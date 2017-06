El bloqueo de Catar, el "petro-yun" y la prxima guerra contra Irn

Counter Punch

Vale la pena leer el discurso de Trump a los lderes del Golfo reunidos en Arabia Saud el 21 de mayo en su totalidad. Es muy preocupante.

Despus de haberse elogiado porventa de armas a los saudes de 110.000 millones de dlares, contina hablando de la amenaza planteada por el terrorismo y qu trabajo maravilloso es para los EE.UU. y los "gulfis" -es decir, el principal Estado de la regin patrocinador de los escuadrones de la muerte y sus aliados vecinos es la lucha para combatirlo. A continuacin pasa a afirmar que en la raz del terrorismo de la regin est al acecho, adivinen quin. La primera potencia que conduce el retroceso regional de ISIS y Al Qaeda, Irn.

Terroristas hambrientos de su territorio, su financiacin y el falso atractivo de su ideologa cobarde, sern la base para derrotarlos, dice, pero ninguna discusin sobre la eliminacin de esta amenaza sera completa sin mencionar al Gobierno que ofrece a los terroristas las tres condiciones: puerto seguro, respaldo financiero y la posicin social necesaria para su reclutamiento. As es casi exactamente cmo Joe Biden -en su intento de encubrir la participacin de EE.UU.- describa a los anfitriones saudes de Trump tres aos antes. Pero Trump no est hablando de los patrocinadores saudes de ISIS, est hablando de Irn -el mismo responsable, con sus aliados sirios y rusos- de que la bandera de ISIS no est flameando hoy en Damasco.

Se pone peor. Mira el siguiente paso, justo despus de hacer un llamamiento a todas las naciones con conciencia para trabajar juntas para aislar a Irn:

Vamos a quedarnos indiferentes ante la presencia del mal? Vamos a proteger a nuestros ciudadanos de su violenta ideologa? Vamos a dejar que su veneno se esparza por nuestras sociedades? Vamos a dejar que se destruyan los sitios ms sagrados de la tierra? Si no enfrentamos este terror mortal sabemos lo que traer el futuro, ms sufrimiento y desesperacin. Pero si actuamos, si dejamos esta magnfica sala unificados y decididos a hacer lo necesario para destruir el terror que amenaza al mundo, entonces no hay lmite para el gran futuro que tendrn nuestros ciudadanos. La cuna de la civilizacin est a la espera de comenzar un nuevo renacimiento. Slo imaginen lo que el maana podra traer. Gloriosas maravillas de la ciencia, el arte, la medicina y el comercio para inspirar a la humanidad. Las grandes ciudades construidas sobre las ruinas de las ciudades destrozadas. Nuevos puestos de trabajo e industrias que elevarn a millones de personas.

Este es el lenguaje del genocidio. El herosmo y el genocidio han ido siempre de la mano en la ideologa colonial interiorizada en las tendencias de Trump, para quien "la construccin de grandes ciudades sobre las ruinas de las ciudades destrozadas", ya sean los nativos americanos, los palestinos o, al parecer, tambin los iranes, siempre ha sido la ms alta distincin. Algunos han acusado a Trump de cometer errores de novatos en su primera incursin en el turbulento Oriente Medio. Pero creo que sabe exactamente lo que est haciendo. Sabe muy bien que la ideologa vagamente definida, de la que habla como veneno que se esparce ser mucho ms fcilmente interpretada por sus anfitriones como el chismo -el credo al que en realidad se adscribe irn- que como waabismo, la sectaria ideologa tras de ISIS, al-Qaeda y el Estado saud. Y slo para dejarclaro lo que exige que se haga a este enemigo mal definido, pero con el guio del entendimiento del enemigo, se explica en detalle:

Las naciones del Medio Oriente no pueden esperar a que el poder estadounidense aplaste a este enemigo por ellos. Las naciones del Oriente Medio tendrn que decidir qu tipo de futuro desean para s mismas, para sus pases y para sus hijos. Es una eleccin entre dos futuros y es una opcin que Amrica NO PUEDE hacer por ustedes. Un futuro mejor slo es posible si sus naciones expulsan a los terroristas y extremistas. Empjenlos fuera. Explsenlos de sus lugares de culto. Explsenlos de sus comunidades. Explsenlos de su tierra santa y Explsenlos de esta tierra".

No suena horrible que Trump d luz verde a una guerra total de erradicacin de los chies de la regin, esto es, una guerra muy similar a las que en realidad se estn librando, en Siria, Yemen y otros lugares, por parte del Gobierno de Trump, sus anfitriones y sus apoderados?

Al mismo tiempo, al haber encontrado ms difcil de lo esperado destrozar el acuerdo con Irn, Trump est esperando en cambio que se anule simplemente chantajeando a las dems naciones por separado para que no lleguen a acuerdos con Irn, asegurando de esta manera que el levantamiento formal de las sanciones sea sustituido por un bloqueo llano.

Aqu es donde entra en Catar, que claramente no ha entrado en el juego del programa aprobado por EE.UU., y Arabia para "aislar a Irn". Esto es en parte debido a que desde que el actual emir derroc a su padre, prosaud, en 1995, el pas ha logrado la independencia de Arabia Saud como un sello distintivo de su poltica exterior. Pero es sobre todo debido a que Catar e Irn comparten el yacimiento de gas natural ms grande del mundo, conocido en Catar como Campo Norte y en Irn como South Pars.

