La patria hambreada

Semanario Hoy

5,4 millones de chicos argentinos el 48% del total viven en la pobreza, y 1,3 millones son indigentes. La poltica del gobierno de Macri profundiza el hambre del pueblo hipotecando el futuro de la patria. Hay que enfrentarlos en las calles y en las urnas.

1. Una fbrica de pobres

Las polticas del gobierno de Macri agravaron la crisis social con enormes sufrimientos al pueblo. La investigacin de la Facultad de Humanidades de Jujuy demostr que 56 de cada 100 jujeos estn sumergidos en la pobreza. Con pocas variantes pasa lo mismo en todo el pas. Sobre todo en los cinturones de barrios de trabajadores y los cordones verdes de las ciudades, donde se come una vez por da, expulsan de sus tierras a campesinos y originarios, falta agua potable, vivienda digna, redes de electricidad y gas, y se precarizan la salud y la educacin pblica. La poltica de Macri condena a millones al hambre y a la pobreza a la mitad de la poblacin argentina. No para que la otra mitad viva bien, sino para engordar los bolsillos de un puado de monopolios, bancos y terratenientes asociados a los grandes negocios con los capitales imperialistas. Esto es lo que est en discusin en las elecciones.

La semana pasada, una comisin del Fondo Monetario Internacional visit el pas y se mostr preocupada por la magnitud del gasto pblico. Rpido para hacer los mandados que vienen de afuera, Macri orden preparar el presupuesto estatal para el 2018 con un fuerte recorte, rea por rea. Como ya pas en las elecciones anteriores con pobreza cero y trabajo de calidad, despus de lo que macanee en las elecciones, en el 2018 se viene otro ajuste.

2. Visitantes

Pas por la Argentina la jefa del Estado alemn, Angela Merkel, acompaada por una comitiva de 10 jerarcas de monopolios de su pas. Merkel destac los progresos del gobierno de Macri que volvieron a la Argentina ms fiable. Macri y Merkel coincidieron en el libre comercio y en el apoyo al acuerdo de Pars sobre el cambio climtico, diferencindose de las posiciones que impulsa Trump en Estados Unidos. Antes de su viaje a la Argentina, la canciller germana haba declarado que Alemania ya no puede confiar en Inglaterra ni en Estados Unidos. Claro que, en relacin a las negociaciones entre el Mercosur y la Unin Europea, Merkel dej en claro que ah no vale el libre comercio, ya que la Argentina deber hacer concesiones.

Un dato relevante de cmo son las relaciones de Alemani, y los dems imperialismos, con los pases como el nuestro, es el resultado, en Africa, de siglos de colonialismo y opresin europea; opresin que ahora disputan con China, Estados Unidos, Rusia, etc. Merkel dijo que le preocupa la alta tasa de natalidad de frica que duplicar la poblacin africana en 30 aos, lo que provocar ms migracin hacia Europa. No le preocupa el genocidio y el saqueo imperialista de los pueblos africanos.

3. Corrupcin

Odebrecht, la constructora brasilea histricamente de capitales rusos, tendra que pagar a la Argentina $4.500 millones por las coimas, y los beneficios que tuvo producto de esas coimas, durante el gobierno de los Kirchner. La Justicia de Estados Unidos ya habra dado 42 nombres de argentinos coimeados por Odebrecht. Adems de funcionarios del gobierno de Cristina K, habra empresarios del grupo Macri, como Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri al que Franco Macri traspas la constructora Iecsa. El grupo Macri ya traspas Iecsa a Mindlin, cabeza del grupo Pampa Energa, del que forman parte socios y testaferros del actual presidente. La sorpresiva muerte del financista Aldo Ducler es otra bomba de corrupcin. Ocultado por el gobierno de Cristina, avanz el juicio contra el Estado argentino por las acciones de YPF. Es una demanda por 4.000 millones de dlares. En el medio, hay 1.289 millones de dlares de YPF, cobrados por la sociedad de Esquenazi y los Kirchner. Esquenazi vendi el juicio a un fondo buitre, Buford Capital. Adems, Ducler manej ms de 1.000 millones de dlares que cobr Santa Cruz, gobernada por Nstor Kirchner, por el apoyo a Menem en la privatizacin de YPF.

