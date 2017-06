Panorama sindical

Es la economa, estpido

No obstante, su opinin recibi el apoyo empresario a travs de Adrin Werthein quien manifest: Quiero pensar que no solamente vamos a votar con el bolsillo sino con la esperanza de cmo queremos que vivan nuestros hijos.

Los nmeros no ayudan al gobierno

La estrategia del Gobierno de volcar fondos a las obras pblicas para posicionarse en el ao electoral sirvi para sacar a la construccin de la parlisis en la que haba cado el ao pasado, cuando la actividad baj 11,2%. Pero para que el 2017 cierre con nmeros positivos hace falta que la reactivacin llegue a las obras privadas, que representan el 75% del volumen total.

Los datos oficiales indican que la actividad de la construccin subi 10,8% interanual en marzo, luego de catorce meses de baja. As acumula un alza de 1,8% en el primer trimestre. Hasta ahora, todo ese repunte viene impulsado por la obra pblica. As se refleja en algunos insumos claves como el hierro de hormign (31,2%) o el cemento (16%).

En el primer bimestre, tambin las escrituras crecieron 70% y recuperaron el volumen que tenan en los aos previos al cepo, dicen desde la consultora Analytica. Esto se explica por el blanqueo de capitales, la estabilidad cambiaria y la recuperacin del crdito hipotecario. En marzo, en la CABA, de 4.500 escrituras, 920 se concretaron con crditos hipotecarios (20%).

En los ltimos meses el gobierno destin $ 175.000 millones a las inversiones en infraestructura. Solo en el primer trimestre de este ao, las licitaciones de obras pblicas crecieron 330% respecto del mismo perodo de 2016.

Los 10 primeros convenios con municipios de la Provincia de Buenos Aires beneficiaron a Pinamar, Campana, Lujn, Pilar, San Nicols, Junn, Morn, Baradero, Dolores y Saladillo, todos administrados por Cambiemos.

Participacin Pblico y Privado

Pero la administracin Cambiemos tiene un condicionante: el alto nivel de endeudamiento, por eso apelar a partir de julio a la PPP (Participacin Pblico y Privado), que son diversas modalidades de asociacin entre empresas y Estado, reglamentadas por una Ley sancionada en noviembre pasado. En todos los casos el dinero lo pone el privado y el Estado paga luego a plazos.

Al respecto, en la Public-Private Partnerships (su nombre en ingls), el rol del sector pblico es brindar seales claras a los inversionistas de que los contratos sern cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. Implica un cambio de paradigma en la contratacin pblica al excluirse o limitarse significativamente prerrogativas de derecho pblico de la Administracin, entre otros, el poder de modificar unilateralmente el contrato o su rescisin por razones de inters pblico.

Adems, el Estado y la Ley deben garantizar todos los riesgos de la inversin, su existencia y continuidad, por ejemplo, la adquisicin de energa, esto se llama contratos futuros de demanda asegurada.

Otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mnimo, por ejemplo, en el transporte o en las rutas. En suma, se trata de que el inversor no corra el riesgo poltico de que lo regulen o de perder dinero en su negocio. El papel del Estado es garantizar al inversor que haga su ganancia con los bienes pblicos.

Los primeros emprendimientos de PPP sern la transformacin de rutas nacionales en autopistas, dijo el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En China, la idea fue muy bien recibida, esperamos captar inversiones por U$S 2.000 millones, agreg el funcionario.

Durante su gira por Asia el gobierno logr memorandos de inversin china para dos centrales nucleares, una en Zrate y la otra en Ro Negro. Paralelamente, Nucleoelctrica Argentina, la operadora de las centrales, firm un acuerdo con la Uocra que establece el pago de una bonificacin extraordinaria cuando finalice la obra a cambio de imponer mecanismos que vulneran el derecho de huelga de los trabajadores. La letra del acuerdo fija el compromiso de la parte gremial, antes de tomar cualquier medida de accin directa, concurrir y participar de buena fe de todas y cada una de las reuniones que en el marco de dicho proceso se fijen.

Este tipo de asociaciones se vuelve indispensable por el abultado dficit fiscal al que se suma el incremento de los intereses de la deuda. En abril los pagos sumaron $ 30.348 millones, un 391% ms que un ao atrs.

Si se consideran los cuatro primeros meses del ao, el dficit primario de $ 60.007 millones casi se duplica a $ 119.649 millones por la cuenta de intereses que creci un 140%. As la mitad del dficit del primer cuatrimestre se explica por los intereses que sumaron $ 59.642 millones.

