La moto de una Transicin ejemplar

Al cumplirse 40 aos del referndum de la reforma poltica, como culminacin de la llamada "transicin" a la democracia, se desata un castillo de fuegos artificiales, usando el poder meditico de todas las instituciones del Estado y sus cohortes mediticas en los medios de comunicacin -tambin de los sindicatos y partidos implicados (CCOO, UGT, PP, PSOE y algn sector minoritario del PCE)- presentando aquellos aos como los de una portentosa operacin para transfigurar Espaa en una democracia y dejar atrs una ominosa dictadura. Frente al ambiente golpista del Ejrcito de Franco, llegaron Carrillo, Felipe Gonzlez y Adolfo Surez, llamaron al rey designado por el dictador... y aqu paz y despus gloria.

La mirada personal retrospectiva de la trayectoria personal de cada uno de los lectores ms veteranos, lo sita en unas determinadas coordenadas durante aquellos das cruciales tras la muerte del dictador, en las que se estaba fraguando el destino de Espaa y de los espaoles. Lo sabemos porque estbamos all.

La benevolencia con la que hoy se bendice aquellos momentos, elevando los tiempos de la Transicin a la categora de hecho ejemplar, parece embutida en ciertas dosis de amnesia exculpatoria, en la que parece como que las generaciones de entonces, y las posteriores, tenemos que estar eternamente agradecidos, al franquismo sobrenadante, por habernos perdonado la vida y no haber sacado los tanques a la calle para imponer de nuevo su, al parecer, eterno mandato. No los sacaron... porque no hizo falta.

Domesticado el ms beligerante y concienciado partido antifranquista, el PCE, y sometida la docilidad poltica de un PSOE antimarxista y pro-capitalista -desaparecido por cierto en una lucha clandestina de cuarenta aos-, refundada la derecha en el nuevo partido de la UCD, fue posible entonces pergear una salida airosa al inmenso aparato poltico-econmico-religioso-institucional franquista, sin pedirles explicaciones por las autoras y complicidades inherentes a la responsabilidad de haberse sublevado contra el gobierno legal y legtimo de la II Repblica, haber desencadenado una guerra civil, y haber instaurado en Espaa una cruel dictadura fascista durante ms de cuarenta aos. Un rgimen responsable de cientos de miles de crmenes, saldado con la ms absoluta de las impunidades.

Fue gracias al pacto de perdedores (de la izquierda), por lo que fue posible aquella Ley de Amnista de 1977, que exoner de responsabilidades penales a decenas de miles de criminales y asesinos fascistas, y la celebracin del referndum-trampa de 1978, en la que se oblig al pueblo espaol a elegir entre la continuidad de un franquismo sin Franco, o una democracia con Rey. La alternativa del diablo. La derecha en masa y la izquierda domesticada, abogaron por un S a la "Monarqua Juanfranquista", tal como Franco haba dejado "atado y bien atado".

Que en aquellos dos aos se hicieran las cosas como se hicieron, se intenta hoy justificarlo con la coartada de un contexto golpista, cuyo ltimo coletazo fue el intento de golpe de estado del 23-F. Pero que cuarenta aos despus se nos quiera seguir vendiendo la moto de "una Transicin ejemplar" (con ms de doscientos asesinatos de demcratas, muchos de ellos todava impunes), parece cuando menos, no solo una mentira, si no un acto de naturaleza inmoral.

La Transicin fue un Pacto de Impunidad. Una vergenza histrica.

Por eso decenas de miles de familias espaolas buscan los restos de sus abuelos y bisabuelos en las cunetas, y por eso las heridas de la Guerra Civil siguen hoy abiertas, ante la complicidad de los poderes del Estado, que se niegan a aplicar los principios universales de Verdad, Justicia y Reparacin.

Con impunidad no hay democracia, y por eso decir que Espaa es un estado de derecho, es simplemente MENTIRA.

Floren Dimas es Oficial del Ejrcito del Aire, miembro del Colectivo ANEMOI y de la Asociacin Civil Milicia y Repblica (ACMYR).



