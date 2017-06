14 autores publican una propuesta de transformacin social que cubra las necesidades vitales

La Soberana Reproductiva, una alternativa al capitalismo en crisis

Tras ocho meses de empantanamiento, los ministros de Economa y Finanzas de la Eurozona alcanzaron el 15 de junio, en Luxemburgo, un acuerdo para el desembolso a Grecia de 8.500 millones de euros, dentro del sistema de ayudas para el rescate del pas. Uno de los economistas que clam desde primera hora contra las propuestas de la Troika y denunci el fracaso del Euro fue Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres SOAS (School of Oriental and African Studies) y autor de libros como Crisis en la Eurozona y Contra la Troika. En marzo de 2017 Lapavitsas lamentaba que la izquierda, que histricamente ha sido una voz crtica con la UE, parezca perdida en las palabras. Constataba adems que buena parte del movimiento progresista se halla comprometido con el europesmo y la defensa de la UE, aunque sea para reivindicar una Europa social. Se trata de una eleccin polticamente desastrosa, conclua el economista heleno.

La reflexin de Lapavitsas (Por una perspectiva radical en Europa) introduce el libro colectivo de 200 pginas Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme, publicado recientemente por Espai Fbrica. El libro se presenta como una propuesta de discusin para la transformacin social, en el contexto del capitalismo del siglo XXI. A los 14 autores les une la participacin en el Seminari dEconomia Crtica Taifa, la militancia en la izquierda independentista o en diferentes movimientos sociales. Se trata de Isabel Bentez, Josep Manel Busqueta, Ivn Gordillo, Clara Griera, Elena Idoate, Pau Llonch, Carles Muntaner, Helena Ojeda, Jordi Oliveras, Roc Padr, Alfons Prez, Oleguer Presas, Xavi Urbano e Isabel Vallet.

La socialdemocracia ha muerto, fagocitada por la lgica implacable del neoliberalismo, defienden los autores entre las ideas centrales del texto. Se basan en que el capitalismo, en su estadio actual, no admite ningn tipo de redistribucin; y para ello, ponen la vista en la experiencia de Syriza, de la que han de aprender los pueblos de la periferia europea. Hay que superar la etapa reformista respecto a la UE, concluyen. Otro eje del libro es la apuesta por la Soberana Reproductiva, con el fin de cubrir las necesidades humanas bsicas. Actualmente, los procesos de reproduccin de la vida se hallan relegados al mbito domstico, y los desempean bsicamente las mujeres. La Encuesta de Empleo del Tiempo publicada por el INE en 2010 seala que las mujeres dedican diariamente dos horas y cuarto ms que los hombres a las tareas del hogar. El estudio aade que el 92,2% de las mujeres realizan labores domsticas y se ocupan de los nios, ancianos y personas dependientes, frente al 74,4% de los hombres. El texto define la Soberana Reproductiva como un proceso de transformacin social, en el que se despliegan las diferentes soberanas (energtica, alimentaria, cultural, residencial y sanitaria) y las relaciona entre s.

La primera parte del libro realiza un diagnstico de la situacin actual. Se impugna el capitalismo neoliberal por mltiples razones. Por ejemplo, entre los aos 80 del siglo pasado y los primeros aos 2000 el crecimiento de la economa global se situ en torno al 3%, una ratio que est poniendo en peligro el ecosistema mundial y que, sin embargo, no resulta suficiente para las lites. La obra publicada en 2017 por Espai Fbrica tambin seala las paradojas del sistema. Una entre tantas, en 2007, cuando comenz una oleada de intervencin de los poderes pblicos para reflotar a la banca y paliar la contraccin del crdito. Una intervencin del Estado de la mano de quienes lo haban demonizado, apuntan los autores. En agosto de 2017 el BCE acudi en socorro de los bancos europeos con crditos por valor de 95.000 millones de euros, y la Reserva Federal estadounidense actu de modo similar, con una inyeccin de 38.000 millones de dlares en el sistema. La autoridad monetaria no haba actuado de manera tan significativa desde el atentado contra las torres gemelas, en 2001.

Tal vez la propuesta de soberanas que plantea el libro se justifique por el impacto de la crisis y la llamada recuperacin. En septiembre de 2016, el 56,4% de las personas desempleadas en Catalua llevaban ms de un ao sin trabajo; adems, el 24,3% no perciban subsidio ni prestacin alguna. El ndice de Gini (medidor de las desigualdades) pas en el estado espaol del 31,9 en 2007 al 34,6, mientras que en la UE-27 se mantuvo prcticamente estable, resalta el libro Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme. El ndice S80/20 aplicado a Catalua constata la misma tendencia a los desequilibrios sociales. En 2015, el 20% de la poblacin catalana con rentas ms altas, sextuplicaba los ingresos del 20% con menores recursos.