Adems, la recaudacin de mayo cay en trminos reales. Segn inform la AFIP, los ingresos tributarios fueron un 21% superiores a los del mismo mes del ao pasado. Teniendo en cuenta que el Indec reconoci una variacin anual de precios al consumidor del 27,5% hasta abril (los datos de mayo de 1,3% recin se conocieron la semana pasada), la disminucin en trminos reales habra sido de un 5%.

Otro factor que influy en el perodo fue el ingreso extraordinario o por nica vez del blanqueo y, del lado del gasto, los aumentos de tarifas que redujeron la cuenta de subsidios. An as, hasta abril el rojo fiscal total aument un 47%, unos 20 puntos por encima de la inflacin.

Al respecto, es de destacar que a pesar del fuerte aumento de tarifas de los servicios energticos (electricidad y gas), en los primeros cuatro meses de 2017 los subsidios al sector energtico disminuyeron solo un 10%. Lo que antes el gobierno direccionaba al bolsillo de los consumidores, ahora se re direcciona a las empresas prestadoras, algunos de cuyos CEO son parte del gobierno.

El 52,8% de los hogares bonaerenses estn sumidos en la pobreza energtica (hogares que destinan ms el 10% de sus ingresos a pagar servicios bsicos una vez satisfecha la canasta bsica alimentaria), segn un informe del Centro de Economa Poltica (CEPA) adems, casi un tercio (27,45% de los usuarios) de los casos es severo. En octubre del ao pasado la cifra de la pobreza energtica era del 34%. A partir de los ltimos tarifazos creci en casi 19 puntos porcentuales.

Cifras que asustan

Al 23/5 haban $ 858.000 millones en Lebac (Letras del Banco Central) + $ 143.000 millones en pases colocados en bancos y entidades financieras. En total: $ 1,001 billones equivalentes al 10% del PBI. Casi el doble de un ao atrs. Para hacerlas atractivas el Banco Central las recompensa con tasas muy altas: 26,25% anual. Ese dinero no va a alimentar la economa real ni a mejorar las condiciones de vida de la poblacin sino que es puro negocio financiero, bicicleta que le dicen. En lo que va del ao ya se abonaron $ 66.021 millones en intereses equivalentes a 528 escuelas de 5.000 m2 totalmente equipadas o 4.547 jardines de infantes o 110 hospitales de alta complejidad.

Si los tenedores de Lebac se pasaran al dlar dilapidaran las reservas del BCRA ya que el stock de ttulos supera en 20% las reservas de U$S 45.868 millones.

El decreto 334/2017 del 12/5 abre la puerta para que el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, salga al mercado a buscar otros U$S 20.000 millones que le permitiran transitar lo que resta del ao con holgura, incluidas las elecciones.

As, la deuda argentina alcanzar alrededor de U$S 280.000 millones que equivaldra al 48% del PBI.

Todos contra los choferes

Ilda Bustos, secretaria General de la Unin Obrera Grfica de Crdoba y diputada provincial cordobesa denunci que los despedidos tenan que entrar a trabajar, pero el secretario del Interior de UTA Nacional le dijo a los trabajadores que iban a ser reincorporados si dejaban de respaldar a los delegados.



Adems, acus al gremio de colectiveros UTA de obstaculizar todos los acuerdos a los que se venan llegando entre los delegados y el Gobierno provincial.

Los compaeros solamente pedan que se respete la escala que tenan vigente en la Provincia desde hace aos, agreg.



Sobre la declaracin del transporte como servicio esencial, Bustos seal que la Ley aprobada es a todas luces inconstitucional porque no tiene la Provincia facultades para resolver ni legislar sobre cuestiones de fondo.



Nosotros calificamos esta iniciativa del Gobierno de la Provincia como un intento de los sectores ms conservadores de la sociedad cordobesa de disciplinar las posibilidades de lucha del movimiento obrero, aadi.



Nosotros entendemos que es inconstitucional y por eso vamos a ir a la justicia, adelant la dirigente que confirm que el lunes la CGT cordobesa se reunir para definir los pasos a seguir.

En tanto, el oficialismo no pudo tratar en el Parlamento nacional por falta de qurum los dos proyectos especiales que proponan declarar como servicio esencial al transporte pblico de pasajeros para obligar a los gremios del sector a prestar servicios mnimos cuando decidan tomar medidas de accin directa.



