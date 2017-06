La escena blica en el Siglo XXI

En esta reflexin abordar la temtica de la guerra en el contexto de fuerzas y retos que se perciben de cara a la primera mitad del Siglo XXI y de los que hasta ahora se presentan como los dos grandes riesgos existenciales bajo los lmites planetarios de la acumulacin capitalista que amenazan a la biota global, la especie humana y su civilizacin incluidas: el riesgo de guerra nuclear entre potencias centrales y el calentamiento (o ms preciso: el colapso) climtico antropognico (CCA), en curso. En ese entramado estn las guerras por los recursos naturales y la conflictividad y desestabilizacin generalizada del CCA que se acenta con el empeoramiento de la ruptura metablica entre el capitalismo como lo conocemos y la naturaleza(1). Esto ocurre bajo la dinmica de la crisis de esa formacin social en su actual fase monoplico/financiera, incluidos el estancamiento secular y la permanente movilizacin blico-industrial de los polos capitalistas con Estados Unidos (EUA) como eje de alta militarizacin, en estado de excepcin, desenfreno especulativo y desplome hegemnico.

I. Guerra nuclear, negocios y guerra fra

La creciente conflictividad entre EUA y Rusia registrada desde los gobierno de Bush I y Bill Clinton, fue alimentada por la unilateral expansin de la OTAN luego del colapso sovitico (1991) y del desmantelamiento del Pacto de Varsovia. George Kennan diplomtico e historiador, el Mr X arquitecto de la diplomacia de fuerza del intervencionismo expansivo del imperialismo de EUA luego de la Segunda Guerra Mundial (SGM) bajo el pretexto de la contencin del comunismo, advirti en 1997, en nota al New York Times, que la expansin de la OTAN sera el error ms funesto de la poltica de EUA en la posguerra fra. Tal decisin puede empujar la poltica exterior de Rusia en direcciones que decididamente no sern de nuestro agrado(2). Despus del 11/S la probabilidad de guerra nuclear no ha cesado de crecer pese a la catstrofe planetaria de un choque de esta naturaleza.

Pero en el capitalismo el negocio y la ganancia van primero. William Hartung, especialista en gasto militar y cabildeo para el comercio/exportacin de armas observ que desde que Bill Clinton endos el quebranto del acuerdo (verbal) de Bush I con un confiado Gorbachov en que a cambio de desactivar el Pacto de Varsovia, la OTAN no se movera una pulgada al este, se dio un vuelco a favor de grandes negocios y ventas de armas, tanto al Departamento de Defensa (DoD o Pentgono) como para exportar. Los fuertes intereses blicos en torno a Clinton pudieron ms que la palabra de Bush I. Aquello fue una oleada de negocios que luego Bush II acrecent hacia el vedado sector antibalstico, con la abrogacin del Tratado ABM bajo el halo del 11/S y de negocios milmillonarios, en medio de una muy riesgosa desestabilizacin estratgica. Parte del escenario estratgico de hoy: desde que empez la expansin de la OTAN al este, dijo Hartung ante especialistas e inversionistas en un instituto internacional, es que las firmas de EUA han estado cerrando contratos y vendiendo todo tipo de armas, de aviones caza a sistemas antibalsticos de defensa, por lo que, usar a Rusia para asustar acarrea beneficios adicionales para la industria de armamentos porque se ha transformado en la narrativa favorita para promover mayores presupuestos al DoD, an si ya el DoD tiene suficiente dinero para enfrentar cualquier amenaza a EUA(3). Tngase presente que desde el 11/S estos negocios no han cesado de crecer, incluyendo una venta cerrada por Trump con Arabia Saudita por unos 105 mil millones de dlares (mmd) y otras ventas hasta por 300 mmd de ahora al 2027. Cabe recordar que Arabia Saudita es la nacin mencionada en las 29 pginas de la Investigacin de ambas cmaras del Congreso (Bicamaral Investigation on 9-11) sobre los ataques a las Torres Gemelas que Bush II censur en 2002 y puso bajo vigilancia en bveda localizada en un subterrneo del Congreso. Se prohibi a legisladores ingresar a ese lugar con lpiz o pluma, papel o cualquier instrumento fotogrfico o electrnico. Obama orden su desclasificacin (con censuras) en 2016(4).

