El paraso fiscal de la Iglesia Catlica Espaola, que nos cuesta 11.000 millones al ao a todos

eldiario.es

El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la dicesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Crdoba pas a ser propiedad de la Iglesia Catlica. Tan sigilosa fue la operacin que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres aos despus, en 2009. Con la misma discrecin, tacita a tacita, al menos 4.500 templos , ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puado de aos a manos de la Iglesia. Sin trabas burocrticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operacin de este tipo tiene para el comn de los mortales. Es el escndalo de las inmatriculaciones registrar ante notario por primera vez una propiedad a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dej en exclusiva a la Iglesia Catlica.As se las gasta esta santa institucin con los dineros y las propiedades. Por eso no es extrao que se rebelen contra la posibilidad de que se les pida que expliquen con transparencia en qu gastan el dinero que reciben por su casilla de la declaracin de la Renta, 251 millones en el ltimo ejercicio. El Tribunal de Cuentas, controlado an por el PP, se ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en minora, va a exigir que lo haga. Si tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qu pasar el da que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000 millones al ao que nos cuesta la Iglesia Catlica a todos los espaoles, creyentes o no.Un informe de Europa Laica desgrana partida a partida de dnde sale esta cifra aparentemente tan abultada. Y aunque no es fcil de calcular, dado el oscurantismo con el que opera la institucin, les ofrezco un resumen: los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva del IRPF. Otros cien los recauda de la otra casilla, la de fines sociales. Las exenciones y bonificaciones tributarias (no pagan IBI, ni impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc.) les ahorran y nos cuestan a los dems alrededor de 2.000 millones. En la enseanza, 4.900 millones (de los que 600 se nos van en pagar a profesores de religin). Hospitales, 900 millones. Funcionarios capellanes militares (s, han ledo bien), 50 millones. Mantenimiento del patrimonio, 600 millones. Subvenciones diversas, 300 millones... As hasta los 11.000. Una pasada no? Sobre todo si est fuera del control y la transparencia que s se exigen, lgicamente, a cualquier asociacin o fundacin del tipo que sea, ms an si recibe dinero pblico.Hace unos das, Fernando Gimnez Barriocanal, vicesecretario para asuntos econmicos de la Conferencia Episcopal, entrevistado por Pepa Bueno en la Cadena SER , justificaba por qu no deban ser controlados por el Tribunal de Cuentas y defenda la vocacin de transparencia de la institucin: haremos lo que nos diga la Ley. Menos mal que an no se les ha ocurrido declararse insumisos fiscales (aunque lo tendran difcil, dado que viven en su paraso fiscal particular).Por cierto, Gimnez Barriocanal es tambin presidente y consejero delegado de la COPE y, desde hace poco, presidente de 13TV, la tele de la Iglesia, que desde que naci en 2010 ha perdido ms de 60 millones de euros, que han salido, ao a ao de la famosa casilla del IRPF (es decir, la vean o no, les guste o no, sus nmeros rojos los pagamos entre todos). Una tele con fortuna, por cierto, el Gobierno del PP, cinco minutos antes de las elecciones del 20-D, les adjudic un canal de TDT en abierto. Ay, Mariano, lo que tienes que hacer para ganarte el cielo!Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/paraiso-fiscal-Iglesia-Catolica-Espanola_6_600949915.html