La reunin haba sido convocada a pedido del presidente del interbloque Cambiemos, el radical cordobs Mario Negri, a raz del paro de transporte en su provincia, pero finalmente sesion en minora.

Kiener sugiri a los despedidos que pidan la renuncia de los delegados

El encuentro entre Jorge Kiener, secretario de Interior de UTA nacional, los choferes despedidos y otros trabajadores se realiz la noche del mircoles en un predio de la UTA en barrio Guiaz.

El burcrata dijo que la mayora de los cesanteados opinaron que si era para salvar a todos habra que pedirles la dimisin a los 34 delegados que encabezaron el paro. No obstante, otro ex gremialista de UTA Crdoba dijo que la conduccin nacional tiene facultades para suspenderlos como lo hizo con los de la anterior Junta directiva que presida Ricardo Salerno.

En el encuentro tambin estuvo presente el ex titular de UTA local, Alfredo Pealoza, quien dijo que concurri para propiciar una mesa de dilogo para tratar de recuperar a los compaeros (sic).

La Unin Tranviarios Automotor es el sindicato que nuclea a los ms de 100.000 trabajadores del transporte. Su titular, Roberto Fernndez, ha cerrado consecutivamente paritarias por debajo de la inflacin y ha vaciado las obras sociales. Tampoco se caracteriza por defender las jornadas de trabajo: los choferes de la Lnea Este de La Plata, han denunciado trabajo en negro, por fuera del convenio, con jornadas de hasta 18 horas. Fernndez, como respuesta, les mand a la patota del sindicato.

La disputa entre la cpula de la UTA y los trabajadores que defienden sus derechos viene de larga data. Fernndez est acusado de enviar matones al subte, a la Lnea 60, a los choferes de la ex Ecotrans y a la agrupacin Interlneas, entre otros. Recientemente, sus barras bravas atacaron a una columna de choferes autoconvocados que se diriga al sindicato, en protesta contra el ltimo aumento salarial; tras la agresin, uno de ellos qued internado.

Las empresas, lejos de brindar un servicio pblico de calidad, parasitan la prestacin. Las ganancias radican en bajar los costos, vaciar los recorridos y llenarse los bolsillos a costa de los jugosos subsidios del Estado. Actualmente, existen cuatro oligopolios que concentran el 90% de las empresas de transporte; cada uno de ellos, posee alrededor de cincuenta lneas de colectivos y reciben del Estado $ 200.000 mensuales por cada unidad; tambin son beneficiados con descuentos en el precio del gasoil, en la renovacin de los micros -que, en su mayora, ellos mismos fabrican-, y en el pago de los sueldos de los trabajadores, a travs de los Repro.

La ganancia empresaria est garantizada a travs del subsidio y de gastar lo menos posible para mantener el servicio. Ahorran sacando menos colectivos a la calle, cortando los recorridos y precarizando las condiciones de trabajo. En la mayora de las empresas, los choferes son obligados a dar vueltas en negro, con jornadas extenuantes que ponen en riesgo su vida y la de los pasajeros.

En la provincia de Crdoba, los trabajadores del transporte paralizaron los servicios durante diez das exigiendo la normalizacin de la seccional provincial de UTA (se encuentra intervenida desde hace ms de un ao) y en rechazo a la paritaria firmada por Roberto Fernndez.

Todas las fuerzas del orden se posicionaron contra la huelga protagonizada por los trabajadores de UTA: la conduccin nacional del gremio, la intendencia de Cambiemos, la gobernacin justicialista, las empresas de transporte, la Cmara de Comercio y los medios hegemnicos de comunicacin, que promovieron una violencia inusitada contra la medida de fuerza, reclamando despidos y fomentando la violencia social.

La medida se desat por una diferencia del 11,5% en los aumentos salariales. Los delegados de base denuncian que para este ao solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo, y por eso reclaman que el pago del 21% escalonado en tres cuotas para el segundo semestre que se acord con el gobierno sea en un pago, retroactivo al mes de enero y aplicado a la escala nominal de Crdoba, con lo que el aumento salarial rondara as un 32%.

Desde que Ramn Mestre asumi la intendencia de la capital provincial en 2011, el boleto de colectivos aument de $ 2,50 a $ 12,55. El ao pasado la paritaria nacional cerr en 27%, mientras que la inflacin anual fue del 35%. El ndice inflacionario dice que en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflacin, entonces por todo el ao tenemos un 33% de inflacin y consideramos que un aumento de 8% es una burla y sentimos que es una provocacin, declar al respecto rica Oliva, delegada de la empresa Tamse de trolebuses.

