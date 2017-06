Acoplados del Oeste

Movilizacin a tres meses del desalojo

lavaca.org

A ms de 90 das del megaoperativo de 600 efectivos que dej a 120 familias en la calle, los trabajadores de la fbrica recuperada en el municipio bonaerense de Merlo se movilizaron hasta el Juzgado Comercial donde tramita la quiebra de la empresa para exigir respuestas: Vinimos a reclamar por nuestro futuro. Demostramos con papeles y con hechos que podemos trabajar sin patrones. Los obreros haban conquistado una ley de expropiacin que la gobernadora Vidal vet. Ahora presentaron un nuevo proyecto que espera debatirse en el Congreso provincial. Adems, la movilizacin expuso otra dimensin: qu significa estar en la calle sin un peso y dormir en una carpa durante este perodo de crisis.

El obrero Fabin Malacalza cumpli 44 aos el 14 de junio. Pasar el medioda y la tarde con mi hija me llen, dice a lavaca frente al Juzgado en lo Comercial N20 en la Ciudad de Buenos Aires, a ms de tres meses del megaoperativo de 600 efectivos que desaloj la fbrica Acoplados del Oeste, en el municipio bonaerense de Merlo, recuperada por 120 trabajadores que haban conseguido la expropiacin en el Congreso bonaerense que la gobernadora Mara Eugenia Vidal vet. Lo dice en medio de bombos y redoblantes que suenan frente al juzgado donde tramita la quiebra de la empresa, en una accin realizada para visibilizar el conflicto y gritar un concepto que haban comprobado hasta el desalojo: trabajar sin patrn.

El ao pasado pas mi cumpleaos adentro de la cooperativa, dice con una sonrisa. Pudimos hacer una torta y estaba todo bien, pero este ao no me import la torta, no me import nada, slo quera estar con ella, porque poda comprar algo para festejar. Tambin con mis compaeros. Si hoy sigo en pie, slo es por ella y por ellos.

Otro de los trabajadores, Luis Becerra, habla en medio de bostezos. Es uno de los trabajadores que se queda durante las madrugadas en la carpa que montaron en la puerta de la empresa, sobre la fra y bulliciosa ruta 200. Dorm cuatro horas, dice. Su turno es de 19 a 6 de la maana, pero hoy se alarg ya que a las 10 se subi a un micro para venir al Juzgado. No es fcil esta situacin. Despus del desalojo, no aguant. Me apart por un tiempo. Hoy no s si te puedo decir que la estoy bancando, porque econmicamente la estoy sobreviviendo. Lo poco de ingreso va para mis hijos y sus tiles. Queremos un final, y que sea el mejor.

Por eso, pese a todo, estn aqu.

Acoplados del Oeste ya haba sufrido otros desalojos, pero 120 trabajadores lograron la puesta en marcha de la empresa y haba conquistado una ley de expropiacin votada hasta por funcionarios de la alianza Cambiemos en ambas cmaras de la Legislatura bonaerense, pero la gobernadora Mara Eugenia Vidal la vet. La amenaza de desalojo no tard en caer, pero la cooperativa logr frenarla por 90 das que luego se prorrogaron. Una vez cada, la orden de desalojo (orden de lanzamiento, segn el amigable lxico judicial bonaerense) se concret el 3 de marzo de este ao con un megaoperativo policial que combin ms de 600 efectivos de Infantera, Polica Bonarense y Polica Local. La medida sum el repudio de vecinos, vecinas, partidos polticos, organizaciones sociales y diversos sindicatos.

El desalojo haba cado a dos semanas del vencimiento de la quiebra de los exdueos de Pedro Petinari e Hijos, pero el juez de concurso, Eduardo Malde, an no dictamin. Fernando Rojas, 43 aos, 11 en la empresa trabajando en el sector de bateas: El desalojo nos perjudic mucho. Con la edad que tengo, yo salgo, voy, pido laburo y no pasa nada. No sale una moneda. Qu quieren hacer? La familia atrs, pesa. Me dicen que no venga, pero s que pelear por esto es plata para nuestra casa. Tengo que llevar el pan. Mi seora no labura. Tengo un nene de 3 aitos que no podemos dejar solo. Otros dos, de 15 y de 12, por suerte me apoyan.

Los trabajadores ingresaron al Congreso bonaerense un nuevo proyecto de ley de expropiacin, esta vez con la firma de Fernando Navarro (Movimiento Evita), que a diferencia del primero cede una parte de las 15 hectreas del terreno de la empresa. Jorge Gutirrez, presidente de la cooperativa: Slo queremos lo que es nuestro: la fbrica y las maquinarias.

Dardo Gerez, 40 aos, 7 trabajando en el sector soldadura en puerta, es otro de los obreros que se queda durante las madrugadas: Estamos sufriendo. Uno piensa a veces, a las 3 de la maana, que esto iba a ser mo y de mis compaeros, porque yo quiero trabajar, el futuro para mi familia, pero hoy tengo que llevar dinero a mi familia, a mis tres hijos, y no puedo.

Se quiebra. Es re feo, loco. Disculp que me quiebre, yo slo quiero pelear por el futuro de ellos, que estudien. Por culpa de estos empresarios ahora tengo deudas con el colegio. Y eso es una mierda. Sabs qu? Mi pibe enganch jugar en Deportivo Italiano, el viernes llega y me dice: Pa, no puedo jugar porque no tengo botines. Sabs el bajn que es para m? Tuve que pedirles ayuda a mis hermanos. Quiero comprrselo yo, y no puedo: estoy quebrado.

Por eso, pese a todas las lgrimas, estn aqu.

Malacalza cuenta que hay un desgaste evidente despus de ms de tres meses en la calle y que no todos los compaeros pueden soportarlo: Por la familia, por cmo est el pas, por muchas cosas, pero aunque sea pasar un rato y tomarse un mate con un compaero. Eso es lo que buscan estos empresarios. Nosotros podemos seguir trabajando tranquilamente, porque lo demostramos con papeles y con hechos: podemos trabajar sin patrones. Hace tres meses que ellos tienen tomada la fbrica: si hubieran querido reactivar, habra fila de miles de personas. Llamaron a 200 excompaeros que echaron, y 198 les contestaron que no. Nadie quiere, porque saben que es una pantomima: despus de 3 o 4 meses van a vender todo. Nosotros queremos la fuente laboral o la plata que nos corresponde.

A la salida del juzgado los trabajadores realizaron una asamblea en el auditorio del Hotel Bauen, smbolo de las empresas recuperadas en Argentina. Jorge Gutirrez: Hoy vinimos a reclamar nuestro futuro. El juez nos recibi personalmente y eso es bueno. La charla fue sincera: nosotros no slo queremos nuestra indemnizacin, sino mantener las fuentes de trabajo. Cuenta que los tiempos procesales -feria judicial de por medio-, pueden alargarse: Los tiempos no nos son favorables porque seguimos en la calle. La lucha hoy tiene que ser de otra manera: la respuesta es de cada uno y tiene que ver con qu queremos seguir haciendo. Salimos a ganar el partido, hoy estamos en un entretiempo: no lo perdimos ni ganamos, pero depende de nosotros. Hay desgaste, pero no se olviden que la lucha es para todos.

Por eso, pese a todo, hoy estn aqu.

Continuar.

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/acoplados-del-oeste-movilizacion-a-tres-meses-del-desalojo/