permaneciera ah por los siglos de los siglos, como el negro (de balde) que intent un acertamiento. Obama llev a cabo el golpe de Estado en Brasil, Honduras y Paraguay, cules ganas de estrechar lazos con Cuba?Las palabras de Trump no nos amedrentan, la fuerza de Cuba radica en su pueblo, y cuando un pueblo tiene conciencia y dignidad, no hay capitalismo que logre ponerlo de rodillas. Vendrn docenas de Trumps y pasarn de largo, como ya han pasado otros, y Cuba permanecer, porque Cuba es Fidel, Fidel se hizo pueblo. Eso an no lo entienden quienes no tienen idea de lo que significa la dignidad, el agradecimiento y la libertad.La aplicacin del Plan Colombia en el Tringulo Norte de Centroamrica como lo anunci la administracin Trump, no es novedad, eso viene desde que se firm La Paz. Si se llegara a firmar La Paz en Colombia, sera el mismo paisaje, salvo que el pueblo colombiano dispusiera otra cosa y luchara a brazo partido por liberarse, de ah La Paz quedara solamente en el papel.Cada tanto al Plan Cndor le dan su aceitada y una buena sacudida para desempolvarlo y para pretender intimidar a los pueblos en desarrollo y para seguir oprimiendo a los que se dejaron doblegar. El enemigo principal de Latinoamrica no es Estados Unidos, son sus hijos traidores, las oligarquas vendidas que toman como patria al dinero y al poder, porque entonces, quin se explica por qu con tanto intento no ha podido vencer a Cuba? Por qu no logr desaparecer a la Revolucin Ciudadana en Ecuador? Por qu no ha logrado darle golpe de Estado a Evo? Por qu a pesar de tanto dinero invertido en manipulacin meditica y pago de guarimberos, no ha podido derrocar a Maduro? Por qu no ha podido sacar a Cristina, Lugo, Lula y Dilma de la lucha poltica en sus pases?En cambio vemos presidentes de Mxico, Guatemala, Honduras y El Salvador, extendiendo las manos para recibir la limosna (del Plan para la Prosperidad, copia del Plan Colombia y el Plan Mrida) por tener la apocamiento de oprimir a su pueblo. Descaro del presidente de El Salvador, hablar grandezas de Cuba y de Venezuela, y a la vez ponerse de rodillas ante Estados Unidos; indigno, nunca mereci ir a rendirle tributo a Fidel, no merece la dignidad de los campesinos ni de los arrabales salvadoreos. Y no merece la grandeza de hacerse llamar rojo y revolucionario.No es Estados Unidos, son los pueblos y los lderes mediocres, sino miremos a Randazzo en Argentina y a los peronistas que le voltearon la espalda a Cristina y no votaron en elecciones, y tienen enorme responsabilidad en que ahora gobierne Macri y se lleve entre las patas a los Derechos Humanos.Aqu no tenemos que voltear hacia fuera, aqu tenemos que solucionar la poltica interna de Latinoamrica, si Latinoamrica logra la unidad tan soada, ni Estados Unidos ni ningn otro lograr siquiera acercarse para observar la grandeza de un continente que ha logrado liberarse de sus propias cadenas.Para eso se necesita arrojo, es por eso que no cualquiera se puede hacer llamar a s mismo, rojo ni revolucionario, porque son palabras mayores, y las palabras se las lleva el viento, la Patria Grande necesita acciones.Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/06/17/reestructuracion- del-plan-condor-en- latinoamerica/ ​Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/06/la- reestructuracic3b3n-del-plan- cc3b3ndor.m4a