Para flexibilizar los convenios laborales, bajar los costos y garantizarse un negocio redondo, el frente nico anti obrero necesita eliminar a los delegados combativos. El primer paso lo ha dado el Intendente de Crdoba, Ramn Mestre, al proponer eliminar el derecho de huelga de los choferes de colectivos, a travs de declararlo "servicio esencial".

Pese a la poltica de ajuste contra sus condiciones laborales, los trabajadores resisten. En Crdoba, con el despido de casi doscientos empleados, continan con el plan de lucha por las reincorporaciones y por la normalizacin de la UTA Provincial. En Buenos Aires, los choferes autoconvocados (movimiento que involucra a trabajadores de ms de treinta lneas de colectivos) llamaron a una nueva movilizacin el pasado viernes cuando la Plaza Once se llen de camisas celestes. All confluyeron unos 600 choferes de ms de veinte lneas de las zonas sur, norte y oeste del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal.

El jueves, ms de 60 lneas de colectivos de la zona sur del conurbano bonaerense llevaron adelante una medida de fuerza. La decisin tuvo que ver con el asesinato de Carlos Snchez, chofer de la lnea 514.

Una provocacin: descuentos de hasta $ 7.000 en horas previas a la paritaria docente

Los maestros bonaerenses que participaron de medidas de fuerza en reclamo de aumento de salarios y mejores condiciones laborales se encontraron con descuentos de entre 600 y 7.000 pesos en el ltimo recibo de sueldo. Esto sucedi a horas del nuevo encuentro entre los sindicatos docentes y la administracin de la gobernadora Mara Eugenia Vidal, y en un contexto en que los maestros an no recibieron aumentos en 2017.

Alejandro Finocchiaro, titular de la cartera bonaerense de Educacin, seal: No podemos pagar por un servicio que no se prest. Y habl de un tope de 400 a 1.000 pesos. La realidad fue mucho mayor y afect incluso a quienes no adhirieron.

En algunos casos cobraron apenas 1.700 o 250 pesos. Quitaron hasta un 90% del salario, remarc Silvia Almazn, docente de Florencio Varela y secretaria de Educacin y Cultura de Suteba.

La escalada del conflicto docente no parece tener lmite. Ahora el Gobierno de Mara Eugenia Vidal usa la comida de los chicos como mtodo de presin hacia los docentes y, de esa manera, hacerlos desistir de sus protestas.

Segn trascendi el martes pasado, la Direccin General de Cultura y Educacin y el Ministerio de Desarrollo Social no les pagarn a los Consejos Escolares las viandas para que los chicos accedan a la comida de los comedores escolares los das de paro.

Tal vez estos motivos expliquen la masiva adhesin al paro realizado el mircoles pasado, calculado en un 90%, que rompi la tregua de los gremios con la administracin macrista.

Mediante un comunicado y ante la enorme repercusin que tuvo el video en el que se muestra la rpida huda de la Gobernadora y el Presidente, que se negaron a hablar con un puado de vecinos, docentes de SUTEBA Tigre y de UDET, y teniendo en cuenta que se ha desatado la furia de los trolls del gobierno en su Facebook, aclaran que:

1- El escrache fue espontneo, nos enteramos con una hora de antelacin de que venan Macri y Vidal, y decidimos hacernos presentes con nuestros reclamos.

2- Muchos de los docentes que fueron hasta el lugar venan de una escuela y seguan su camino hacia otra luego de participar de la accin.

3- En relacin a que somos presuntos agentes kirchneristas, algo que no podrn demostrar, les informamos que en 2015 fuimos a escrachar a Scioli porque no nos pagaba los sueldos y tambin a su Directora General de Escuelas, De Luca, adems de permanecer 5 das en la DGCyE para lograr el cobro ntegro de nuestros haberes.

4- El sueldo docente se encuentra congelado desde agosto de 2016. Vamos a cobrar el mismo medio aguinaldo que en diciembre 2016. El bsico de un Preceptor, primera categora de nuestro sector, es de $3.855.

5- En la manifestacin reclamamos por las escuelas sin calefaccin, por las obras inconclusas, por la falta de vidrios, materiales didcticos, por los recortes en comedores, por la devolucin de las pensiones por discapacidad, contra el desempleo, contra el ajuste en el presupuesto educativo y de salud, por la restitucin de los remedios gratuitos a los jubilados.

