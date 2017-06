Relato M

Industria del juicio o industria de la precarizacin laboral?

La Izquierda Diario

El presidente Mauricio Macri se refiri el 13 de junio a la mafia de los juicios laborales, que sera una de las principales lacras que afectan a las empresas y destruye la generacin de empleo futuro.

El mandatario apunt directamente contra el abogado laboralista y jefe del bloque de diputados del FPV Hctor Recalde. En su intervencin dijo textualmente: este grupo de estudios laboralistas, por suerte una minora, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho dao a la Argentina.

En la lectura presidencial, habra entonces una colusin entre los magistrados y abogados laboralistas para perjudicar a las empresas convenciendo a trabajadores de iniciar juicios indebidos, que hacen ganar porque tienen armadita la cosa.

La consecuencia, segn Macri, es que dejan a ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la pyme cierra. El presidente fue ms all, y lleg a culpar a esta mafia de habernos trado a una Argentina con 30% de excluidos del sistema.

Como era de esperar, recibi el apoyo entusiasta de empresarios y representantes de cmaras patronales como la Unin Industrial Argentina (UIA). En una nota publicada ayer en el diario Clarn, se consignaba la estimacin de que en una pyme fabricante de calzado la previsin de litigiosidad laboral alcanzaba un monto tan alto como el costo de la energa.

Pero, son las empresas las vctimas inocentes de una mafia como describe Mauricio Macri? Sobran las evidencias de que esto no es as.

En la industria del calzado, uno de los grandes damnificados por las demandas laborales, la AFIP detect en 2014 que el empleo en negro, es decir no registrado, afectaba nada menos que al 69 % de los trabajadores del sector.

Esta imposicin de la informalidad reportaba beneficios muy palpables para los patrones: pagaban gracias a ello un sueldo 60% menor al mnimo de convenio. En otros rubros como la industria textil el empleo en negro promedia el 60 %, mientras que en la construccin alcanza al 65 %.

En su relato, el presidente invierte causas y consecuencias: segn su argumento, la exclusin que afecta a un 30 % sera consecuencia de la litigiosidad laboral. Por el contrario, si se ha producido un notorio crecimiento de los juicios laborales, es porque aquello que lo motiva, que es la ilegalidad de las condiciones que imponen los patrones, no ha parado de aumentar.

Como mostramos en La economa argentina en su laberinto. Lo que dejan doce aos de kirchnerismo, la informalidad laboral se estabiliz en niveles histricamente elevados, despus de haber llegado en el tercer trimestre de 2003 a afectar al 50 % de los asalariados.

Aunque descendi de este nivel, el empleo en negro sigui afectando a ms de un tercio de trabajadores: hoy llega a 34 %. En 1990 llegaba a 25,2 % (p. 133).

En realidad, con estas condiciones de precariedad, la catarata de juicios podra ser incluso mayor, si no fuera porque para muchos trabajadores el temor a las represalias los inhibe de recurrir al camino judicial.

Como afirman los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Carlos Platkowski y Vanesa Rodriguez, son millones los trabajadores que no reclaman por las graves violaciones a sus derechos para no perder sus fuentes de trabajo.

Sealan que quienes s recurren a la justicia laboral son aquellos que no solo fueron despedidos si no que tampoco recibieron la indemnizacin que la ley dispone. El otro motivo comn por el cual se inician las demandas laborales son los accidentes de trabajo.

Pero adems, dejan en claro que la mafia que explica el crecimiento exponencial de las causas son las propias patronales y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

Es que, a sabiendas que deben otorgar una indemnizacin a un trabajador accidentado, deciden no pagarla y obligarlo a iniciar un juicio para obtener un derecho sobre el cual no existe ninguna duda. Por un lado el trabajador debe esperar entre tres y siete aos para cobrar lo que le corresponde. Mientras tanto esa misma ART puede invertir ese dinero en su propio beneficio y, de paso, abarrotar a la Justicia Laboral, groseramente vaciada y con menos de la mitad del personal necesario para atender semejante cantidad de causas. Una vez colapsada la justicia laboral las ART y los empresarios declaman que hay muchos juicios. Luego, el presidente repite.

Como suele ocurrir cuando se habla de condiciones de trabajo, las Pymes -esas que en un aviso de la AFIP quedaban encarnadas por el empresario explotador "Don Carlos" que pretenda que sus empleados lo aplaudieran cuando se decida a formalizarlos para beneficiarse de un blanqueo- adoptan una postura de victimizacin. La mafia de la justicia afectara ms duramente a este grupo de firmas, sostienen, porque tienen menos espalda que las grandes para soportar los costos de los juicios.

Una nota sobre las declaraciones presidenciales aparecida ayer en Clarin indica que las pymes generan un 51% del empleo en blanco en el pas. Tienen el potencial de llevar trabajadores de la informalidad al empleo registrado. Lo que olvida sealar es que este potencial surge del hecho de que el 80 % del empleo no registrado es generado por empresas de menos de 10 trabajadores. El empleo no registrado en PyME creci un 40 % durante el primer semestre de este ao. Estos trabajadores reciben un salario que llega a ser si tienen suerte el 60 % del que perciben tambin en promedio los trabajadores registrados.

No sorprende que as sea, ni que los representantes de las Pyme se escandalicen tanto ante las acciones judiciales que apuntan contra las condiciones laborales que reinan en estas firmas.

Estas tienen un 40 % menos de productividad que las grandes empresas. La existencia de esta brecha productiva fuerza a estos empresarios a degradar las condiciones de la fuerza de trabajo para tener rentabilidad. A la brecha productiva le hacen corresponder una brecha salarial no menos pronunciada, que en muchos casos se impone a travs del empleo informal.

Por supuesto, esto no significa que las grandes empresas no contribuyan tambin con lo suyo al abarrotamiento de los juzgados laborales por incumplimiento de normativas en perjuicio de sus trabajadores. No se privan de imponer la informalidad laboral ni de incurrir en negligencias que conducen a accidentes laborales. Por supuesto, su mayor poder e influencia les ha permitido imponer cambios en la normativa laboral que se ajustan a sus requerimientos de contratar y despedir con menos costos; an as, no dudan en incumplir las reglamentaciones cuando esto resulta ventajoso.

El ataque de Macri, nombrando con nombre y apellido a Recalde forma parte de la estrategia de polarizacin con el kirchnerismo que el gobierno viene alimentando hacia las elecciones.

Pero vuelve a mostrar, como lo hizo el acuerdo con los petroleros de explotaciones no convencionales que incluy clusulas de productividad y las iniciativas para emularlos en otras ramas, que el reseteo del pas que proyecta Cambiemos conlleva un nuevo salto en la destruccin de derechos para los trabajadores, y un cambio acorde en la justicia laboral para reforzar el disciplinamiento de la clase trabajadora.

Es necesario enfrentar estas intenciones fortaleciendo un proyecto poltico que se le oponga de raz como el que plantea el Frente de Izquierda, la nica fuerza que lucha por la independencia poltica de los trabajadores.

