EE.UU., Trump y Cuba

La nacin que se da al odio es una esclava de su propia animosidad

Las ideas expresadas por Donald Trump en Miami el 16 de junio de 2017, y el tono y el estilo de su discurso imperial, si se analizan con cierto sentido de racionalidad poltica contempornea, provocan resultados diversos, pero que conducen indefectiblemente a la conclusin de que las medidas anunciadas contra Cuba y los argumentos falsos que las sustentan son contrarios a los intereses superiores y legtimos de los pueblos cubano y estadounidense. En realidad las restricciones de visitas de los estadounidenses a Cuba, que constituye una violacin flagrante al derecho constitucional de los ciudadanos, son motivadas por el miedo a que los visitantes descubran las diferencias que existe - siempre han existido - entre las noticias y propagandas contra Cuba, su sistema poltico y las realizaciones sociales que disfrutan los cubanos. Y que, por lo tanto, a pesar de que Cuba les ha estado prohibida, l nico pas del mundo durante ms de cincuenta aos, los visitantes estadounidenses tienen que reconocer:

Son tantas las mentiras lanzadas al viento de los medios de propaganda, fueron tantos los gestos y actos de ficcin trgico-cmica asumidos por el presidente ante el gento aptrida; fueron tan absurdas sus mltiples valoraciones, incluyendo al bloqueo que ha sido condenado por todas las naciones del mundo en la ONU; fueron tantos los personajes exaltados al saln de la fama, con significados y trayectorias cosidas con agujas de embustes y distorsin; que uno casi irremediablemente se pregunta: cmo es posible que este seor pueda ser presidente de los Estados Unidos?

Por cierto, en esa especie de actuacin con gesticulaciones propias de un personaje del teatro bufo, Trump se mova buscando la presencia del supuesto personaje histrico y representativo de la cubanidad tarifada de Miami. Estara entre la multitud el terrorista Lus Posada Carriles, y el presidente se olvid de nombrarlo? Dnde estaba Posada Carriles? Por qu Trump no elogi a su combatiente terrorista, quizs el personaje de ms fama de su pas? Decidi mantenerlo en la clandestinidad como hicieron otros presidentes en el pasado? Podrn los periodistas preguntarle a Trump algn da por qu no resalt, elogioso, al ilustre habitante de esa comunidad que se llama Lus Clemente Posada Carriles?

En lo colectivo vale recalcar el especial homenaje que rindi a la brigada mercenaria que invadi territorio cubano por Baha de Cochinos, el 17 de abril de 1961, y que fue derrotada en menos de 72 horas, y que en su momento supo rendirse pronto y bien y confesar y declarar pblicamente sus inculpaciones y arrepentimientos por parte de jefes y soldados. Cmo no rendir homenaje, a pesar de todo, a sus fuerzas de invasin al territorio de Cuba, que aspiraban a dominar como territorio estadounidense?

Hace ms de un siglo el patriota cubano Manuel Sanguily responda la carta de un grupo de estudiantes de la Universidad de Kansas. El fragmento de su respuesta es elocuente para entender la esencia del problema cardinal, esa especie de subordinacin o anexin que los gobernantes estadounidenses han pretendido mantener sobre Cuba.

Yo espero que algn da la moral internacional deba ser tan compulsiva (a pesar que siempre es necesaria) como lo es la moral individual, y que no depender tanto del nmero de armas para conservar los tratados eficazmente, sino la magnitud de la conciencia para que sean respetados en las sociedades, a fin de que lo correcto en el ser humano sea seguir viviendo en paz.

Y ahora somos testigos de que lo aprobado hace poco tiempo por el presidente Obama, por decisiones propias y soberanas estadounidenses, y convertidas tambin en tratados o acuerdos con el gobierno de Cuba, que buscan la normalizacin de las relaciones entre los dos pases, son desconocidas, anuladas y revertidas como medidas agresivas.

Hoy y siempre los cubanos nos preguntamos cmo ha sido posible que la mayora de los gobiernos de Estados Unidos hayan sido tan contumaces sordos al pensamiento y acciones de los fundadores de esa nacin, como fueron George Washington y Abrahn Lincoln. Al primero debemos su juicio sobre la Poltica Internacional de los Estados Unidos, cuando expresamente recomend: Observad buena fe y justicia con todas las naciones... Creced en paz y armona con todos... La nacin que se da al odio... en una cierta magnitud, es una esclava de la otra, es una esclava de su propia animosidad.