I.2 Escenario de guerra nuclear local o regional

Para apreciar el orden de magnitud de una guerra entre potencias centrales como EUA y Rusia que manejan cerca del 95 por ciento del arsenal nuclear mundial, hoy en estado de alerta mxima y propenso a errores y accidentes, conviene revisar un estudio de los impactos por radiacin, calor, choque y atmosfricos, de una guerra local o regional (por ejemplo, entre India y Paquistn). En este escenario en el que cada contendiente lanzara 100 bombas como las lanzadas en Hiroshima, a las principales ciudades del contrincante, se utilizara slo el 0.4 por ciento del arsenal nuclear mundial. A la devastacin humana y de infraestructura que seguira (20 millones de bajas en la regin por efectos de choque, calor y radiacin) se aaden unos 5 millones de toneladas de holln lanzadas a la alta atmsfera que permaneceran ah entre varios aos y una dcada, interfiriendo con el ingreso de luz solar al planeta, interrumpiendo la fotosntesis y devastando la agricultura global. En este escenario se registran mil millones de bajas por el desplome alimentario(5). Los autores indicaron en entrevistas posteriores, que en subsecuentes ensayos con modelos de computacin ms precisos, el nmero de bajas sera mayor. Eso, con 0,4% del arsenal.

I.3 Guerra general

En la era de Trump, el aumento presupuestal del DoD por ms de 50 mmd aumenta el riesgo de guerra general, bajo el impulso de los negocios y contratos blico-industriales que se acompaan de una narrativa de guerra fra como parte de los preparativos por dcadas, para una Tercera Guerra Mundial(6). Este escenario es herencia directa del 11/S y se modifica rpido por cambios en la conflictividad entre EUA y la Unin Europea (UE), en la que al menos en la narrativa oficial europea se percibe un claro rechazo oficial al negacionismo climtico de Trump, como por sus exigencias a los europeos de la OTAN, en relacin a aumentos en el gasto militar. EUA sufraga al 70% anual, por lo que es el mandn en el baile.

Hasta ahora la poltica de EUA y sus aliados ha sido la de provocar a Rusia en sus fronteras para luego presentar sus respuestas defensivas como agresiones en papel de amenaza global. Es un brinkmanship (una toma de riesgos de guerra general) que aumenta la probabilidad de guerra nuclear accidental o intencional entre EUA y Rusia. El sistema balstico de ambas potencias contiene cohetera de rango corto, mediano y estratgico (intercontinental), con capacidad de reducir a cenizas ambas naciones (y al mundo) desde una triada compuesta por despliegues terrestres, ocenicos y areo-espaciales. En ambos lados hay cientos de armas en estado de alerta instantneo. La Unin de Cientficos de EUA (US Union of Concerned Scientists) indica que pese a que un primer ataque ruso no es un riesgo creble, EUA todava mantiene unas 450 armas nucleares en silos, as como cientos de armas en submarinos en estado de alerta mxima (hundreds of sumarine-based weapons, on hair-trigger alert) y miles ms -cerca de tres mil quinientas- desplegadas en otros submarinos o en reserva(7).

Y las provocaciones estn a la orden del da. As lo indica el mencionado presupuesto al DoD de Trump para 2018 y el que asign Obama (Octubre 2016-Septiembre 2017) para el despliegue de ms equipo y ejercicios blicos en el vecindario y en las fronteras de Rusia. El monto para eso pas de 789 millones de dlares (mdd) en 2016 a 3 mil 400 mdd en 2017 para disuadir a Rusia de ms agresin en Europa (sic) (imagnense ejercicios blicos en Chihuahua -Mxico- y Alberta -Canad- donde Rusia hubiese desplegado su sistema anti-balstico, como lo hace EUA en las narices del Kremlin). El gobierno de Obama calific a Rusia de principal amenaza a la seguridad de EUA(8). Extraa entonces que ante tal campaa el primer ministro ruso Dimitry Medvedev preguntara en la Conferencia de Seguridad de Munich el ao pasado, estamos en 2016 o en 1962?, cuando estall la crisis de los cohetes en Cuba, uno de los peores episodios de la (primera) guerra fra?

