El beneficio y el fascismo

...el fascismo no gan en el momento en que la burguesa estaba amenazada por la revolucin proletaria, sino cuando el proletariado haba sido debilitado y reducido a la defensiva mucho tiempo antes, en el momento de la marea revolucionaria. Los capitalistas y grandes propietarios no confiaron el poder del Estado a los grupos fascistas para protegerse de una revolucin proletaria amenazante, sino para reducir los salarios, destruir las conquistas de la clase obrera y eliminar los sindicatos y las posiciones de fuerza poltica ocupadas por la clase obrera, no para suprimir un socialismo revolucionario sino para barrer las conquistas del socialismo reformista... (Otto Bauer)

En este contexto de crisis, cuando los capitalistas cierran sus empresas o promueven expedientes de regulacin de empleo, en realidad, no lo hacen espoleados por falta de beneficios; de hecho, muchos de ellos estaran dispuestos a mantener la produccin y conservar los empleos, si stos se realizasen en otras condiciones, a saber: salarios ms bajos, ampliacin de la jornada, menores cotizaciones empresariales, etc. Por tanto, estos cierres no son slo expresin de una crisis; constituyen, adems, una provocacin y ataque contra las conquistas obreras.

No quiere el capital seguir aceptando el sacrificio econmico que le supone la venta colectiva de la clase obrera, de lo cual son claros exponentes las negativas a la negociacin colectiva y al cumplimiento de lo estipulado en los convenios, frente a las cuales se baten, sin mucho xito, los sindicatos en algunos puntos de la geografa nacional. De hecho, el capital est dispuesto, por razn de recuperar su decreciente tasa de beneficio, a renunciar a la estabilidad poltica que le procura el sacrificio econmico antes referido (en pocas de creciente tasa de beneficio), e intentar implementar una dictadura del beneficio, que se traducir, poltica y socialmente, en el autoritarismo y el conservadurismo.

Y, para imponer esta dictadura, el capital necesita del desempleo masivo y sin proteccin; precisa del miedo del obrero a perder su empleo como mejor dique contra sus pretensiones o veleidades reivindicativas. Por eso, la burguesa, cuando solicita salarios ms bajos, ampliacin de jornada, etc no ignora, al tiempo, que el desempleo masivo y sin cobertura son sus premisas materiales o precondiciones, porque, de otra forma, es imposible imponer condiciones tan desventajosas para el obrero. Existe, por tanto, una unidad de discurso y una lgica interna entre las peticiones del mundo de la empresa y la austeridad y contencin presupuestarias preconizadas por la derecha. Van de la mano: reduciendo el gasto no productivo (social), con la excusa del despilfarro, se doblega, en realidad, la posicin del obrero, abocado progresivamente hacia una situacin cada vez ms menesterosa, menos protegido a todos los niveles. Desde esta perspectiva, una proteccin amplia e indefinida del desempleo es el arma ms eficaz contra los efectos devastadores de un amplio y creciente ejrcito proletario de reserva (atomizacin del obrero, su aislamiento, feroz competencia interobrera e insolidaridad, etc), y por tanto, se erige en el ms eficaz antdoto contra el beneficio capitalista en poca de crisis estructural y su paralela superestructura poltica fascistoide.

Ante esto, la poltica de la izquierda debe ir dirigida a mantener inclume una relativa y ventajosa posicin para el obrero: no slo manteniendo sus salarios, sino aumentndolos, reduciendo la jornada de trabajo, para que todos trabajen y acabar con ello con el paro forzoso. Y ante la perspectiva de los cierres empresariales, imponer la nacionalizacin de las empresas o forzar al empresario a continuar la produccin con o sin beneficios.

Es posible pensar que, estando tan maduras las condiciones objetivas para el socialismo, como son la tecnificacin y automatizacin generalizadas de la produccin en todos los sectores; la existencia de un estado experimentado en la planificacin de la economa; la existencia de relaciones sociales, sobre la base de la actuacin del estado, que se escapan a la lgica del beneficio, y se asientan sobre la proteccin del ciudadano; es posible, decamos, pensar, en fin, sobre estas bases objetivas tan maduras (protosocialistas, en su versin del Estado del Bienestar), que para poder implantar las propuestas del reparto del trabajo, para que todos los ciudadanos trabajen, y la regulacin econmica, para evitar la crisis (que, prcticamente, configuran ya el socialismo), se pueda ahorrar la sociedad una sacudida violenta (revolucin/reaccin). Podra pensarse en una eutanasia del capitalismo y, por ende, del fascismo.

No sera legtimo, al menos en el plano terico, albergar la posibilidad de que la intensidad con que han madurado, en este ltimo medio siglo, las condiciones objetivas, el inters objetivo para la prctica totalidad de la poblacin- que ya es asalariada- y la carencia para el capital de aliados sociales, ya proletarizados, obligara a esta clase dominante a ofrecer menor resistencia ante su relevo histrico? En realidad, a esta claridad con la que se puede imponer el socialismo, casi como por decantacin natural, la burguesa opone una intensificacin de su resistencia e intenta contrarrestar aquella con una mayor hegemona cultural y poltica, que, aunque material y provisionalmente consigue, ello no deja de ser expresin de su debilidad material.

La burguesa est totalmente aislada; su faccin ms importante, el capital financiero, acumula un alto ndice de fracaso social y econmico y desprestigio histrico, y sobre l es cada vez ms difcil constituir consensos institucionales. Esta evidencia de la ventaja histrica del socialismo y el acusado aislamiento social del capital financiero y monopolista, que ya no estara en condiciones de utilizar a una pequea burguesa, hoy numricamente menos importante, como componente de masas contra el movimiento obrero, no impedir, sin embargo, que aquel experimente e intente formas fascistas de poder; pero, el movimiento obrero y sindical, a condicin de ser claro en su tctica y estrategia, relacionando, dialcticamente, su lucha por el pleno empleo y la jornada laboral reducida con el socialismo, conseguir atraerse hacia s a las masas de la poblacin, conjurado con ello el fantasma del fascismo.

El xito de la lucha contra las tentativas fascistas reside en el carcter ascendente o descendente que se le imprima al movimiento obrero y popular. El objetivo del socialismo, garantizar el triunfo de la democracia. El reformismo poltico de la izquierda y el conservadurismo sindical, que colocarn a la clase obrera en posicin descendente, por el contrario, abrirn , de par en par, las puertas a las soluciones autoritarias.

