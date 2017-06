Fernndez Oro, el pueblo rionegrino que se rebel contra el fracking

El Alto Valle del Ro Negro ya no es solamente la principal rea de produccin de peras y manzanas del pas, ahora tambin es el epicentro de la resistencia al fracking. El mes pasado, los vecinos de Fernndez Oro lograron que su Concejo Deliberante sancionara una ordenanza para suspender la exploracin en un pozo ubicado a pocos metros de sus casas y lindero al principal ro que alimenta la ciudad, pero saben que el gobierno provincial ya intercedi en otros casos a favor de las petroleras. Desde 2013 son 17 los municipios que se han declarado libres de fracking en la llamada "cola de Vaca Muerta" por el pasivo ambiental que genera la tcnica extractiva y las consecuencias sobre la salud de sus habitantes.

"El ao pasado nos enteramos por la pgina de Facebook del Municipio que se haba realizado una reunin en el Concejo Deliberante con representantes de YSUR, subsidiaria de YPF en la zona y gran causante de derrames en la ciudad vecina de Allen. En seguida empezamos una campaa para juntar firmas y sacar la ordenanza", cuenta a Tiempo Diego Jarlip, referente del grupo de vecinos autoconvocados de Fernndez Oro. La ordenanza no lleg a sancionarse en 2016 y las obras empezaron, pero la indignacin creci.

"El pozo est a 100 metros de las casas. Se escuchan los ruidos de la exploracin y tienen las luces prendidas las 24 horas, lo que atrae la carpocapsa (plaga principal de los rboles frutales que se cultivan en la zona). Encima, est ubicado en la vera del ro con el enorme riesgo sobre la contaminacin", aade Jarlip.

"El intendente Mariano Lavin dice que puede haber una convivencia con controles, pero el que debera controlar es el Departamento Provincial de Agua, que responde al Ejecutivo que autoriz la exploracin; y la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ro Negro, a cargo de Dina Migani, que tiene una empresa en Fernndez Oro (Quinpe SRL) que provee qumicos para la industria petrolera", precisa.

"Somos una localidad y provincia que tenemos el valle ms importante bajo riego artificial y ahora vivimos con incertidumbre por nuestra matriz productiva", aade Christian Artero, concejal del Frente para la Victoria en Fernndez Oro. "Y ser una pelea difcil porque desde el Estado Provincial tenemos un gobernador (Alberto Weretilneck) que financi su campaa poltica con la renegociacin de los contratos petroleros", explica el hombre que es quinta generacin de productores frutcolas en la zona y convive hoy en da con un pozo a 300 metros de su hogar. Su gestin fue una de las que posibilit que este ao la ordenanza no vuelva a frustrarse.

El fracking y sus consecuencias

"El sistema de fractura hidrulica consiste en inyectar agua a alta presin para romper la caliza a ms de 3000 metros de profundidad. El 80% del agua luego se recupera y vuelve a la superficie con metales pesados y sales. El tema es sanear esa agua y hasta el momento no hay bibliografa que demuestre que el 100% de esa agua se pueda sanear", seala Vctor de Petris, licenciado en Saneamiento y Proteccin Ambiental.

El riesgo no parece muy lejano: cada uno de estos pozos usa hasta 30 millones de litros de agua y, en octubre del ao pasado, un derrame de 240 mil litros en Allen (ubicado a 9 km de distancia) caus la muerte de animales, rboles frutales y hubo hectreas de tierra daada.

"Los derrames de efluentes con metales pesados tambin pueden afectar a la poblacin", advierte De Petris. "No se ven en el momento, pero provoca mutacin en los genes que recin percibirn las nuevas generaciones y tambin tiene consecuencias cancergenas", advierte. En su informe sobre externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) menciona un informe de 2016 de la Agencia de Proteccin Ambiental de EE UU, pas en el que el mtodo de fracking tiene ya una ms larga trayectoria.



All mencionan que "se han constatado casos de cncer, problemas respiratorios, daos cerebrales, desrdenes neurolgicos, hipersensibilidad a qumicos, debido principalmente a la contaminacin del agua y del aire. El mismo estudio confirm que en la localidad tejana de Dish, rodeada de pozos, el 61 % de las enfermedades registradas estaban asociadas a los contaminantes empleados por el fracking."



Tras el derrame en Allen, explica Jarlip, Ysur decidi tratar de borrar su nombre de la exploracin en Fernndez Oro para evitar el marketing negativo. "Contrat a Mirasal como prestadora de servicios y, justamente, esa empresa result la principal aportante de dinero para la fiesta del aniversario de Fernndez Oro, el 19 de mayo pasado", recuerda. "Mientras ellos se ufanaban por auspiciar el festejo, nosotros aprovechbamos los eventos para juntar firmas contra el fracking", cuenta con sorna.





