Comienza la 47 Asamblea General de la Organizacin de Estados Americanos (OEA)

Cancn: la agenda est clara

A partir del lunes 19 de junio y hasta el mircoles 21 se realizar la 47 Asamblea General de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Cancn, en el Caribe mexicano. Al mismo tiempo, y en el marco de esa Asamblea General, se reanudar la reunin de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre la situacin en Venezuela.El 31 de mayo pasado se realiz la primera reunin de consulta sobre la crisis venezolana, pero los cancilleres resolvieron suspender esa instancia para consensuar un texto que reconciliara los borradores propuestos por los pases que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) por un lado y el firmado por Canad, EU, Mxico, Panam y Per, por otro.Pero ese consenso es materialmente imposible, puesto que las quince naciones del Caricom sostienen que la solucin a la crisis venezolana slo ser posible y sostenible si es interna y basada en un dilogo entre las partes (gobierno y oposicin) que deben deponer su enfrentamiento, mientras que la propuesta de EU, Canad, Mxico, Panam y Per aboga por las viejas polticas intervencionistas, de amenazas y presiones contra Venezuela, en una reedicin histrica de la actitud de la OEA contra Cuba en los aos sesenta del siglo pasado.Ese consenso imposible, sin embargo, no frena los propsitos injerencistas de la OEA contra Venezuela. Y en claro apoyo a esos afanes la OEA ha organizado y patrocina, a trasmano, desde luego, en el mismo lugar y los mismos das, el V Foro Regional Juventud y Democracia de una entidad fantasma denominada Red Latinoamericana de Jvenes por la Democracia (Redlac). Se trata de una de las tantas ONG financiadas por la National Endowment for Democracy (NED) que, como bien se sabe, es un organismo fachada de la CIA estadounidense.Consecuente con sus orgenes y su financiamiento, la Redlac es utilizada por la OEA y por Washington para dar cobertura progresista y democrtica a la labor subversiva que la CIA desarrolla en Latinoamrica y el Caribe contra los gobiernos que no se someten a los dictados de la Casa Blanca: Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y ahora y muy principalmente Venezuela.Para tener una idea ms clara de la naturaleza mercenaria de la Redlac, baste saber que la actual presidenta de esta organizacin es la cubana de Miami Rosa Mara Pay, hija del fallecido contrarrevolucionario a sueldo Osvaldo Pay. Y que la primera jefa de la Red fue la destacada macrista y tambin agente de la CIA, Micaela Hierro Dori. Y por si quedaran dudas del carcter mercenario de la Redlac, debe saberse que para el Foro de Cancn, la Red ofrece, con cargo a los fondos de la CIA y de la OEA, 20 becas completas (pasaje areo y estada) junto a 20 becas parciales (solo estada). Ah, turismo, contrarrevolucin e intervencionismo de la mano de la OEA.La agenda, desde luego, est clara. La OEA y la Redlac concurren a Cancn a promover el intervencionismo en Venezuela. No en balde uno de los miembros de la Redlac es el venezolano Hasler Iglesias, miembro del partido Voluntad Popular, cuyo gerente en turno es el multihomicida y terrorista Leopoldo Lpez. Voluntad Popular, adems, es miembro de la Mesa de Unidad Democrtica (MUD), cnclave de partidos y organizaciones ultraderechistas y cabeza de los disturbios, guarimbas, saqueos, guerra econmica, asesinatos e incendios que buscan derrocar al gobierno del presidente Nicols Maduro.Blog del autor: www.economiaypoliticahoy. wordpress.com

