El diagrama de Angus Maddison

Prueba de cargo contra el capitalismo





Sobre estas lneas se muestra la evolucin porcentual del PIB para los grandes territorios del planeta entre los aos 1 y 2000 segn los datos recopilados por el economista ingls Angus Maddison (1926-2010). El grfico se presenta aqu con escala temporal lineal, y no logartmica como suele ser habitual, con el fin de poner de manifiesto de forma ms clara el carcter excepcional de lo ocurrido a partir del siglo XVIII. Probablemente no exista una imagen que refleje mejor la catstrofe global que supuso la onda expansiva del capitalismo industrial y la opresin colonial a l ligada.

En la figura puede verse que durante muchos siglos las reas ms pujantes fueron China y la India. Europa incrementa su importancia a partir del siglo XII, pero con una posicin subordinada respecto a los gigantes asiticos hasta hace muy poco. La India fue la primera vctima de la debacle y comenz a desplomarse ya en el siglo XVIII, cuando el imperio Mogol, que haba trado una relativa prosperidad al pas, inici su declive para dar paso progresivamente a un dominio ingls que destruy su tejido industrial y lo releg a la produccin de materias primas para la metrpoli. La incorporacin de la India al capitalismo se sald con hambrunas que dejaron decenas de millones de vctimas en la era victoriana, y el descenso sigui en el siglo XX hasta tocar fondo. Slo tras la independencia se evidencia una dbil recuperacin, que no se ha de olvidar que llega de la mano de la insercin en la economa global de grandes masas de poblacin en condiciones de cuasi-esclavitud.

El caso de China es ligeramente diferente. All, la produccin logra mantenerse hasta bien entrado el siglo XIX. En esa poca, la dinasta Qing en el poder vea con preocupacin el sistema que los britnicos haban encontrado para comerciar en el rico y enormemente atractivo mercado chino, que no era otro que la introduccin en el pas del opio que estaban produciendo en la India, barato y en grandes cantidades. Cuando las autoridades chinas prohibieron este trfico, que atentaba gravemente contra la salud y las condiciones de vida de la poblacin, la respuesta britnica fueron las guerras del opio (1839-42 y 1856-60), que ganadas por ellos supusieron la sumisin colonial de China y el derrumbe de su economa con un ritmo an mayor que el de la India. Como no poda ser de otra manera, la cada de estos dos gigantes propici la consolidacin de Europa como potencia productiva y un ascenso imparable de los Estados Unidos.

Es interesante observar cmo tras su mnimo a mediados del siglo XX, India y China emprenden una subida que es mucho ms clara en el caso de China. Como Noam Chomsky recordaba en una ocasin, India y China aportan, de alguna forma, un experimento de evolucin de dos economas a partir de una base igualmente desastrosa durante varios decenios y con un modelo de produccin capitalista en un caso y centralizada en el otro. El hecho de que con todos sus errores y crmenes, el experimento chino se haya saldado con menos muertes por hambre y con mayores tasas de crecimiento viene a mostrar lo mismo que aprendieron en los aos 90 los ciudadanos de la Unin Sovitica con su triste experiencia, que por malos que fueran los regmenes de socialismo real, el capitalismo se las arregla casi siempre para ser considerablemente peor.

Angus Maddison dedic su vida a escudriar en los documentos del pasado las huellas de la actividad econmica, y fue capaz de sintetizar sus estudios en grficas que muestran la historia del mundo en unas pocas lneas coloreadas. Estos datos, amplia y reverentemente citados en las publicaciones del pensamiento nico, se quiere que demuestren slo la superioridad productiva del capitalismo. Sin embargo, es importante sealar tambin que esta supremaca se basa nicamente en la rapia y la imposicin blica, santificadas por una monstruosa cobertura ideolgica. Cuando somos conscientes de esto, las curvas de Angus Maddison se convierten en una prueba de cargo decisiva contra la ms perniciosa de las doctrinas criminales que ha conocido la historia.

