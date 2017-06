Los lmites de una educacin en crisis

La nica persona que esta educada es la que ha aprendido cmo aprender y cambiar

Carl Rogers



Sabemos y celebramos todos los intentos y diversas prcticas desenvueltas en el mbito educativo argentino tendientes a propiciar educacin emprendedora. Sin embargo, nosotros mantenemos una visin crtica y ms amplia de la cuestin, ms global, ms sistmica.Ponemos nuestra mirada en lo profundo de la crisis educativa y encontramos en nuestras indagaciones muchas causas que explican las razones de tal crisis, pero nos detenemos en una: en la esencia que nos evoca Adriana Puiggrs sobre la crtica que realiz Juan Bautista Alberdi a la concepcin pedaggica rivadaviana comoHan transcurrido msen que el sistema educativo argentino no est an concebido ni estructurado para desarrollar procesos de enseanza-aprendizaje para lograr mentalidad emprendedora, son los lmites de una educacin en crisis y acotada.La pedagoga y didctica cooperativa posee los atributos que envuelven lo solidario, lo fraterno, lo social, la forja del trabajo en equipos, el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades de gestin y administracin empresarial, va ms all de la vinculacin educacin-trabajo, va hacia la mentalidad empresarial.La educacin cooperativa se concreta de manera terica y prctica.Siguiendo a Adriana en su libro Qu pas en la educacin: Breve historia desde la conquista hasta el presente, adems de deleitarnos, aprendemos que Alberdi reproch noCompartimos con la apreciada y valorada autora de queEntonces, en pleno siglo XXI es, a nuestro modesto criterio, hora de pensar y plasmar una educacin que resuelva amigablemente esta crisis sistmica, daina socialmente.