6- Al Presidente Macri le reclamamos que convoque a la paritaria nacional docente y que devuelva la escandalosa fortuna que su familia hizo viviendo del Estado, de los subsidios, de las privatizaciones a precio vil, de las estatizaciones de deuda. Le recordamos adems cmo fue que su familia se benefici con la poltica econmica de la ltima dictadura militar, impuesta a sangre y fuego, con torturas y desapariciones forzadas de personas.

7- Como bien expresamos en la manifestacin, los trabajadores en general, y los docentes en particular, no nos creemos el verso de este gobierno hambreador, y sabemos que cuando la injusticia es ley, la nica justicia es la rebelin.

8- La situacin de nuestro sector es desesperante, debido a los descuentos y a la falta total de respuesta. Ante ello, no vamos a quedarnos de brazos cruzados como los sindicalistas que Vidal y Macri estn acostumbrados a tratar. Que sepan que si no hay respuesta, habr escrache.

Finalmente, aclararon que sus entidades son independientes de todos los gobiernos.

Pasaron cinco meses y el gobierno de Mara Eugenia Vidal an no logra resolver las paritarias con sectores claves de Estado bonaerense: docentes, mdicos y judiciales.

Los mdicos tuvieron su primera reunin el 30 de mayo. Les ofrecieron 18% en 4 cuotas y 2,5% por 2016. No hubo acuerdo. En 2016 la CICOP y las autoridades provinciales cerraron un acuerdo recin en octubre. Segn denuncia el gremio, qued pendiente la pauta salarial para el tercer trimestre; el gobierno ofreci 2% y la rechazaron. Hasta ese momento haban conseguido un 34 % de mejora, llevando el sueldo de un residente que ingresa al sistema a $ 16.000 por mes.

Tambin qued sin concretar el compromiso de pasar a planta permanente una primera tanda de contratados. En consultorios, guardias y salas de atencin sanitaria hay unos 1.800 becarios. Son egresados de medicina u otras disciplinas que ingresan bajo un mecanismo provisorio. Muchos permanecen por aos en esa categora.

La paritaria judicial tambin est empantanada y la gobernadora resolvi pagar un adelanto del 10%, una medida rechazada por el gremio AJB.

Todava no aterrizaron las low cost, pero ya comenz el ajuste laboral

El anuncio del cierre del call center de Latam Argentina que destruir 40 puestos de trabajo, fue la primera seal. A travs de un paro en el chek in, los trabajadores forzaron una conciliacin obligatoria que retrotrajo los despidos, al menos mientras dure la conciliacin. Sin embargo, la empresa podra aceptar reubicar a los empleados pero no revisara el cierre del sector que relocalizara en Colombia, Per o Chile, reduciendo costos para las operaciones de tierra.

Adems, la empresa impulsa para los pilotos una reduccin de las horas de simuladores, degradando su entrenamiento y la seguridad, reducir costos en materia de convenios e impuestos.

El secreto de las low cost pasa por la fragmentacin de las tarifas de los servicios que incluyen vuelo, equipaje, comida, ubicacin y hasta frazadas; el uso de aeropuertos alternativos y la reduccin de costos laborales. En Argentina, los convenios laborales estn pautados por actividad y no por empresas.

Los cinco principales sindicatos aeronuticos emitieron una declaracin conjunta donde alertan sobre el impacto en las condiciones laborales y de seguridad. Para Ricardo Cirielli, titular del sindicato de los tcnicos (APTA), el gobierno busca regular hacia abajo las reglamentaciones como piden las low cost, y abaratar costos laborales. Pero los convenios hacen a la seguridad. Ya dejamos claro que no vamos a dejar que vuele un avin sin convenio firmado y que vamos a equipararlos con los vigentes para preservarlos.

Para Pablo Bir, titular de la Asociacin de Pilotos de Lneas Areas (APLA), en el caso de Aerolneas Argentinas no es solo reducir condiciones laborales sino tornar la compaa inviable para desmantelarla. Es que, adems de la reduccin presupuestaria, que fue del 60% entre 2015/6 y de un 36% en el primer trimestre de este ao, estn sacando los pasajeros regionales e internacionales con acuerdos bilaterales y los de cabotaje metiendo las low cost para que, cuando hagan colapsar a Aerolneas, no haga tanto ruido. [] Van a llevarla a la quiebra. Cuando tengan el escenario poltico la van a hacer colapsar, concluy.

Mala leche

La devaluacin y la eliminacin de las retenciones al maz han perjudicado a la industria lechera. La alimentacin representa el 50% de los costos y el maz es el principal componente.

