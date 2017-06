La crisis poltica en Brasil, persiste tras la absolucin de Michel Temer

Aferrado al poder

Brecha (Uruguay)

El presidente brasileo Michel Temer sigue festejando el fallo a su favor del Tribunal Superior Electoral (Tse), del pasado viernes 9. El tribunal absolvi al mandatario en la causa por la supuesta financiacin ilegal de la campaa de la frmula Dilma-Temer, en la que el actual presidente se present como candidato a vicepresidente y la ex presidenta Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores, PT) como candidata a presidenta para las elecciones de octubre 2014. La causa fue presentada por el partido Psdb, luego de la victoria de Dilma Rousseff en las elecciones, con el nico propsito, segn las propias declaraciones del entonces derrotado candidato de ese partido, Acio Neves, de perjudicar al PT.Pero el festejo de Temer podra durar poco tiempo, ya que es acusado de otros delitos en otras instancias y la sentencia del viernes pasado ha sido apelada ante el Supremo Tribunal Federal (Stf).Por una de aquellas ironas de la historia, la sentencia final que podra invalidar el binomio electoral llegara cuando el entonces vicepresidente electo ahora es presidente y su gobierno de coalicin tiene cuatro ministerios dirigidos por el Psdb.Temer y Rousseff fueron absueltos por una decisin que fue tomada con cuatro votos contra tres. El presidente Temer, quien en caso de ser condenado perdera su mandato, hizo grandes esfuerzos para prepararse para este juicio: nombr a dos jueces de su confianza para ocupar las vacantes en el Tse que dejaron los ex jueces Henrique Neves y Luciana Lossio al jubilarse.Segn varios informes, tambin apoy la eleccin de los jueces Ademar Gonzaga Neto y Napoleo Nunes Maia, quienes votaron en contra de la condena pedida por el relator del caso y juez, Herman Benjamin.Durante el juicio los jueces se mostraron muy divididos y se intercambiaron acusaciones. Benjamin acus por ejemplo al presidente del tribunal, Gilmar Mendes, de cambiar su posicin una vez que la sentencia no afectara a la ya destituida Rousseff.El voto del juez Gilmar Mendes, tambin juez del Stf, fue decisivo para absolver a Temer y a Rousseff. Mendes, quien inicialmente se habra comprometido con seguir adelante con el juicio para buscar la destitucin de Rousseff, decidi esta vez hacer uso de su voto de Minerva (trmino usado para designar el voto de desempate que tiene el presidente de un tribunal) que permiti que el presidente Temer saliera indemne. Quienes votaron por la absolucin del mandatario adujeron que las acusaciones que se presentaron no estaban en la denuncia original que present el Psdb. Benjamin incluy en la causa las delaciones premiadas (declaraciones de condenados premiados con penas reducidas por entregar informacin que pueda inculpar a otros) de ex ejecutivos de la empresa Odebrecht y de dos implicados por la operacin anticorrupcin Lava Jato quienes acusaron al PT y al Pmdb (partido de Michel Temer) de recibir sobornos de dinero desviado de la estatal petrolera Petrobras para la campaa presidencial.Los dos jueces que votaron a favor de la recomendacin de Benjamin, hallaron suficientes irregularidades en la campaa electoral para impugnar el mandato presidencial.El fallo ha generado tanta polmica que un diputado del partido opositor Rede interpuso un recurso para que el Stf se pronuncie, pero aceptando y tomando en cuenta las nuevas pruebas que han surgido en el caso.El Psdb se sum a este pedido y el lder del partido en la Cmara de Diputados, Ricardo Tripoli, asegur que en la postura de su partido no hay ninguna incoherencia.Pero el juez del Stf Luiz Fux ya anunci que si la mxima instancia judicial brasilea decide tomar el caso, mantendra el fallo del Tse. Esta postura debera ser cuestionada por otros miembros del Supremo, por lo cual es difcil predecir el resultado de un nuevo fallo.La direccin del Psdb decidi mantener su apoyo al presidente Temer por ahora, pese a que la semana pasada muchos presagiaban la partida del presidente, que cuenta tan slo con el apoyo del 5 por ciento de la poblacin, y que en Brasilia durante las ltimas semanas se hablaba de buscar la manera de que abandonara el cargo. Este respaldo se explica en parte por intereses polticos cortoplacistas: asegurarse de que las reformas neoliberales que ha propuesto el gobierno de Temer salgan adelante. Los principales defensores de Temer son el gobernador Geraldo Alckmin, de San Pablo y el alcalde de San Pablo, Joo Doria, mientras que los sectores ms jvenes del partido, derrotados en la interna, buscaban una ruptura con Temer.Pero, segn fuentes que conocen las discusiones internas del mundo poltico, el respaldo de la cpula del Psdb hacia Temer se debe a que el partido del presidente amenaz con votar a favor del retiro definitivo del mandato poltico del ex lder del Psdb, Acio Neves, quien ha sido suspendido del Senado provisoriamente, al ser acusado de una serie de delitos, entre otros de aceptar sobornos. Otra amenaza del Pmdb sera que no apoyar al candidato del Psdb en las prximas elecciones presidenciales.Las preocupaciones de Michel Temer continan. El presidente fue acusado por la revista Veja de haber ordenado a los servicios de inteligencia brasileos investigar al juez Edson Fachin, relator del Stf de la operacin anticorrupcin Lava Jato. Fachin debera decidir el prximo lunes 19 si acepta el pedido del fiscal general, Rodrigo Janot, de que el Stf inicie una investigacin contra Temer por corrupcin, organizacin delictiva y obstruccin a la justicia.La presidenta del Supremo, Carmen Lucia, primero se mostr muy crtica y dijo que de ser comprobada la presunta vigilancia de los jueces representara la aplicacin de los mismos mtodos que en dictadura y que las consecuencias jurdicas, polticas e institucionales tendrn la intensidad de la gravedad de lo cometido. Pero ms tarde, tras el desmentido pblico del presidente, consider que no es posible dudar de la palabra del presidente y que el asunto estaba por ahora agotado. Algo que la oposicin refut y propuso que la acusacin debe ser investigada a fondo, con una Comisin parlamentaria de investigacin.Como si fuera poco, en la Cmara de Diputados hay nueve pedidos de inicio de un juicio de destitucin del presidente, tras el escndalo que estall el mes pasado por unas grabaciones de conversaciones entre el presidente y dos dueos de la gigante empresa de carne Jbs, quienes lo acusan de corrupcin. Y hay varios empresarios y polticos presos por casos de corrupcin que podran optar por delatarlo para reducir sus penas.Pero gracias al fallo del Tse, Temer podra lograr mantenerse en el poder hasta finales del ao prximo y uno de sus triunfos posibles sera entonces conseguir que sus aliados en el Congreso aprueben las muy impopulares reforma laboral y de la jubilacin.Mientras tanto, varios movimientos sociales siguen movilizndose con el objetivo de que estalle otra huelga general el 30 de junio, ms grande que la anterior a comienzos de mayo.El Frente Brasil Popular, que rene diversas organizaciones sociales, propone en Rio de Janeiro el lanzamiento de un plan popular de emergencia para superar la crisis econmica y resguardar las conquistas sociales histricas del pueblo.Segn Joo Pedro Stdile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Mst), presente en el lanzamiento, el Frente Brasil Popular reivindica tambin la realizacin de elecciones anticipadas y universales en 2017, as como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar democrticamente el Estado.Fuente: http://brecha.com.uy/aferrado-al-poder/