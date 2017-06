En Honduras la oposicin logra la unidad

El meditico presentador de televisin Salvador Nasralla, fundador del Partido Anticorrupcin, fue investido como el candidato presidencial de la oposicin hondurea [1]. En su aspiracin de gobierno estar acompaado por Xiomara Castro del Partido Libre y por Guillermo Valle del Partido Innovacin y Unidad-PINU, una frmula de diversas tendencias polticas que tienen como rasgo identitario la confrontacin en contra del gobierno neoliberal del Partido Nacional.

Con esta alianza opositora, se abren las posibilidades reales para competir contra el actual presidente Juan Orlando Hernndez, quien cuenta con el privilegio del cargo y la maquinaria clientelista de la poltica tradicional, al tiempo que entrarn en la disputa por los cargos pblicos en todos los niveles de gobierno dispuestos en las elecciones generales de diputados, alcaldes y regidores.

Los diez partidos y coaliciones que competirn en las elecciones generales del 26 de noviembre inscribieron cerca de 30 mil candidaturas para optar por 2934 cargos de eleccin popular. Adems de presidente y vicepresidente, los hondureos elegirn 256 diputados al congreso nacional (principales y suplentes), 298 alcaldas, 298 vice-alcaldas, 2092 regidores, 40 parlamentarios centroamericanos (principales y suplentes).

Las formaciones polticas que competirn en el proceso electoral se agruparon en los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal, los partidos Unificacin Democrtica, Alianza Patritica Hondurea, Partido V Movimiento Democrtico, Partido Demcrata Cristiano, el Frente Amplio, y los opositores Partido Libertad y Reconstruccin- Libre, el Partido Innovacin y Unidad, y el Partido Anticorrupcin.

A partir del 10 de junio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) est revisando la legalidad en la inscripcin de las candidaturas que no participaron de las elecciones primarias del mes de marzo (7 partidos).Durante lo que resta de junio y el mes de julio, el TSE desarrollar todo el proceso institucional de inscripcin, registro, recepcin de objeciones y definicin de las nminas de candidatos para dar por iniciada la campaa formalmente el prximo 28 de agosto.

II

Los desafos del espacio de oposicin:

El nuevo armado electoral,Unidos en Alianza Hasta la Victoria, liderado de forma tripartita por Nasralla, Xiomara y Valle, constituye un avance significativo para Honduras y para la organizacin de la oposicin en miras a lograr recuperar el gobierno luego del golpe de 2009, superando la dispersin de las elecciones del 2013 en las cuales las distintas facciones opositoras participaron por separado, lo cual les impidi derrotar al proyecto de derecha y neoliberal del Partido Nacional. Con esta decisin de unidad, se terminaron los das de holgura para el actual presidente, pues tendr que defender su psima gestin gubernamental ante una coalicin opositora renovada y forjadora del nuevo escenario de disputa electoral luego de las elecciones primarias de marzo, donde el Partido Nacional obtuvo un triunfo que pareca definitivo de cara a las elecciones generales del 26 de noviembre prximo.

La Alianza opositora, constituye una propuesta electoral que rene una base poltica ms ampla, establecida bajo un programa que promete centrar el debate sobre los profundos problemas sociales y econmicos del pas centroamericano, ligados a la concentracin de la tierra, la primarizacin de la economa y la precarizacin laboral; aunque tendrn que enfrentar, adems de la maquinaria conservadora del actual presidente, el escepticismo de un importante sector de la sociedad golpeado por el modelo represivo -que sostiene a los gobiernos despus del golpe-, y por el neoliberalismo asfixiante que est depredando el trabajo y el medio ambiente hondureo.

Deber ofrecer una propuesta convincente de renovacin de la poltica, pues esta esfera pblica y los partidos polticos estn desprestigiados por la profunda corrupcin que carcome al dbil Estado hondureo, como lo confirman algunas instituciones multilaterales como la ONU [2]. La Alianza opositora se obligar a enfrentar con transparencia, pero sin ingenuidad, el proceso electoral, pues es parte del entramado de compra-venta de favores con recursos estatales que constituye uno de los principales obstculos para que proyectos de cambio lleguen a gobernar. La Alianza Nasralla, Castro y Valle, tendr que renovar la confianza en el cambio de amplios sectores sociales para obtener su voto, y tendr que defender los escrutinios de las estrategias de fraude que estn listas para arrebatar las posibilidades de triunfo de la voluntad popular.

III

Los efectos de la constitucin de la Alianza opositora no se han hecho esperar. El Partido Anticorrupcin-PAC no respald unnimemente la decisin de su carismtico y meditico dirigente, Salvador Nasralla, de representar una coalicin ms ampla. Marlene Alvarenga, actual presidenta del PAC, se mostr abiertamente en contra del candidato presidencial de la oposicin, quedndose con la personera del partido e impidiendo que Nasralla influyera en las conformaciones de las nminas a diputados o regidores.

Nasralla, fundador del PAC en el 2011, no se quedar con el partido pero s con el acumulado poltico construido a partir de su oposicin contra la enquistada corrupcin hondurea, un discurso que le permiti obtener el 13,5% de votos en las elecciones del 2013. Sus aliados y colaboradores ms cercanos fueron ubicados en las listas o nminas del Partido Innovacin y Unidad PINU en los principales departamentos y municipios del pas. El candidato presidencial, se fue de su partido lanzando un fuerte cuestionamiento sobre su sucesora, al acusar a la faccin que lidera de recibir dineros del narcotrfico [3].

Partidarios del actual presidente y otros detractores de la oposicin, se han lanzado en los medios de comunicacin con toda virulencia, contra el candidato opositor, para infundir temor en los electores, acusndolo de ser ttere de Manuel Zelaya y muy cercano a Venezuela [4]. Un libreto ya comn en la ofensiva conservadora sobre la regin, que encuentra en Salvador Nasralla un poltico outsider y ligado a la farndula, que tiene facilidad para conectar con el sentido comn del pueblo hondureo. Una misma caracterstica que le hace ser incmodo para muchos sectores de la izquierda, quienes ven en el candidato al locutor de ftbol y al presentador del Festival de Via del Mar y no a un posible estadista. Sospechas comprensibles en un escenario en el que parecera que a Centroamrica le lleg tiempo de los outsiders, sobre todo de los provenientes del mundo del espectculo, como el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales (comediante de TV) quien tambin lleg al poder con un discurso anticorrupcin, pero que rpidamente mostr no ser tan outsider, al beneficiarse de los sectores dominantes y cumplir con sus polticas neoliberales y excluyentes.

Por otra parte, es necesario destacar la madurez poltica del Partido Libre, al declinar la candidatura presidencial de Xiomara Castro, decisin cuestionada por algunos sectores internos del partido y por algn sector de la opinin [5], pero facilitador del acuerdo con el lder del PAC y con PINU. Es difcil encontrar en Latinoamrica movimientos y partidos que declinen a las aspiraciones personales de sus dirigentes, es muestra de la voluntad de cambio de la direccin del partido conducido por Manuel Zelaya y Patricia Rodas.

En este escenario Honduras tiene candidato opositor, con una confluencia de partidos que an no se ha medido en elecciones de forma conjunta, pero que promete ser protagonista el 26 de noviembre. La campaa electoral ser feroz debido a la capacidad econmica y logstica del Partido Nacional, sin embargo, ahora nadie puede asegurar que la reeleccin est servida para el presidente Juan Orlando Hernndez.



Javier Caldern Castillo / Investigador CELAG

