Una mocin de censura oportuna y necesaria

Llevamos demasiado tiempo aguantando todo tipo de tropelas por parte del Gobierno del PP. Sectores polticos muy crticos con su labor, hasta ahora, no haban barajado la posibilidad de desmontar las vergenzas de este partido podrido. Algunos por la poca posibilidad de xito de una posible alternativa; otros, porque apoyan y encubren su desastrosa poltica. Los escndalos ininterrumpidos de los ltimos aos han llevado a la ciudadana a tal hartazgo y cabreo que ha colocado a la corrupcin entre los temas ms preocupantes de nuestra sociedad. Sin embargo, y a pesar de tener miembros del PP condenados, imputado el propio partido y cientos de acusados por graves delitos de corrupcin, estos tramposos se mantienen en el Gobierno sin que se les caiga la cara de vergenza y sin asumir sus fechoras como hara cualquier partido honrado y democrtico. Es tan grave la situacin (prevaricacin, fraude, engaos y falsedad documental, malversacin de importantes sumas de dinero pblico, financiacin irregular, manipulacin del lenguaje y de los medios, utilizacin en su provecho de determinado sectores de las fuerzas de seguridad, injerencia sobre determinados jueces y fiscales para favorecer a sus imputados,) que en cualquier pas realmente democrtico, este Partido habra sido ilegalizado.

Ya era hora que alguna fuerza poltica le dijera en la cara, pblicamente, las verdades sobre tanta perversidad, tanta arrogancia, tanta corrupcin. La iniciativa de Unidos-Podemos de presentar la mocin de censura es oportuna, necesaria, constitucional y valiente. Ha servido para:

1.- Dejar en evidencia la catadura moral y autoritaria de esta derecha fascista y reaccionaria que ante el discurso de sus oponentes (protagonistas de la mocin) se dedicaba a interrumpir con insultos, ofensas y desprecios, demostrando con ello su insolencia antidemocrtica y su arrastrado origen franquista.

2.- Que las rplicas del PP, ya preparadas de antemano, se hayan sentido como una burla al sentido comn y a la inteligencia. Se han dedicado a atacar de forma desaforada, mintiendo, utilizando un lenguaje provocador y machista, dejando en evidencia que no tienen programa poltico para nuestro pas, que slo les interesa favorecer a las lites econmicas y empresariales y que son incapaces de rebatir (por eso lo han ignorado) un programa social completo y real de transformacin de nuestra sociedad.

3.- Desde la tribuna del Congreso, denunciar al PP por todo el montaje institucional (poltico, judicial y meditico) que llevan utilizando desde hace aos para no asumir responsabilidades polticas y econmicas ante tanta perversin, depravacin y corrupcin.

4.- Que todos los partidos del arco parlamentario tengan que posicionarse ante la mocin. Ha quedado claro que Ciudadanos y Coalicin Canaria forman parte pasivamente del sistema corrupto. En la abstencin de los partidos nacionalistas ha pesado ms su ideologa derechista que su compromiso por el derecho a decidir. No se entiende la respuesta del PSOE, aunque la disfrace de no es el momento o negar que Unidos-Podemos represente una alternativa de cambio real. Estos simplistas argumentos ponen de manifiesto que el Sr. valos no ha escuchado o no ha querido entender el completo programa presentado por el Sr. Iglesias. Con esos argumentos y la abstencin han querido tapar sus vergenzas de no querer quitar al PP del Gobierno.

5.- Poner de manifiesto ante la ciudadana que hay un partido, Unidos-Podemos, que no tiene miedo a tomar las riendas del pas para, con un proyecto de cambio serio, real y factible, transformar esta dura realidad a favor de la inmensa mayora de la ciudadana que sufre, con demasiada resignacin y miedo, las polticas antisociales impuestas por el PP en los ltimos seis aos.

El programa propuesto recoge alternativas a todos los grandes problemas de nuestro pas, desde: reformar la fiscalidad para que sea realmente progresiva, favorecer el desarrollo y la inversin en el esfera pblica (sanidad, educacin, dependencia, ), reintegrar los sectores estratgicos en el sector pblico, invertir en la economa productiva, derogar las leyes que han supuesto una prdida de derechos sociales (Mordaza, de Educacin, Reforma Laboral,), recuperar el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, invertir en vivienda pblica, propiciar una reconversin energtica, rescatar el mundo rural y dialogar con las diferentes nacionalidades para llegar a acuerdos sobre el encaje democrtico de los distintos pueblos en una Espaa descentralizada y federal (o conferederal).

Vivimos una emergencia no slo democrtica, sino tambin poltica, social y econmica. Mantener a este partido corrupto, el PP, en el Gobierno va a significar trabajos ms precarios, posiblemente una nueva reforma laboral ms dura contra los trabajadores, ms exclusin social, ms desahucios, ms privatizaciones, ms bajada de salarios y de las pensiones, menos inversiones derechos sociales (sanidad, educacin, vivienda, dependencia, paro, machismo, investigacin y desarrollo), menos dinero para los parados y para los dependientes y el mantenimiento de una fiscalidad injusta (las grandes empresas y los ricos apenas contribuyen) que no combatir el fraude fiscal.

Se ha perdido una gran oportunidad que posiblemente no se vuelva a repetir Quin puede creer que Pedro Snchez, a pesar de contar con sus bases, se va a atrever a presentar una mocin de censura que no acepta el fuerte poder que todava mantiene el conservador aparato del partido y mucho menos lo van a permitir los poderes econmicos que mantienen al PSOE?

Juan Garca Ballesteros. Presidente del Colectivo Prometeo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.