Segn la Subsecretara de Lechera 2016 cerr con 14% menos de produccin primaria y una cada del consumo de 10%.

Las consecuencias han sido los cierres de La Serensima en Rufino, comprada por Arcor; Chateubriand en Carmen, la planta quesera de Magnasco en Santa Fe y Sancor vendi a Vicentn su lnea de quesos, postres, flanes y yogures, adems del cierre de sus plantas de Brinkmann y Charlone (Crdoba), Centeno (Santa Fe) y Moldes (Buenos Aires) y el recorte de 1.200 puestos en sus 16 plantas a travs de retiros voluntarios y despidos.

Declaraciones de funcionarios y gerentes adjudican la crisis a los trabajadores cuando en realidad los sueldos representan el 4,6% de los gastos de acuerdo a los clculos del sindicato Atilra.

Otra consecuencia ha sido la concentracin de la demanda en los supermercados y el consecuente aumento de precios.

Por los gremios

El pasado viernes comenzaron en el Ministerio de Trabajo de manera oficial las negociaciones paritarias entre la Cmara patronal y el Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano adelant que pedirn 32% y un bono de fin de ao.

Aunque el dirigente nacional no detall qu valor reclamar para ese bono, explic sin embargo que la base deber ser de 10.000 pesos y, para las ramas aguas gaseosas y lcteos, de 20.000.

La UOM (metalrgicos) lleg a un acuerdo de 24,3% de aumento en dos cuotas. La primera del 12% y la restante del 11% acumulativo, adems de una suma fija de $ 4.000 en 2 cuotas.

Los paritarios de la Federacin de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodn y Afines de la Repblica Argentina alcanzaron un acuerdo en la negociacin paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodn, respectivamente. El aumento consiste en trminos porcentuales en un 28% sobre salarios bsicos, a lo que se agrega lo correspondiente a los adicionales convencionales (20% de productividad, 13% de presentismo y 1,2% por ao de antigedad). As el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categora inferior -pen- queda entre salario bsico y adicionales en $20.327. Asimismo se acord una suma de $4.352 por nica vez.

La Agrupacin Bord denunci que: Daer y la Verde en la Federacin de la Alimentacin siguen el camino de toda la burocracia sindical peronista: entregan nuestros salarios. Firman un aumento salarial del 24% cuando el ao pasado fue del 36,6%. Con solo una jornada de paro de dos horas por turno, la lucha ms corta y tacaa de la historia del movimiento obrero, donde la burocracia de la Federacin se arrodill en el Ministerio de Trabajo ante empresarios bien anti obreros como Funes de Rioja (uno de los capos de la Unin Industrial Argentina, que entre otras cosas promovieron el golpe de estado ms asesino de la historia en 1976).

De los convenios ultra flexibilizadores, como el de MANTECOL de Mondelez Victoria, ni una palabra. El convenio sigue discriminando a las compaeras, sigue ayudando a las patronales con su artculo de polifuncionalidad de tareas. Del tan cacareado punto tecnolgico ni noticias. Pura obediencia a la patronal y sus necesidades.

Hay que sacar de nuestros sindicatos a estos seores que se enriquecieron como los millonarios que gobiernan con Macri, es la nica manera de que la clase trabajadora realmente se enfrente y luche por su salario y por el futuro de sus familias, concluyen.

Con la paritaria vencida desde el 28 de febrero y un malestar general creciente en toda la comunidad universitaria del pas, comenzaron intensas semanas de protestas. Los das 14 y 15 llevaron adelante jornadas que incluyeron asambleas, banderazos, una reunin con el bloque del FPV y un acto frente al Palacio Pizzurno.

La semana prxima, desarrollarn un plebiscito en la UBA los das 21 y 22 de junio para ratificar la decisin del plenario de Secretarios Generales de impulsar el NO INICIO del 2 Semestre en caso de no llegar a un acuerdo paritario con el Ministerio de Educacin, a cargo de Esteban Bullrich. En tanto, los docentes encolumnados en la Conadu-Histrica realizarn un paro de 48 horas.

Los trabajadores del Hospital Garrahan junto a ATE y la Asociacin de Profesionales, realizaron una olla popular y paro por dos horas, como fuera votado en la asamblea general conjunta el da 7 del mes en curso. Esta accin se realiz en el marco del paro de 24 horas propuesto por ATE el mircoles pasado.