Vivimos en una nueva guerra fra, ms peligrosa que la anterior, con bases militares y el Sistema Nacional Anti-Balstico de EUA en el mundo y rodeando a Rusia y China. Desde febrero de 2014, con el putsch en Ucrania contra el gobierno de Victor Yanukovich articulado por la CIA y la USAID, EUA entr a Kiev con DoD, FMI, Banco Mundial, etc. El resultado fue un rgimen ttere nazi-fascista en guerra de agresin contra sus ciudadanos en Donbass. Stephen F. Cohen, destacado estudioso de la historia rusa tambin advirti, sobre el tipo de crisis de guerra fra que estall en Ucrania. Para Cohen(9) lo ocurrido en Ucrania lanz a EUA no slo a una nueva guerra fra, sino a una situacin que va a ser ms peligrosa que lo ocurrido en el pasado. Ello por tres razones de peso: primero, porque el epicentro de la crisis no est en Berln, a muchos kilmetros de Rusia, sino en Ucrania, dentro de la civilizacin rusa: eso es peligroso. Segundo porque a lo largo de 40 aos de guerra fra se establecieron reglas de comportamiento, reconocindose de manera explcita o implcita lmites (lneas rojas) y lneas telefnicas rojas en caso de emergencias nucleares. Ahora no hay reglas. Lo vemos a diario, no hay reglas en lado alguno. Y tercero, algo que irrita a Cohen: que ahora en EUA no existe una oposicin significativa ante esta guerra fra. En el pasado siempre existi; an en la Casa Blanca uno poda encontrar alguien con una opinin distinta. Igual en el Departamento de Estado o en el Congreso. Los medios estaban abiertos al debate, el New York Times, el Washington Post. No ms. Todos aplauden al unsono, toda la prensa, todas las cadenas(10).

Y eso es peligroso: en el clima de guerra una de las primeras vctimas es el periodismo profesional cuando ms se necesita: son momentos para debatir lo que Viktor Kremeniuk del Instituto sobre EUA y Canad de la Academia de Ciencias de Rusia llama la revitalizacin del complejo militar-industrial de EUA, tratndose de una restauracin del modelo de desarrollo social, econmico, poltico existente en EUA despus de la SGM y a lo largo de la guerra fra, un modelo afectado luego del colapso de la URSS por su falta de enemigo externo, a lo que se aade su enorme consumo de petrleo y del resto de recursos naturales, renovables y no-renovables cuya disposicin de convencionales (de alta calidad, fcil acceso y bajo precio) empieza a dificultarse, y ya EUA muestra altos ndices de dependencia estratgica(11).

II. Guerras por los recursos. Rupturas sociales, polticas y econmico-militares asociadas al calentamiento climtico antropognico

La sobrevivencia material del capitalismo monoplico/financiero depende de la disponibilidad de recursos naturales de todo tipo y sin lmite, en un planeta finito y calentndose sin control. Desde 1952 Truman dej expresin de nerviosismo y preocupacin por un problema que se visualiz de manera ms directa despus de la gran movilizacin blico-industrial de la SGM y el enorme consumo de recursos naturales que se gest y que continu dcadas despus en EUA, por las guerras que siguieron, como por la reconstruccin de Europa y Japn. Truman estableci la Comisin Paley(12), para aclarar el estado de situacin de las bases materiales de la civilizacin de EU, una civilizacin que le facilit lanzar un ataque atmico contra la poblacin de Hiroshima y Nagasaki, cuando ya Japn estaba vencido, segn reconocen los ms altos cargos militares de la poca.

