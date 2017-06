Observacin sobre responsabilidad y burocracia

En el ejercicio de sus funciones, es decir en lo que se refiere a sus actuaciones en el marco legal conforme al procedimiento establecido, la burocracia responde ante s misma. El ciudadano nada tiene que decir, slo opinar, y en ocasiones no le queda ni esa opcin. Por ejemplo, la sufrida frase respetamos las resoluciones judiciales aunque no las compartamos -termino incluso empleado por la burocracia poltica-, pudiera ser un reflejo del papel de la ciudadana en el funcionamiento de la maquinaria estatal. Este es prcticamente nulo, porque la burocracia decide y el ciudadano obedece. No obstante, se la reserva un lugar en primera fila en los procesos electorales. Por un lado esta postura cercana a lo servil pone en evidencia la incapacidad ciudadana para hacer valer otras interpretaciones de los hechos y de la ley, apoyadas en principios, no prioritariamente de legalidad sino de justicia. De otro, refleja la sumisin de la ciudadana a la voluntad de la burocracia, que no ha sido, cuanto menos, elegida. Desde este punto de referencia cabe hacer la observacin del lugar que debera ocupar el ciudadano en un sistema que, aunque dominado por la burocracia surgida del propio Estado como instrumento del orden, se declara de Derecho.

Dos puntos previos a considerar. Si el soporte del Estado es la sociedad o conjunto de humanos que ha decidido vivir organizados, aquel no es ms que un instrumento al servicio de todos, sin embargo desde la visin burcrata se invierte la relacin, todos estn sometidos a su voluntad, porque se deriva de la legalidad que desarrolla el funcionamiento del Estado. Pasando a la realidad del momento, resulta que quien paga el funcionamiento del aparato estatal son todos, sin verse asistidos de la totalidad de los derechos naturales que en un mundo regido por el dinero como vehculo de funcionamiento del sistema capitalista les corresponde, ya que no intervienen ni fiscalizan si ese dinero que da empleo a la burocracia atiende realmente a los intereses generales.

El Estado de Derecho dota a sus ciudadanos de una serie de derechos y garantas que les afectan positivamente, aunque en las constituciones respectivas resulten ser un elemento ornamental que las hace ganar prestigio y consideracin doctrinal, pero su verdadero valor reside en que lleguen a ser una realidad prctica. Aunque la parafernalia constitucional est ah, el ciudadano comn lo que efectivamente valora es la operatividad de tales derechos en el terreno real. Ese mismo Estado de Derecho, ms all del aspecto de la versin dedicada a la ciudadana, permanece atento al ejercicio del poder, inclinndose por mantener un equilibrio de funciones, estableciendo una especie de contrapesos para que las distintas actividades del Estado no se desequilibren y aparezca cualquiera de ella como dominante de las otras. Mas al igual que sucede con los derechos de los individuos, una cosa es la teora y otra la prctica. En el marco de esos contrapesos las responsabilidades por la actuacin de los distintos poderes estn recogidas, aunque su aplicacin vaya por otro camino, no estrictamente en funcin de la legalidad, sino a tenor de las circunstancias del momento. La responsabilidad es una exigencia natural de quien ejerce el poder sobre el que resulta dominado. Sin embargo, en el tema de las responsabilidades de los ejercientes del poder, un punto que llama la atencin en el terreno de la praxis es la irresponsabilidad ante los ciudadanos de la burocracia tcnica o lo que se viene en llamar organizacin para la administracin del Estado.

Si en el caso de la burocracia poltica o clase de los polticos profesionales la responsabilidad ante los ciudadanos se reconduce a eso que se ha venido en llamar responsabilidad poltica, fijada en el terreno de las contiendas electorales, en el caso de la burocracia tcnica el asunto no discurre por la misma va. Primero, porque sus miembros a menudo no son elegidos y, segundo, porque aqu, en virtud del principio de jerarqua que la caracteriza, las posibles responsabilidades, generalmente reconducidas a plano de las llamadas responsabilidades disciplinarias, las determinan los superiores en el escalafn -pudiendo tener voz los tribunales-. En este punto, los ciudadanos poco pueden decir, salvo lamentarse de las actuaciones a sus ojos injustas, que son fuente de innumerables denuncias, quejas, querellas, demandas que en lo poltico, salvo contadas excepciones, caen en lo que se llama saco roto. La pregunta que ronda en el ambiente de la ciudadana es si es posible hablar de responsabilidad real de la burocracia en el marco de cualquier Estado de Derecho. Decir que no hay responsabilidad alguna sera exagerar, porque la hay. La cuestin es determinar quien establece las responsabilidades, el ciudadano o la propia burocracia?. Tomando como referencia cualquier Estado avanzado occidental, resulta que el primero, debe mendigar justicia, por falta de poder para exigirla, y tiene que hacerlo ante la misma burocracia de conjunto que ha vulnerado sus derechos, aunque se trate de un instrumento de decisin diferente.