Junto al rechazo del aumento del 20% en cuotas que quiere imponer UPCN, los trabajadores de la salud se pronunciaron por un aumento del 35%, adems de un 10% por lo perdido en 2016. En la asamblea del Hospital Garrahan a su vez se vot el rechazo al presentismo y a la productividad -que son claros avances flexibilizadores- y la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores, como la lucha por el rgimen de insalubridad.

Reflejando la unidad de los trabajadores de la salud, participaron de esta accin trabajadores del Hospital Posadas que, como expresaron en sus intervenciones, vienen luchando por salario y contra la flexibilizacin laboral que sufren desde hace aos, cuya mxima expresin es la precarizacin de los trabajadores contratados por un perodo de 20 aos sin pasar a la planta permanente, a los que adems pretenden imponerles extenuantes jornadas laborales de doce horas en el turno noche.

Tambin se hicieron presentes los compaeros del Hospital Moyano, de la CICOP y de FESPROSA, reivindicando los reclamos compartidos por salario y condiciones laborales dignas.

Por su parte, el plantel de instrumentadoras quirrgicas del turno tarde, anunci que se plegaran al paro durante todo la jornada.

Tambin se votaron en asamblea, los delegados paritarios que acompaaron a los delegados de la Junta Interna de ATE Garrahan, a la reunin paritaria que se realiz el 15 de junio en el Ministerio de Trabajo.

La Agrupacin Marrn Clasista, plantea que ste debe ser el inicio de un plan de lucha general de todos los hospitales, para derrotar la deplorable paritaria de UPCN y el ajuste de Macri sobre la Salud Pblica. Una vez ms sostenemos que Nuestras vidas valen ms que sus ganancias, concluyeron.

En el marco del paro nacional convocado por la CTA Autnoma, miles de empleados pblicos se movilizaron el mircoles desde el Ministerio de Desarrollo hasta el Congreso Nacional para exigir la reapertura de las paritarias y pedir el cese de la persecucin a los dirigentes gremiales, quienes denuncian que hay un claro ataque a las organizaciones sindicales de parte del Gobierno nacional. Durante el corte de las avenidas 9 de julio y Belgrano los manifestantes denunciaron que el ltimo acuerdo salarial firmado por UPCN los condena a salarios miserables.

ATE marchar contra las bonificaciones por Presentismo y Productividad, en defensa de los Convenios Colectivos de Trabajo, y para exigir un Salario Mnimo, Vital y Mvil para las y los trabajadores de los Estados Municipales, el pase a Planta Permanente de todos las y los compaeros precarizados, y la reincorporacin de las y los despedidos, subrayaron a travs de un comunicado.

El personal de Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas) del Grupo Time Warner se moviliz a las puertas de la compaa en rechazo de la discontinuidad de sus operaciones en el pas y el despido de sus 65 trabajadores.

El gremio denunci la arbitraria y unilateral decisin ante el Ministerio de Trabajo y convoc al personal a marchar el viernes pasado hacia el establecimiento, en Bompland 1.281.

Policas antimotines reprimieron con gases lacrimgenos y balas de goma una manifestacin de la Asociacin Trabajadores del Estado (ATE) que se diriga al barrio privado Rincn Club de Campo de Neuqun, donde reside el gobernador Omar Gutirrez.

La movilizacin se realiz en el marco de un paro que llevaba adelante la entidad sindical para que se cumplan una serie de puntos incluidos en el ltimo acuerdo firmado entre ATE y el gobierno de la provincia.

El juez Carlos Mussi proces al secretario General de ATE y la CTA Autnoma de Ro Negro, Rodolfo Aguiar y a su Adjunto, Aldo Capretti en la causa penal iniciada por la protesta frente a la Legislatura provincial, cuando el 24 de mayo pasado el gremio estatal rechaz la aprobacin del Plan Castello.

Una vez conocida la decisin del juez de procesar a los mximos integrantes de la conduccin provincial, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, la Asociacin Trabajadores del Estado (ATE-CTA) decidi repudiar enrgicamente ese procesamiento que considera parte de una grave e indita persecucin poltica en Ro Negro.

"Este procesamiento es un disparate, pero puede entenderse en la poca histrica que atravesamos. En esta Provincia si te denuncian por violar y aunque existan pruebas de todo tipo, queds libre si forms parte del gobierno. Ahora, si se te ocurre reclamar o cuestionar las polticas de ajuste, vas preso", argument Aguiar.