De hecho los dos pases han tenido relaciones dignas por un tiempo: en mayo de 2010, por ejemplo, en marcado contraste con la actitud de lnea dura de sus vecinos del Golfo, el emir de Catar, Al-Thani uni fuerzas con el presidente Assad de Siria, nada menos, para apoyar las propuestas diplomticas de Turqua sobre el programa nuclear de Irn. Despus, en 2014, en un "ensayo general" de la crisis actual, los saudes, los Emiratos rabes Unidos y Bahrin retiraron a sus embajadores de Doha tras una propuesta de Catar para ayudar a Irn a desarrollar su parte del Campo de gas del Norte / South Pars. Pero lo que est ocurriendo ahora es mucho ms grave. Y eso es en gran parte debido al probable impacto trascendental de las decisiones que estn considerando sin duda las dos potencias: por donde pasar el gas, cmo va a llegar hasta all y en qu moneda se va a vender.

En abril de este ao una moratoria autoimpuesta de 12 aos sobre el desarrollo del Campo Norte compartido con Catar lleg a su fin, lo que abrira, potencialmente, una avalancha de gas natural licuado (GNL) en el mercado en los aos venideros. Pero adnde ira? Originalmente Catar haba estado esperando para construir un gasoducto de GNL en el Mediterrneo a travs de Arabia Saud, Siria y Turqua. De hecho muchos han especulado que el bloqueo de Assad a esta propuesta a favor de una ruta Irn-Irak-Siria fue una razn importante para el apoyo de Catar a la insurgencia contra el Gobierno sirio. Sin embargo el fracaso de esta insurgencia ha significado la muerte de esta propuesta, dejando a Catar obligado a mirar a Asia Oriental -ya sus clientes ms importantes- para sus mercados de gas natural licuado. Pero la mayor parte de la existente infraestructura de oleoductos de GNL que van hacia el este est controlada por Irn. Para Catar, entonces, cortar sus vnculos con Irn sera como cortarle la nariz al pas musulmn. Esta es la razn por la cual los saudes tienen por objetivo demostrar que la alternativa es cortarle toda la cara.

Para los EE.UU., los riesgos no podran ser mayores. En 2012 Irn comenz a aceptar yuanes para sus pagos de petrleo y gas, seguido por Rusia en 2015. Si esto despega, literalmente podra significar el principio del fin del poder global de EE.UU. El dlar es la principal moneda de reserva del mundo, en general, slo porque el petrleo se comercializa actualmente en dlares. Los pases que buscan reservas de divisas como el seguro contra las crisis dentro de sus propias monedas tienden a mirar hacia el dlar, precisamente porque es efectivamente "convertible" en petrleo, el principal bien mundial de los productos bsicos. Esta sed mundial de dlares es lo que permite a los EE.UU. imprimir cantidades infinitas de ellos, prcticamente de forma gratuita, que posteriormente puede cambiar por bienes y servicios reales con otros pases. Esto es lo que se conoce como "privilegios de seoro", es decir, la capacidad de absorber cantidades de bienes y servicios de otros pases cada vez mayores sin tener que proporcionar algo de valor equivalente a cambio. A su vez es este privilegio lo que ayuda a financiar los enormes costos de la maquinaria militar de Estados Unidos, que se vala en ms de 600.000 millones de dlares al ao.

Sin embargo todo este sistema se viene abajo una vez que los dems pases dejan de usar el dlar como moneda de reserva primordial. Y dejan de hacer esto a partir de que el petrleo deja de ser comercializado en dlares. Esta es una razn por la que los EE.UU. estaban tan interesados en perseguir a Saddam Hussein despus de que comenz la comercializacin de petrleo iraqu en euros.

Y poco a poco este cambio ya est ocurriendo. En 2012 el Banco Popular de China anunci que dejara de aumentar su tenencia de dlares de EE.UU. y dos aos despus Nigeria aument su tenencia de yuanes del 2 % al 7 % del total de sus reservas de divisas. Muchos otros pases se estn moviendo en la misma direccin.

Al mismo tiemp, China ha estado en una juerga de compra de oro, en crear dos veces al da sus propios precios del oro en yuanes en 2012 como parte de lo que el presidente de la Bolsa de Oro de Shanghai llama la internacionalizacin del renminbi -el sistema de moneda de la Repblica Popular de China, introducido en 1948 (N.del T.). En ltima instancia, el objetivo esla fabricacin de yuanes totalmente convertibles en oro. Una vez que esto sucede la eleccin para los pases productores de petrleo entre el comercio de petrleo en dlares, cada vezcon menos valor, o cambiarlo por renminbi -convertible en oro- ser una obviedad. Para Catar el tirn ya puede ser irresistible.

De ah la urgencia de castigar de forma preventiva a Catar por su probable evolucin hacia una sociedad conjunta con Irn para suministrar GNL a Asia con el precio en yuanes. El objetivo es demostrar que si desairar a Irn puede llevar al suicidio econmico a largo plazo, ser un suicidio poltico en el plazo inmediato hacer otra cosa y debe continuar sus actividades enmoneda dlar. Hasta qu punto Trump y sus amigos rabes estn dispuestos a hacer esto queda por verse. Pero Trump ha sugerido en varias ocasiones que el objetivo de tener un ejrcito es usarlo.

Actualmente, Dan Glazebrook trabaja en para financiar su segundo libro. Usted puede pedir una copia anticipada aqu: http://fundrazr.com/c1CSnd.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2017/06/16/the-qatar-blockade-the-petro-yuan-and-the-coming-war-on-iran/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin comofuente de la traduccin.