A Abrahn Lincoln, le estamos en deuda por su afirmacin inapreciable, cuando declar sobre una invasin a la isla ocurrida en la poca colonial con fines anexionistas: La mayor falta de los anexionistas estuvo en el hecho de que el verdadero pueblo de Cuba jams les pidi ayuda alguna.

Los cubanos, fieles a la herencia de nuestro Hroe Nacional Jos Mart, continan afirmando hoy, tal como l lo hiciera en el siglo XIX que Nosotros amamos al pas de Lincoln, de la misma manera que tememos al pas de Cuttings.

Tenemos razones suficientes para diferenciar a los enemigos que estn ansiosos por conquistar y someter a nuestro pas, y a los vecinos buenos o amigos que hacen sus mejores esfuerzos para mantener encuentros afectuosos, unas relaciones amistosas, un intercambio solidario y un espritu de coexistencia pacfica.

Por eso creo que en cualquier parte que llegue la presencia de un norteamericano amigo de nuestro pas, dentro de las limitaciones y restricciones y condiciones que les establece un gobierno autoritario y alocado para los viajes a Cuba, es una ocasin favorable para que entre en contacto con nuestra realidad presente, la cual quizs no pueda ser entendida ni interpretada totalmente sin tener una perspectiva y el conocimiento justo de nuestra historia pasada y de las circunstancias que han influido en su desarrollo. Pero, en fin, el encuentro de norteamericanos con el pueblo cubano y su juventud proporcionar un conocimiento recproco bueno, un acercamiento a las ideas, ideales y sentimientos que estn presentes en el seno del pueblo cubano, y todo esto ayudar al entendimiento mutuo entre nuestros pueblos. Por eso el gobierno norteamericano actual teme tanto que el pueblo norteamericano conozca, por sus propios ojos, corazn y mente, la realidad cubana.,

Nosotros podemos abrir nuestra casa grande que es Cuba. Esta patria que nosotros hemos erigido libre, soberana y democrtica a costa de los sacrificios y los esfuerzos heroicos de las generaciones pasadas y presentes. Lo hacemos con el orgullo de haber hecho posible lo que hemos soado como un ideal, aunque no toda se haya podido lograr por muchas razones. Porque no todo lo que hemos hecho ha estado exento de errores, como en todas partes del mundo, o porque no se nos ha permitido hacerlo de una manera natural, es decir, sin agresiones, bloqueos, invasiones y guerras de todo tipo por parte de los Estados Unidos, la potencia ms poderosa de la tierra, sin ms justificacin que su poltica de despojo.

Pero aqu se asienta nuestra obra, est nuestro pueblo en su ascenso difcil hasta alcanzar el ms alto grado de dignidad y rebelda. Su fuerza, hoy como ayer, surge de s mismo, de su ideal de libertad, de justicia, de su espritu de sacrificio y rebelda, de su amor invencible por la patria, y de su defensa infatigable de su derecho de ser y vivir en paz.

Cuba ha vivido una larga historia de agresiones y ofensas a sus ansias y condicin de nacin soberana, libre e independiente por parte de los Estados Unidos.

Por esas razones y por su espritu de rebelda, los cubanos pueden declarar muy bien, con la pasin de Simn Bolvar, que frente al pertinaz empeo de los gobernantes de Estados Unidos de sostener lo que no es defendible sino atacando nuestros derechos, Cuba afirma que no permitir que se ultraje y desprecie al gobierno y los derechos de los cubanos. Defendiendo la dignidad e independencia de Cuba han vivido y luchado millones de cubanos, han muerto millares y millares de ellos, y las nuevas generaciones estn dispuestas y ansan merecer igual suerte. Lo mismo es para Cuba combatir contra Estados Unidos por sus derechos e independencia, que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofendiera y la agrediera.

En el mundo del maana debe esperarse que prevalezcan los mejores sentimientos, ansias y acciones de la humanidad. En ese mundo del maana, bajo el imperio de la paz y la amistad, liberado del miedo y la miseria, esperamos que Cuba pueda realizar plenamente los sueos que hoy atesora. Mientras esa hora llega, Cuba debe seguir oteando el horizonte, seguir armada de su verdad, seguir alzando su dignidad y rebelda y continuar forjando su victoria.

Mientras tanto, los cubanos le envan al presidente Trump una sonada y merecida trompetilla, que esperamos llegue traducida a la Casa Blanca.

