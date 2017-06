Nota sobre el libro de Carlos Fernndez Liria y Silvia Casado Arenas

Qu fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jvenes

El diario

Como mucha gente miente cuando le preguntan por su intencin de voto, los socilogos se tienen que buscar las vueltas para averiguar a qu partido vota cada encuestado. Uno de los trucos habituales es buscar "ideologemas" que compartan los votantes de un partido y no los del resto. Y hay uno que no falla nunca: "Est usted de acuerdo con que todos los polticos son iguales?". Cuando la respuesta es un s rotundo, sabemos con certeza que nos encontramos ante un votante del Partido Popular (haya dicho lo que haya dicho sobre su intencin de voto).

Portada del libro Qu fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jvenes, de Carlos Fernndez Liria y Silvia Casado Arenas.

Algo parecido ocurre con el asunto de la guerra civil. Como es imposible defender en voz alta el golpe de Estado, la brutal represin y la instauracin de un sistema teocrtico durante 40 aos, el refugio de los nostlgicos (conscientes o inconscientes) es una equidistancia impostada entre todos los bandos.

Uno de los argumentos favoritos de estos nacional-catlicos de incgnito es sostener que los dos bandos cometieron atrocidades, argumento peregrino que consiste en pasar por alto algo muy elemental: cuando las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad se rebelan contra el Gobierno, el Gobierno se queda sin ninguna herramienta con la que garantizar el orden pblico y, por lo tanto, es previsible que se cometan atrocidades. Pero no son comparables las atrocidades que cometen los cuerpos armados rebeldes y las que no puede evitar el Gobierno legtimo precisamente por carecer de cuerpos armados.

Otra perla en la misma direccin es la que trata de presentar a todos como "igualmente radicales". El programa reformista con el que el Frente Popular gan las elecciones en 1936 le pareca radical a la oligarqua, a un ejrcito del siglo XIX, a los caciques locales y a la Iglesia Catlica (con un voto cautivo organizado en partidos que se reconocan en el fascismo italiano y el nazismo alemn).

Sin embargo, basta mirar ese programa electoral a la luz de la Constitucin del 78 (no la de los Soviets) para descubrir que (bendito progreso) todo lo que se defenda forma hoy parte del ms elemental sentido comn: cierta separacin entre la Iglesia y el Estado, una tmida mejora de la justicia social, la instauracin de un sistema educativo que no fuera una mera catequesis nacional, un pequeo brote de emancipacin de las mujeres y el reconocimiento de un margen de autonoma para las nacionalidades histricas. Slo desde posiciones pre-constitucionales puede parecer "demasiado radical" el programa del Frente Popular.

El libro que acaban de publicar Carlos Fernndez Liria y Silvia Casado Arenas, con ilustraciones de David Ouro ( Qu fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jvenes), viene a poner un poco de orden en este asunto. Planteado como una respuesta al libro de Prez Reverte, muestra hasta qu punto es disparatado pretender que la justicia se halla en el punto medio entre las vctimas y los verdugos.

Y ni siquiera es necesario contar mentiras para construir un relato radicalmente injusto: basta seleccionar ciertos datos y esconder otros; basta pasar por alto las cuestiones esenciales que Carlos Fernndez Liria y Silvia Casado Arenas ponen de manifiesto en este libro escrito para jvenes y adolescentes: el papel de la Iglesia, la posicin de los y las intelectuales, la intervencin de Hitler y Mussolini frente a la pasividad cobarde de las democracias occidentales, la poltica cultural de ambos bandos, la lucha feminista frente al ideal femenino del franquismo, y, por supuesto, el problema de fondo: esa ley de hierro que ha gobernado todo el siglo XX segn la cual se ha reconocido a las fuerzas de izquierdas el derecho a presentarse a las elecciones, pero no a ganarlas; pues cada vez que una fuerza de izquierdas ha estado en condiciones de amenazar los intereses de los dueos del poder real, no ha tardado en producirse un golpe de Estado que ha dado al traste con el orden constitucional completo. El caso de Espaa en 1936 fue paradigmtico y conviene que no se nos olvide. Por dignidad y por no perder el hilo histrico de esa Espaa de la que s podemos sentirnos orgullosos.

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/guerra-civil-historia-explicada-jovenes_6_655194522.html