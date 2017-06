La hambruna que viene en el Cuerno de frica

Mira que color tiene, esa hierba no es buena. Cuando la comen las vacas se enferman. Hace un ao que la lluvia no cae con regularidad en el valle del Rift y las tierras de esta regin, cuyas cosechas alimentan al Cuerno de frica, estn secas. El ganado se muere y el precio del maz se ha disparado ms de un 30%. Ms de 2,6 millones de personas estn en grave riesgo de inseguridad alimentaria en Kenia y la cifra, advierte la ONU, va a dispararse en los prximos meses. Con los enfrentamientos recrudecindose en Sudn del Sur y la hambruna golpeando ya a Somalia, la regin se enfrenta de nuevo a una nueva crisis humanitaria.

Tena que llover desde marzo, pero no lo hizo hasta bien entrado mayo. Lo que cay, adems, no basta para aguantar la poca seca. Ahora est bien, el ganado puede comer algo, pero no es suficiente, repite Robert, a quien la sequa ha convertido en taxista ocasional para pagar las facturas de su granja. Por un momento, tiene que detener la marcha: Mira que color tiene, esa hierba no es buena. Cuando la comen las vacas se enferman, repite sealando al rebao que pasta a ambos lados de la carretera. l ha perdido casi a la mitad de su ganado. La diarrea, maldice.

Al menos las precipitaciones de mayo han aliviado la primera cosecha. En los puestos del mercado nuevo, levantados en las afueras de Nanyuki, el centro agrcola ms importante del valle, hay patatas, tomates, zanahorias, bananas y una remesa de melones recin llegada. El problema, apuntan los clientes, est en el maz, cuya produccin se ha reducido hasta un 99% respecto a su promedio histrico. La harina de maz, ingrediente bsico del ugali, el plato por antonomasia de la comida keniata, ha multiplicado su precio un 31%, lo que ha elevado las quejas de un sector mayoritario de la poblacin.

A dos meses de las elecciones, y con la #ungarevolution como emblema en las redes sociales, el Gobierno de Uhuru Kenyatta, quien opta a la reeleccin en los comicios, se ha visto obligado a lanzar un plan de ayuda dotado con 6 billones de chelines (algo ms de 51 millones de euros) para rebajar el precio del paquete de dos kilos de 144 (1,2 euros) a 90 chelines (0,7 euros).

Enflaquecido y debilitado por las enfermedades, la mortalidad del ganado se ha disparado (Pablo L. Orosa)

Con el coste de la leche y el azcar, cuya volumen de importacin ha tenido que ser aumentado en las ltimas semanas, tambin disparados, la inflacin alcanza ya el 11%. Una de las principales razones es la sequa que lleva afectando al pas ms de 8 meses y que tira de los precios, explica el profesor de Economa de la Universidad de Nairobi y asesor gubernamental, Gerrishon K. Ikiara.

La traduccin real, en el mercado de Nanyuki, es que las transacciones se reducen. La gente compra lo que puede pagar, frutas y algo de verduras, pero los puestos de carne apenas tienen clientes. Para cenar? Patatas y repollo, afirma Joseph, mientras convence a su mujer al otro lado del telfono. Al otro lado del valle, junto a las montaas azafrn de Eldoret, el paisaje alterna el verde resplandeciente de las plantaciones de t con las planicies ridas. En muchas zonas del interior, donde residen las comunidades nmadas, hace meses que no llueve. Ms de un ao, apunta una anciana massai que ha visto como varios de los nios de la comunidad han fallecido a causa de la desnutricin.

Oficialmente, ms de 455.000 menores de cinco aos sufren de desnutricin aguda en el pas, pero la cifra real es a buen seguro mucho ms alta. Otros 174.000 han tenido que dejar la escuela como consecuencia directa de la sequa. En muchas de ellas no hay ni siquiera agua. El pasado mes de marzo, el Gobierno declar la situacin de desastre natural por la sequa y reclam la asistencia internacional.

Hasta la fecha, la ONU ha desplegado un plan de asistencia humanitaria que incluye la distribucin de ms de 1.800 toneladas de alimento mensuales, as como de cheques-comida, pero la ayuda apenas llega al 8% de los 2,6 millones de personas en situacin de vulnerabilidad alimentaria. Hacen falta 378 millones de dlares para cubrir una crisis que va ms all de la falta de los estmagos vacos: nuevos casos de leishmaniasis, sarampin o clera dejan ya un reguero de vctimas por el pas. El ministerio de salud estudia con preocupacin un brote de dengue.

La sequa ha destruido el sustento de las familias, disparado los conflictos locales y erosionado la capacidad de las comunidades de salir adelante, resume la Oficina para la Coordinacin de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA por sus siglas en ingls) en su ltimo informe. Alrededor de 50 personas han muerto ya en los enfrentamientos que desde hace casi un ao se repiten en las llanuras de Laikipia: los pastores, expulsados por los colonos britnicos de las tierras que histricamente haban habitado, invaden los ranchos en busca de alimento y agua para sus rebaos. Necesitamos el agua para cocinar y para beber, pero si vamos a cogerla nos arrestan o nos golpean. Si vamos con los animales para que pasten, nos los confiscan por diez das, denuncian en la comunidad massai. Cmo puedes dialogar con alguien que te est disparando?, responde Mara Dodds, cuya familia posee uno de los ranchos ms importantes de la zona.

Aunque todava restan las short rains de noviembre, la temporada de lluvias ha dejado precipitaciones entre un 25 y un 75% por debajo de lo habitual, lo que augura una mala cosecha para la segunda de julio. La previsin es que en septiembre la inseguridad alimentaria alcance ya el nivel 3 -crisis- de 5 en todo el norte del pas. Es probable que veamos una continuacin, o incluso un empeoramiento significativo, de los problemas alimentarios y de agua, particularmente en las zonas ridas y semiridas del pas, apunta el coordinador de programas de FAO en Kenia, Robert Allport.



El paisaje majestuoso del Rift, con sus bandadas de flamencos y sus lagos Patrimonio de la Humanidad, se extiende por toda la regin. Con l, lo hace tambin la sequa y la crisis humanitaria: 12,8 millones de personas en Etiopa, Uganda, Kenia y Somalia se encuentran actualmente en alto riesgo de inseguridad alimentaria. A diferencia de 2011, cuando se declar en Somalia la ltima hambruna en el Cuerno de frica, la sequa previa est ahora ms extendida: ya no es slo el sur del pas, sino que afecta tambin a las regiones autnomas de Somaliland and Puntland y a las zonas fronterizas en Kenia y Etiopa.