Los tribunales, como parte integrante de la burocracia tcnica estatal, dilucidan las consecuencias del ilcito penal y de la contravencin de las normas civiles y administrativas, entre otras, en las actuaciones burocrticas, cuando se trata de asuntos que pudieran calificarse en el plano de la legalidad. Por tanto, en ltimo trmino no se puede hablar de irresponsabilidad administrativa. La cuestin es que aunque se aspire a cumplir con la inmediatez, la propia dinmica de la burocracia impone lentitud, con lo que las soluciones por esta va a menudo se suelen perder en el tiempo, la reparacin al ofendido pocas veces es completa y la responsabilidad personal suele diluirse buscando al ms indefenso en el organigrama estatal. El ilcito administrativo, si afecta al principio jerrquico, se airea y se reprime, pero si afecta solamente al ciudadano individual, se silencia y oculta. Ya sea porque el que dirige slo conoce lo que le interesa o porque el subordinado obedece rdenes superiores frente a las que se sitan una barrera insuperable. Cuando la responsabilidad personal est en parte protegida por la actuacin al amparo estatal, lo econmico suele recaer en la maquinaria y supone hacerlo con el correspondiente perjuicio para los contribuyentes. En el mbito de la justicia rogada, si se toca la cuestin econmica, el ciudadano se retrae en detrimento de sus derechos, ya sea por las tasas presentes y ausentes -instrumento que de forma abierta o encubierta se utiliza como elemento disuasorio- que lo gravan o por los privilegios del que nada tiene que perder -beneficio de justicia gratuita para una parte y de pago para el contrario-.

Sin embargo, aun sin contar con la efectividad que caracteriza a los tribunales, es posible someterse a la consideracin de la propia interesada para que recapacite sobre sus errores de funcionamiento. A efectos de tomar conocimiento y de simple estadstica, se encuentran los servicios de reclamaciones y quejas, encasillados en formularios de pgina web, para tratar de aportar imagen de actualidad, cuyas respuestas, si es que las hay -porque a menudo se pierden en la vaguedad o en la irracionalidad que propicia en algunos aspectos el mundo virtual-, pocas veces conectan con la realidad. En ocasiones, se asume la negligencia, nunca la culpa y se reconsidera el asunto. Pero resulta tarea intil reclamar responsabilidades directas al empleado responsable de los mismos porque est protegido por el fuero disciplinario, el ciudadano no es nadie para pedir que acte sobre l la Administracin, porque es potestad del jefe. Lo que responde al principio prctico de que slo el superior jerrquico est legitimado en base a la discrecionalidad del mando para deducir responsabilidades al subordinado. Cuando el ciudadano exige responsabilidades personales ha de acudir a los tribunales, porque el procedimiento disciplinario est para proteger el orden jerrquico, pero no a la ciudadana de los abusos burocrticos.

Queda un rgano imparcial, al que se asigna el papel de defensor del ciudadano, figura prolfica en denominaciones en las Administraciones avanzadas, cuyas funciones suelen ser testimoniales en virtud del mismo mandato constitucional que la establece, amparado en esa tendencia por buscar un equilibrio de poderes, como vehculo de control del legislativo sobre el ejecutivo. Sus funciones de mero trmite, acompaadas del tpico papeleo que ha venido caracterizando el sistema empleado por la clase burocrtica, est orientado a servir de recordatorio a los empleados de la Administracin sobre la obligatoriedad de cumplir con la legalidad, as como para confeccionar estadsticas que toman el pulso al funcionamiento de los servicios pblicos. Acudiendo a esta va, en la prctica el ciudadano pocas veces viene a resolver su situacin, como no sea porque la Administracin reconozca sus propios errores.

