Resucitan los vampiros: la poltica de Trump contra Cuba

Nota de Prensa de la Alianza Martiana - Brigada Antonio Maceo



Estpido fue el discurso pronunciado por el presidente Trump en Miami el viernes 16 de junio en el que dej saber su poltica contra el pueblo cubano. Tan estpido, como estpido ha demostrado ser mster Trump en su desempeo en la presidencia de Estados Unidos en los meses que la ha ejercido; tan estpido, como estpidos son los miembros de la extrema derecha cubanoamericana --muchos de ellos terroristas-- que como sedientos cadveres de vampiros, en triste espectculo, rodeaban al presente inquilino de la Casa Blanca como su nuevo redentor en su derrotado afn de sangre y hambruna por destruir la independencia y la soberana de Cuba.



Las membresas de la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana como organizacin individual-, la Asociacin Jos Mart, la ATC, la Asociacin de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia, el Crculo Bolivariano de Miami, y el Crculo de Intelectuales y Artistas de Miami, todas organizaciones de la emigracin cubana que en Miami conformamos la coalicin Alianza Martiana, nos unimos al resto del pueblo cubano as como al resto de la emigracin cubana patritica radicada en los dems estados de la Unin y en decenas de otros pases a travs del mundo, en su rechazo y condena a esta nueva agresin estadounidense contra el pueblo cubano.



Sabr Dios las razones que impulsaron a mster Trump para tomar tan descabellada decisin. Haciendo anlisis razonables es muy difcil entenderla. Se alega por varios rganos de prensa que la decisin es motivada por razones de ndole electoral para continuar logrando el respaldo de la comunidad cubana en la Florida, en Miami principalmente. Eso es mentira; mentira que es fcilmente demostrable por los hechos. El 50% del voto cubano en la Florida fue en contra de la candidatura de mster Trump a la presidencia.



Todava hay mucha gente que cree que el voto cubano en la Florida va abrumadoramente a favor del candidato presidencial que apoya una poltica de guerra, de Bloqueo, contra el pueblo cubano. Hace ms de 8 aos, tres elecciones presidenciales, que no ha sido as. Y mientras ms tiempo pase, y ms cubanas y cubanos de ms reciente llegada decidan hacerse ciudadanos de Estados Unidos y ejerzan su derecho al voto, ms ser el apoyo a los candidatos que propongan el fin del Bloqueo y las dems polticas de Estados Unidos en contra de los suyos en Cuba.



Como esta es una Nota de Prensa y no un anlisis a fondo de la situacin, nos resta por decir que las razones que motivaron la decisin de mster Trump a favor de esta inverosmil poltica en contra de Cuba pudieran encontrarse en su infantilsmo poltico, y su creciente desespero por intentar mantener a flote su naufragante presidencia buscando quimricas alianzas, como por ejemplo, con el senador Marco Rubio, cubanoamericano, payasn y oportunista de feria, quien es miembro del cada vez ms importante Comit de Inteligencia del Senado.



As, revestido, para no decir disfrazado, en el ropaje y lenguaje al estilo de la decrpita cruzada contrarrevolucionaria muchas veces derrotada por el pueblo cubano a travs de las ltimas seis dcadas, el presidente Trump, en esta ms reciente puesta en escena, rodeado de los sedientos vampiros de la extrema derecha cubanoamericana, mont una sombra escena de pera bufa.



Lamentablemente, estas nuevas decisiones, por el podero que ejerce en el mundo Estados Unidos, muchos ms sacrificios le costar a nuestro pueblo continuar en su inclaudicable decisin de proseguir profundizando una sociedad socialista cada vez ms justa y equitativa.



A nosotros todos, cubanos y no cubanos, que apoyamos y respetamos la decisin del pueblo cubano a su soberana, nos corresponde continuar luchando contra semejantes ultrajes a los derechos fundamentales de ese pueblo a vivir y desarrollarse en paz.



Y para concluir, cul ha sido la respuesta, a boca de urna, del pueblo cubano? Un ejemplo pudiera ser el que me dijo a m [al que redact esta Nota] en la calle en La Habana un vecino que me conoce. En muy efectivo castellano de Cuba, me dijo el vecino: Qu te parece toda la mierda que habl ayer el comepinga ese...?