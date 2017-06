Un libro corrige a Prez-Reverte y su versin "neutral" de la guerra civil para jvenes

- Qu fue la guerra civil? Nuestra historia contada a los jvenes es una rplica a la obra publicada por Arturo Prez-Reverte que dibuja una guerra entre "hermanos"

- Carlos Fernndez y Silvia Casado copian el mismo formato de novela grfica para rebatir las verdades que "silencia" el novelista con un relato de "vctimas y verdugos"

Portadas del libro La guerra civil contada a los jvenes, de Prez-Reverte, y la rplica, Qu fue la guerra civil?

Arturo Prez-Reverte vende en La guerra civil contada a los jvenes una versin, segn l, "objetiva" de la historia reciente de Espaa. La guerra espaola, como un enfrentamiento entre "hermanos". Pero este relato equidistante chirra, segn la historiadora Silvia Casado Arenas y el filsofo Carlos Fernndez Liria, que han replicado al escritor con su propio libro tambin en formato cmic: Qu fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jvenes . Porque s hubo "vctimas y verdugos".

Los autores de la obra replicante explican que Reverte, con su "visin neutral", ahonda en la idea del "todos fueron iguales", "silencia muchas verdades" y peca de falsa "equidistancia".

Y como "es importante no perder la batalla cultural de la memoria histrica", Silvia Casado y Carlos Fernndez han editado un libro "idntico en su forma editorial" al de Reverte pero ms completo y crudo en el contenido. Qu fue la guerra civil? (Akal, 2017) tiene la "clara intencin", sostienen, de reivindicar con otra memoria colectiva y corregir el "peligroso" escenario dibujado por La guerra civil contada a los jvenes (Alfaguara, 2015).

Reverte dice que escribe "sin clichs partidarios ni etiquetas fciles" sobre la "espantosa" guerra que enfrent "al hermano contra el hermano", segn introduce en el prlogo del libro. Con l, asegura querer "evitar que tan desoladora tragedia vuelva a repetirse nunca".

Sin embargo, los autores de la rplica sealan que en realidad est "descontextualizando histricamente las causas polticas", como si la guerra civil fuera "un fenmeno natural inevitable", apunta Casado. "Ser equidistante cuando se trata de vctimas y de verdugos, consiste en identificar a las primeras y sealar a los segundos", remata Fernndez.

Cmo narrar los acontecimientos es la diferencia radical entre ambos libros. Las causas del golpe de Estado, los actores que lo ejecutan, la represin y el ejercicio del terror... o la llegada de la democracia, una "decisin personal" del rey Juan Carlos, segn Arturo Prez-Reverte. Con formato calcado de novela grfica, la obra del novelista est ilustrada por Fernando Vicente y la rplica, por David Ouro.

Este medio ha intentado, sin xito, obtener declaraciones de Prez-Reverte sobre la polmica en torno a su libro y la obra que le responde. Analizamos las diferencias entre ambos libros en cinco claves.

Prez-Reverte describe en su libro un escenario reinado por desrdenes pblicos e inestabilidad poltica, un caldo del que salen soluciones "extremistas" basadas en modelos enfrentados: "la Italia fascista o la Alemania nazi" y "la Rusia comunista". Espaa, abocada a una "confrontacin inevitable", vive una sublevacin "para instaurar una dictadura militar", pero "las cosas se complicaron por la resistencia".

Carlos Fernndez y Silvia Casado difieren en el enfoque. El "problema de fondo" era el "poder electoral" ganado por las "clases populares ms pobres". Una situacin que las "lites" afrontan apoyando "a grupos sociales violentos" de corte nazi y fascista con el objetivo de finiquitar la democracia. Sealan que Franco, adems, tuvo "grandes patrocinadores", Hitler y Mussolini, y mecenas como Juan March.

Cuenta Reverte que la "tragedia espaola" fue un campo de "experimentacin"para los regmenes enfrentados luego en la Segunda Guerra Mundial. Nazis y fascistas "tomaron partido por las tropas rebeldes". El escritor subraya la intervencin sovitica "confiando en que una victoria republicana acabara convirtiendo a Espaa en un pas comunista".

Segn la rplica editorial, el "relativo fracaso" del golpe de Estado dio paso a la guerra civil. Alemania e Italia acuden "rpidamente" a asistir a los golpistas, coinciden, pero la Repblica acus la no intervencin de los gobiernos occidentales democrticos y la tarda ayuda de la URSS. An con la participacin de las Brigadas Internacionales, "los dos bandos no estuvieron en pie de igualdad en ningn momento".

Los dos libros coinciden en el "sangriento" inicio de la guerra. Espaa queda cubierta de luto, con paradigmas como Paracuellos del Jarama o las miles de fosas comunes del franquismo. La guerra civil contada a los jvenes de Reverte subraya las "terribles represalias" rebeldes, como la masacre de Badajoz o el bombardeo nazi de Gernika, y tambin las "innumerables atrocidades" en zona republicana, caso de las "matanzas" de religiosos.

La diferencia est en un dato crucial: la represin golpista era un plan organizadoy en zona gubernamental fue fruto de "grupos incontrolados", como incide la respuesta al cmic del escritor murciano. Los golpistas dejan en cunetas al menos el triple de desaparecidos forzados. La Repblica logr dominar el "caos" mientras los militares fascistas "impusieron el terror" asesinando "a miles de civiles", como tambin explica Francisco Espinosa en La Columna de la Muerte. Llamaban al "exterminio", dicen Casado y Fernndez, que transcriben como muestra fragmentos de discursos y declaraciones de Mola, Franco, Yage y Queipo.

La guerra no acab con la victoria franquista. Espaa vivi una represin "despiadada y sistemtica" y el exilio era la nica salida para los derrotados y "expuestos a las represalias de los vencedores", cuenta el escritor. Era una "frrea dictadura" dispuesta a aplastar "cualquier resto de libertad y democracia". Pero el rgimen, dice ms tarde, "se fue suavizando" sin perder nunca su "carcter autoritario".

La guerra dur "40 aos ms", toda la dictadura, insisten la historiadora y el filsofo. Y el combate, dicen, continu tambin para los vencidos: muchos siguieron luchando contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial o luego en la lucha antifranquista que persegua recobrar las libertades perdidas. La "persecucin y castigo" de la dictadura de Franco dej cifras como los 50.000 ejecutados tras la guerra civil, el centenar de campos de concentracin con "medio milln" de presos esclavos o los 30.000 nios robados.

La democracia del rey Juan Carlos?

"Espaa se convirti en una monarqua parlamentaria por decisin personal del rey Juan Carlos". La frase de Arturo Prez-Reverte es tajante. Franco design a su "sucesor" y ste "liquid el rgimen franquista", legaliz los partidos polticos y reconcili la nacin. "Devolvi a Espaa la democracia". De un plumazo, segn el novelista.

Disienten de esta versin los autores del libro que corrige a Reverte. "Franco haba dejado las cosas bien atadas a travs de la monarqua", escriben. El prncipe Juan Carlos de Borbn "jur los principios del Movimiento franquista" y el futuro rey "expres su fidelidad al Caudillo, comprometindose a continuar su obra".

El "rgimen de terror" y el "adoctrinamiento ideolgico" del franquismo tiende sus tentculos marcando "profundamente a varias generaciones de espaoles", refieren Silvia Casado y Carlos Fernndez. La "versin revisionista de la guerra civil" es un claro ejemplo en manos de historiadores "neutrales" que crean "una falsa simetra" dibujando "dos bandos", fascista y comunista, que fueron "supuestamente todos culpables". Es la equidistancia que "silencia verdades".