La herida abierta de Allen

Lo sucedido en Allen est en la memoria de todos porque, adems, fue la ciudad donde se expres ms claramente la puja de intereses. En 2013, tras masivas movilizaciones de los y las vecinas, se aprob una ordenanza que prohiba el fracking en el jido municipal. El Ejecutivo provincial present un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y este la declar inconstitucional, alegando que el dominio sobre los hidrocarburos es de potestad de la provincia.



Entonces volvieron con todo. Segn releva OPSur, en la Estacin Fernndez Oro (EFO), como se denomina a la zona que incluye tanto a la ciudad homnima como a Allen, se concentra casi la mitad de la produccin de gas de la provincia de Ro Negro. En 2013 haba 60 pozos perforados en busca de tight gas, 131 en 2014, 230 en 2015 y se calcula que a fines del ao pasado ya haba ms de 300.



"Lo que est pasando es que se abren sectores y reas que hoy se pueden explotar y antes no. Y esto est vinculado con Vaca Muerta y la cada del precio internacional del petrleo", comenta a Tiempo Fernando Cabrera de OPSur. "Entonces los equipos que vinieron para hacer no convencionales o fractura hidrulica revn la lgica de negocio y enfocan ya no en shale oil, sino en tight gas, que viene de otras capas geolgicas de ms fcil exploracin y en donde el clculo costo-beneficio les da mejores resultados", aade.



"El caballito de batalla de quienes promueven este desarrollo es que esto traer beneficios econmicos para la regin, generando empleo en un momento de crisis frutcola", contextualiza Artero, el concejal del FpV en Fernndez Oro. "Pero es mentira, porque en la Patagonia est lleno de petroleros sin trabajo. Entonces no van a contratar gente de mi pueblo. Ac no tributan impuestos ni compran un clavo y el clculo prejuicios vs beneficios es muy claro.

Una amenaza nuclear

"En el verano hubo sequa, los ros estaban bajos y tenamos problemas de la contaminacin por efluentes. Salimos de eso y vino el fracking y ahora la energa atmica, resume Vctor de Petris, vecino de Fernndez Oro y licenciado en Saneamiento y Proteccin Ambiental. Se refiere al anunci que realiz el presidente de la Nacin, Mauricio Macri, durante su ltimo viaje a China en mayo pasado. All, junto al gobernador de Ro Negro Alberto Weretilneck, firm un acuerdo para que el gigante asitico se haga cargo de la construccin de una nueva planta nuclear en la provincia. El hecho despert la alerta en sus habitantes.

Historia de una resistencia inspirada en Fidel Castro

En el principio de todo est Fidel. Segn reconstruye el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el primer municipio en prohibir el fracking fue Cinco Saltos, en Neuqun, en 2012. Jos Pincho Chanda, militante del Partido Comunista de Cinco Saltos, ley un artculo de Fidel Castro donde el lder revolucionario caracterizaba a las nuevas tcnicas de extraccin de hidrocarburos en Estados Unidos como la marcha hacia el abismo y decidi intervenir.

El barbudo cubano deca que el legado de la naturaleza, generado en cientos de miles de millones de aos, es desperdiciado en menos de dos siglos y su inspiracin llev a la ordenanza. Esa idea comenz a regarse por todo el pas y distintas comunas se organizaron en asambleas de vecinos y junto a organizaciones sociales, ambientales y partidos polticos siguieron su ejemplo.



Allen, en Ro Negro, fue una de ellas. Sin embargo all se encontraron con la resistencia del gobernador Alberto Weretilneck, que apel al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y este la declar inconstitucional. Tal como recogen Martn lvarez y Felipe Gutirrez, de OPSur, si bien este hecho sent un precedente, desde los municipios se sigue reclamando su potestad para legislar garantizando el derecho al acceso y goce de la poblacin de un ambiente sano invocando el artculo 41 de la Constitucin Nacional.



Diego Jarlip, uno de los vecinos promotores de la Ordenanza en Fernndez Oro, no se da por vencido con ese antecedente. En estas provincias se vive un sistema casi feudal o caudillista. Entonces nosotros nos declaramos libres de fracking sabiendo que el gobernador va a presentar un recurso al Supremo Tribunal de Justicia diciendo que el suelo es su potestad. Entonces seguiremos con rdenes restrictivas: prohibimos exploracin a menos de 5 metros del ejido, pedimos que no est la luz prendida todo el tiempo por la carpocapsa, que no circulen materiales radioactivos por la ciudad, etc. Los vecinos tienen su historia y toda la vida para insistir. Es su pueblo el que est en juego.