Y en cuanto al porvenir? La obra colectiva se hace eco de un artculo, titulado La turbulencia global que viene, publicado por el economista britnico Michael Roberts en la revista Sin Permiso (octubre de 2016). Roberts seala que, desde 2012, segn el Banco Mundial, el crecimiento del volumen del comercio mundial fue menos de la mitad que en las tres dcadas anteriores. UNCTAD (organizacin de Naciones Unidas que sigue la economa de los pases del Sur) sostena en 2016 que el mundo est a punto de entrar en una tercera fase de la crisis financiera. Agrega que muchos pases del Sur han visto aumentar los desequilibrios respecto a las economas ms ricas, si se compara con los aos 80 del siglo XX. Y ello, destaca UNCTAD, pese a la apertura de los pases llamados en vas de desarrollo a los capitales transnacionales. Por otro lado, un informe de la consultora estratgica global McKinsey destaca que, tras la cada del PIB mundial provocado por la crisis de 2008, la resaca se ha mantenido y muchos pases luchan con recuperaciones inesperadamente dbiles.

Ante tales perspectivas, los 14 autores proponen un avance hacia modos de propiedad comunal, cooperativa, municipal y estatal; que no sean explotadoras, patriarcales ni depredadoras de la naturaleza; frmulas redistributivas fundamentadas en el derecho a una vida plena; y la toma de decisiones democrticas, no jerrquicas ni despticas, que pueden resumirse en el mandar obedeciendo, del movimiento zapatista. El texto defiende una sociedad solidaria, en la que tal como subraya el economista estadounidense Michael Lebowitz, autor de Ms all del capital y La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano, la produccin priorice no las necesidades propias sino las del prjimo. Este autor marxista, uno de los referentes del libro, considera la produccin cooperativa una gran victoria; y apuesta por un nuevo sentido comn en el que la condicin para el desarrollo libre de cada persona, sea el libre desarrollo de la comunidad. El razonamiento se completa con el viejo ideal proclamado por Marx en el Programa de Gotha (1875): cada persona recibe segn su necesidad y aporta segn sus posibilidades.

El libro ve la luz en un contexto muy concreto: la sociedad catalana, inmersa en la reclamacin de la independencia poltica como propuesta de mejora de las condiciones de vida de la poblacin. Donde la comarca de El Barcelons concentra ms de un tercio del PIB cataln, y si se agregan las comarcas de El Baix Llobregat y el Valls (oriental y occidental), el porcentaje del PIB se eleva al 60%. Donde la capital Barcelona ha pasado de proyectarse como la millor botiga del mn a convertirse en una marca global. Y donde el macroproyecto Barcelona World, basado en casinos y el turismo de negocios, se transmuta en el Centre Recreatiu i Turstic de Vila-Seca i Salou, junto a Port Aventura World y con una inversin anunciada de ms de 2.000 millones de euros. Ante ese estado de cosas, el libro plantea la recuperacin de la soberana energtica (en Catalua Iberdrola y Endesa concentran el 76% de la potencia instalada para la generacin de electricidad), incluida una auditora ciudadana del actual sistema. La idea capital apunta a una transicin desde las energas sucias a las renovables, proceso que ya est en marcha, sostienen los autores. La cooperativa Som Energia, comercializadora con fuerte participacin de los socios, constituye uno de los ejemplos de consumo eficiente.

La reflexin publicada por Espai Fbrica desciende a la propuesta concreta. El captulo sobre la soberana alimentaria recuerda que en el mbito de Pasos Catalans existen cerca de 210.000 hectreas de superficie agraria til (10% del total) en manos de las administraciones pblicas, lo que ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, liberar tierras para el uso de los labradores agroecolgicos y la poblacin con menos recursos. En el caso de las fincas agrarias en desuso durante un largo periodo, el texto plantea la opcin de que los municipios impongan gravmenes. Numerosas iniciativas trabajan da a da en la recuperacin de la soberana, como la Xarxa de Graners, que lleva ms de una dcada en el empeo de crear una red local y autogestionada de graneros, y para el intercambio de informacin y semillas; o la Associaci de Menjadors Ecolgics, que funciona en Catalua desde 2013.

En cuanto a la soberana residencial, se plantean iniciativas como la expropiacin de solares o viviendas vacas para fomentar su ocupacin; y, con el fin de que el derecho a la vivienda deje de estar en manos de bancos privados, se apuesta por crear una banca pblica complementada con cooperativas solidarias, uno de cuyos ejemplos es Coop57. El libro se apoya en los datos de la Taula del Tercer Sector: en Catalua existen 450.000 viviendas vacas (100.000 en manos de las entidades financieras). En el mbito de la soberana cultural se pone como ejemplo la sustitucin de patrocinios empresariales (BBVA, Damm, Airbnb y otros) por la gestin comunitaria. La formacin en los espacios no acadmicos y la relacin vertical entre educadores y alumnos ya se plante en los proyectos de animacin sociocultural en Barcelona, en el final de los aos 70 y el inicio de los 80; y en los centros sociales y difusin de la cultura crtica.