En sentido histrico la competencia por el acceso a los recursos est en la gnesis de las dos guerras mundiales del Siglo XX. Richard Barnet en 1980, cuando se hizo visible el techo de la produccin de petrleo convencional y el agotamiento de minerales y metales as como de recursos renovables, capt la relacin entre el conflicto/guerras por el acceso a los recursos naturales y la guerra general en su libro Aos de Penuria: el mundo en la antesala de la guerra:

Ya empez una lucha global por la distribucin de los recursos. Una pregunta poltica clave es si quienes hoy ejercen el poder sobre el presente sistema de distribucin de los recursos, controlarn el que sigue. La guerra ha sido la manera favorita que las grandes potencias utilizan para satisfacer sus necesidades de recursos. Si ocurre otra guerra mundial lo ms probable ser que el conflicto entre las potencias industriales se realice alrededor de lo que sus estados consideren que son los elementos de la sobrevivencia. El petrleo desde luego, pero tambin el hierro, el cobre, el uranio, el cobalto, el trigo y el agua"(13) .

El creciente predicamento en torno a esos recursos vitales, desde los aos 80 a la fecha empeor de manera significativa desde que despus del 11/S se estableci en EUA y luego se formaliz en un entramado de leyes marciales, un estado de excepcin vigente desde entonces, aunque de bajo perfil, que se acompa de la proyeccin de poder militar bajo una doctrina de seguridad internacional, establecida por decreto presidencial de 2002 bajo la rbrica de la doctrina de la guerra preventiva o guerra de auto-defensa anticipatoria(14).

Bajo esa doctrina no aceptada por la normatividad derivada de los Juicios de Nremberg, se realiz la guerra e invasin contra Irak iniciada en Marzo de 2003, con el petrleo como uno de sus objetivos principales junto al posicionamiento ah de de bases permanentes, para la proyeccin de fuerza hacia la dcada del 2050, en el Oriente Medio, donde se localiza el 60% de la reserva mundial de petrleo convencional.

Hay que aadir una creciente militarizacin de EUA, que incluye cambios en el equilibrio civil-militar y en las relaciones econmicas internacionales, dado el persistente despliegue global (en 137 pases) de bases, comandos y entre ellos, de fuerzas especiales(15).

En referencia a las guerras por los recursos y los conflictos climticos el DoD asevera que: Las restricciones globales tambin debilitarn la integridad de la cadena de suministros del Ejrcito Ya no podemos seguir asumiendo acceso sin impedimentos (unimpeded access) a la energa, agua, tierra y otros recursos requeridos para adiestrar, dar sustento y desplegar un Ejrcito capacitado para responder(16) pues su misin es proteger los intereses del capitalismo de EUA y de sus aliados ante quienes observan una tendencia al nacionalismo por los recursos naturales. No sorprende. Recurdese que en reuniones de UNCTAD en los aos 60 EUA e Israel siempre se opusieron al derecho de los pueblos al disfrute de los recursos naturales de su pas(17) y que tanto la guerra antiterrorista despus del 11/S, como las guerras o programas contra las drogas o el crimen organizado, son instrumentos usados de manera amplia en Colombia y Mxico, como instrumento para el despliegue de personal, equipo e influencia, en la poltica de seguridad interna de esas naciones(18).



John Saxe Fernndez naci en Costa Rica y es ciudadano mexicano. Es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofa y Letras de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM). Primer premio nacional de periodismo 2008; Investigador nacional Nivel III; Coordinador del programa "El Mundo en el Siglo XXI" del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Autor de diversos libros y artculos publicados en Amrica Latina, Canad, Estados Unidos y Europa. Entre sus libros destacan: "Petroleo y Estrategia" (Mxico, Siglo XXI 1980); "La Compraventa de Mxico" (Plaza y Janes, Mxico. 2002); "Terror e Imperio" (Arena, Mxico, 2006); "La Energa en Mxico: Situacin y Alternativas" (UNAM-CEIICH, Mxico 2009).