En dicha provincia, militantes estatales, sociales y populares enrolados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autnoma de Ro Negro llegaron el jueves hasta Sierra Grande para participar de una masiva movilizacin contra la extranjerizacin de la tierra y los recursos naturales. Esta actividad tuvo lugar dentro de un paro total de actividades por 24 horas de los estatales de ATE y la Central obrera.

Entre otras, las consignas que lanzaron en la movilizacin fueron: poner freno al proceso de extranjerizacin de la tierra y al avance en la Patagonia del magnate ingls Joe Lewis; contra la criminalizacin de la protesta y por el desprocesamiento de Rodolfo Aguiar, Aldo Capretti y todos los luchadores sociales; por un aumento real de salarios y el cese de la precarizacin laboral; en defensa de los pequeos y medianos productores; y contra el Nuevo Cdigo de Tierras.

En Santa Cruz, el ajuste de las petroleras es brutal y se est produciendo directamente un vaciamiento. YPF ha paralizado su actividad de perforacin y sus contratistas en los yacimientos estn produciendo despidos masivos. Ante esto, la Cmara de Diputados provincial declar la emergencia hidrocarburfera, que establece una negociacin con las empresas para contener los despidos avanzando en la flexibilizacin laboral que rechaz el sindicato petrolero.

Estatales que prestan servicio en Servicios Pblicos Sociedad del Estado, Instituto de Energa de Santa Cruz y Distrigas se autoconvocaron y reclamaron a sus representaciones gremiales de Luz y Fuerza y Fentos-Sitos, iniciar una huelga para exigir al gobierno el pago del sueldo en tiempo y forma. Indicaron que las entidades sindicales no dieron respuesta a sus pedidos, por lo que decidieron realizar asambleas.

Andrea Godfrid, delegada del gremio de Luz y Fuerza, sostuvo que desde el mircoles 7 estamos con retencin de tareas por el pago de haberes, y ante la falta de respuesta nos autoconvocamos.

Los docentes iniciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia junto a los jubilados. An no cobraron los salarios de mayo y siguen sin acordar la paritaria sectorial.

La mayora de los alumnos an no comenzaron el ciclo escolar y ya se cumplieron 60 das sin clases en el presente perodo.

Los jubilados, adems de continuar frente al edificio de la Caja de Previsin Social desde hace ms de 70 das, estn tambin frente a la Casa de Gobierno con otro acampe hace tres noches luego de que el gobierno comenzara a pagarles con tope de hasta 23.000 pesos mientras que a los activos de la polica les pagaron todo, expresaron.

El Ministro de Justicia y DDHH de la Nacin, Germn Garavano, fue escrachado el viernes al arribar al predio de la ex Esma por trabajadores de su cartera en reclamo de mejoras salariales. Segn denunciaron los trabajadores fueron golpeados por la seguridad del funcionario, que se defendi al grito de los voy a denunciar a todos.

Das atrs trabajadores de limpieza y administrativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin haban denunciado en un comunicado que cobraban los sueldos ms bajos del escalafn de la Administracin Pblica, los cuales apenas superan los $ 10.000, por debajo de la lnea de la pobreza.

El ajuste llega a los discapacitados

Mientras los empleados protestaban y en medio del escndalo por el recorte de pensiones a discapacitados, una funcionaria del Archivo Nacional de la Memoria les dijo moglicos. Se trata de Flavia Champa que es la secretaria de Sergio Kuchevasky, Secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria.

Al respecto, tras la polmica que se gener la ltima semana, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a travs de un comunicado, confirm que el gobierno seguir pagando las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad.

El Ministerio haba decidido aplicar, desde junio, un decreto de 1997 que establece condiciones ms duras para acceder a una pensin, lo que produjo que desde entonces beneficiarios denunciaran que haban dejado de percibir la ayuda.

El jueves, por convocatoria de partidos de izquierda y redes sociales, se realiz una importante movilizacin en el Obelisco en repudio de la quita de pensiones.

Carolina Stanley deber explicar en el Congreso los motivos por los que el gobierno de Cambiemos recort 170.000 pensiones para discapacitados. La Ministra de Desarrollo Social fue citada para el mircoles 28 en la Comisin de Discapacidad de Diputados que preside Alberto Ciampini. No hubo error, tratan de encubrir lo que queran hacer, que es trabajar sobre un ajuste que el Fondo Monetario Internacional le pidi al presidente, advirti.

Dimos de baja pensiones a personas que no son invlidos totales y permanentes sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con sndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensin. Puede trabajar si lo deseara (sic), trat de justificar la medida el titular de la Comisin Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, y se gan por ello el reproche de distintos sectores.