Ducler fue denunciado por el gobierno mexicano por el lavado de narcodinero proveniente del crtel de Jurez, que luego se demostr que fue una maniobra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Como se ve, Estados Unidos no le hace asco a los narcodlares.

4. No hay tregua

La semana de huelga de los trabajadores del transporte de Crdoba muestra la bronca que hay por abajo. El intendente radical cordobs, Ramn Mestre, acord con Macri el envo de gendarmes para custodiar a los micros. Cmo se ve, el ajuste de Macri y Mestre no cierra sin represin. La pueblada popular que sepult el 2x1 de Macri y sus amigos de la Corte Suprema ya le mostraron al gobierno que no se juega con fuego. La bronca de los trabajadores hace precarios los acuerdos salariales por debajo de la inflacin acumulada, firmados por patronales y jerarcas colaboracionistas con Macri. Sigue estallando Santa Cruz: el lunes 12, jubilados sobrepasaron las vallas y entraron a la Casa de Gobierno. Hay situaciones explosivas frente a emergencias que van a estallar porque no tienen respuestas del gobierno.

A la salida de hoy se estar realizando un nuevo paro de ATE, y una movilizacin conjunta con la CCC, la CTEP y Barrios de Pie por sus reclamos. Adems, la CCC rendir homenaje a los compaeros Luis Cubillas, Mrtires Lpez y Silverio Mndez. La movida sigue a grandes asambleas de organizaciones de trabajadores precarizados, desocupados y jubilados. El gobierno hace lo imposible para imponer un escenario en el que las divisiones electorales rompan la unidad para la lucha. Pero no logra sacar al pueblo de las calles. Junto a las luchas de los trabajadores y el campesinado, brotan las movilizaciones callejeras frente a la violencia contra las mujeres, los femicidios y las zonas liberadas para las mafias.

5. Con los frentes, a la batalla por el voto

El gobierno ha hecho lo imposible para polarizar el escenario electoral con Cristina K y fragmentar a la oposicin popular. Cristina y Macri fueron los dos dirigentes que endiosaron e impusieron las PASO, que son un engendro antidemocrtico que complet la legislacin electoral proscriptiva, con el objetivo de trabar el libre surgimiento y desarrollo de las fuerzas populares. Ahora los dos le imponen a sus frentes la lista nica a dedo. Macri agita el fantasma de la vuelta de Cristina para tratar de reagrupar los votos que lo llevaron a la presidencia en el 2005. Cristina quiere frenar la dispersin de su fuerza y fueros que la protejan de los juicios. Para eso aprovecha, en Buenos Aires, el centro de la disputa electoral, el temor de los intendentes peronistas a quedar en minora y ser depuestos por los Concejos Deliberantes.

Peleando contra las trabas proscriptivas, con mucho esfuerzo, miles de luchadores populares se pusieron al hombro la construccin de frentes en cada provincia y distrito. Son frentes que, con las particularidades de cada lugar, expresan a sectores muy importantes de los que han inundado las calles con sus protestas. Frentes que en sus programas recogieron esos reclamos de las calles. Ahora viene la pelea voto por voto, timbre por timbre, asamblea por asamblea, pintada por pintada. Es otro gran esfuerzo que va a tener xito, rompiendo la trampa de las PASO, si cada luchador popular lo toma en sus manos, lo discute en su lugar de trabajo, en su familia, con sus vecinos y en salidas de grupos a fbricas, barrios, aulas y zonas rurales. Es una pelea para llevar a las masas la discusin de los problemas de fondo, sobre los que no hablan los polticos del sistema: la dependencia del imperialismo y el latifundio terrateniente.

La lucha en las calles y en las elecciones son dos herramientas de la clase obrera y el pueblo para pararle la mano al ajuste, la entrega y la represin de Macri. Y para acumular fuerzas que creen las condiciones para acabar con la dependencia, el latifundio y el Estado que los sostiene, corrupto y mafioso, y construir la Patria Nueva.

Fuente: http://www.pcr.org.ar/nota/pol%C3%ADtica-nacional/la-patria-hambreada