Ya de manera extraoficial, al amparo de los intereses de los distintos medios de comunicacin, queda a disposicin del ciudadano una forma atpica de exigir responsabilidad -que no responsabilidades- a los burcratas, se trata de acudir al testimonio de la opinin pblica. No es ms que difundir en un proceso meditico versiones particulares de la justicia, dando vueltas en torno a una situacin, aportando opiniones diversas, en un espectculo visual poco eficaz. No obstante, con el despertar de la conciencia ciudadana, a veces el ejerciente del poder se siente aludido.

Es evidente que se hecha en falta en las sociedades del Derecho un procedimiento sencillo para que el ciudadano exija responsabilidades directas por el funcionamiento irregular de la burocracia y de los burcratas, tramitado al margen de la burocracia, en el que se dedica conforme a de la razn ciudadana. No concilia con ella el sistema vigente, porque se acta inevitablemente conforme al inters de grupo, cuerpo o clase, sin que el ciudadano-siervo pueda ejercer su autoridad ficticia en calidad de ciudadano. Hay que aadir que la disciplina es un orden dirigido a respetar la jerarqua, que no necesariamente coincide con los intereses generales, a los que tericamente debe atenderse conforme a la funcin asignada constitucionalmente. El argumento de contrario siempre se remite a los tribunales como solucin asptica, sin embargo son parte interesada en un orden de burocracia tcnica y se ven afectados por los mismos problemas de fondo. El sentido de jerarqua y disciplina se encuentra ligado a la funcin jurisdiccional tratando de inclinar la balanza por su simple peso del lado de sus propias prerrogativas como burocracia frente a las demandas abiertas de la ciudadana.

El poder en su definicin moderna dentro del marco de los Estados de Derecho ha querido jugar con la racionalidad sin comprometerse, dejando intactas las prerrogativas de la burocracia, como va para una mejor defensa de sus intereses frente a la ciudadana, encomendando especficamente a la burocracia tcnica el mantenimiento de la relaciones conforme al procedimiento. Construyendo as instrumentos de depuracin de responsabilidades dentro de su propio seno, en su crculo cerrado. No obstante, dejando algunas ancdotas para acusar la presencia del ciudadano en el funcionamiento de la Administracin por va directa, caso del jurado popular. De manera indirecta, como simple representado, a travs del legislativo pueden citarse las comisiones de investigacin de las cmaras representativas, simplemente para que el poder tome contacto con la realidad. En el primer caso su presencia es testimonial porque el ciudadano no juzga, simplemente vota, es el juez el que juzga y, ms tarde, quien revisa -confirma o modifica- es otro juez superior -en definitiva el papel asignado al ciudadano es de poca relevancia prctica-. Las comisiones parlamentarias son una buena reflexin para sacar a la luz las vergenzas de los relacionados de alguna manera con el ejercicio del poder, cuya misin es escaparse de la evidencia con todos los subterfugios a su alcance -aqu slo se trata de dar publicidad a un asunto de cara a la opinin pblica-.

Todo esto suena a desfase del sistema. Ya que la obsolescencia no slo afecta al Estado sino a la propia democracia. En contra del sesgo dado a la democracia representativa, la idea de democracia no es solamente elegir, sino gobernar. Con lo que si la ciudadana e incluso las masas, no ocupan un lugar en la estructura y desarrollan su funcin en el marco de un Estado moderno, superando el modelo burgus, el desarrollo poltico de las sociedades avanzadas sigue anclado en el pasado, pese a los avances tecnolgicos. Parece que el Estado de Derecho no puede eludir el peso de sus diseadores, los burgueses que se movan entre sus intereses comerciales y sus intereses polticos, que dio como resultado un Estado puesto al servicio del capitalismo, en el que los ciudadanos juegan el papel de figurantes del sistema, porque las decisiones las toman otros. Con la rotura de su patrones originarios, la burocracia ha ocupado su lugar, se ha entregado a la tarea de custodiar el viejo Estado burgus y lo hace como si fuera de su exclusiva propiedad. De tal manera que el ciudadano ya no es figurante, simplemente siervo del Estado y por ende de sus gestores. La necesidad de modernizar el Estado, recuperar el equilibrio de poderes y poner en la escena real la presencia del ciudadano en las instituciones del Estado son una exigencia derivada del avance de tiempos. En este punto las responsabilidades ya no pueden platearse en el seno de la burocracia sino ante la voluntad general, creando instituciones al efecto en las que decida directamente la voluntad general.