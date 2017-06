Terremoto poltico en Brasil

El Ciudadano (Chile)

El Supremo Tribunal Federal acord iniciar una investigacin sobre la participacin de Temer en estructuras que seal la Fiscala buscan frenar el avance de las sanciones del escndalo Petrobras ocupando ya el cargo de primer mandatario. La constitucin brasilea no permite hacerlo por ilcitos cometidos antes de ocupar esta funcin. Las consecuencias de los profundos fenmenos de corrupcin puesto al desnudo en la mayor economa de la regin golpean a una economa que experiment en los dos aos pasados una profunda recesin, que incidi negativamente en la actividad econmica regional.

El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileo dio a conocer el inicio de una investigacin al presidente del pas, Michel Temer, que asumiese despus de la destitucin de Dilma Rousseff, por obstruccin a la justicia, corrupcin pasiva y organizacin criminal. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot autorizado por el STF para iniciar la investigacin- afirm que Temer conform una estructura con el candidato presidencial en las ltimas elecciones Acio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasilea (PSDB), para frenar el avance de la operacin Lava-Jato, la cual desde hace tres aos investiga los sobornos efectuados en el escndalo de la empresa estatal Petrobras [1].

Se verifica manifest Janot- que Acio Neves en articulacin, entre otros, con el Presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava-Jato, sea a travs de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de los comisarios de la polica que conduciran las investigaciones. Con el establecimiento de tareas definidas aadi-, el ncleo poltico promueve interacciones diversas con agentes econmicos, con el objeto de obtener ventajas ilcitas, por medio de la prctica de crmenes, sobre todo con corrupcin (20/05/17).

El juez del STF Edson Fachin, que lleva el caso Lava-Jato, insisti en la necesidad de una investigacin inmediata porque acciones criminales estn ocurriendo o estn por ocurrir (20/05/17). El tribunal entreg los antecedentes centrales que ameritan la investigacin. Joesley Batista, uno de los propietarios de la mayor productora de carnes a nivel global, dio a conocer que entreg US$1,5 milln a Temer entre el ao 2010, mientras encabezaba la Cmara de Diputados, y marzo de 2017, ocupando ya la primera magistratura. La investigacin a Temer es posible porque la denuncia incluye el lapso desde que asumi la presidencia, la Constitucin no lo permite enjuiciarlo por actos cometidos antes de ello.

Batista relat que durante los ltimos siete aos se reuni ms de veinte veces con Temer y que al finalizar 2016, siendo ya presidente, acord con el diputado Rodrigo Rocha, muy cercano al mandatario y que fue suspendido como parlamentario, que pagara a Temer una comisin de 5% con cargo a la facturacin de una empresa elctrica perteneciente a JBS que precisaba se le concediera la licencia para iniciar sus operaciones. Igualmente, siendo ya presidente, solicit siempre a travs de un tercero un 5% de las utilidades de la Empresa Productora de Energa en Cuiab (Mato Grosso) controlada por la matriz de JPS, J&F. Con la contrapartida que se pusiese fin al monopolio de Petrobras en el suministro de gas en esa regin.

Por lo menos cuatro miembros del gabinete ministerial de Temer, de acuerdo a la delacin compensada concordada con ejecutivos de JPS, estn afectados por las coimas canceladas desde hace aos por la transnacional de la carne. La delacin alcanza tambin a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, los cuales rechazaron haber participado en actos ilcitos, aunque reconocen haber recibido dinero de JPS por canales legales para sus campaas electorales.

La crisis se desat pblicamente luego que se conociese la existencia de una grabacin en la que el dueo del imperio de la carne JBS, Joesley Batista, dio a conocer a Temer que mensualmente le proporcion al expresidente de la Cmara de Diputados, Eduardo Cunha, que permanece en la crcel condenado por corrupcin una suma de dinero para evitar que entregue en los interrogatorios a que se encuentra sometido informaciones comprometedoras. Temer respondi estimulndolo para que lo siga haciendo. Eso tienes que mantenerlo (los sobornos) vale? (19/05/17). Cunha es miembro, como Temer, del Partido del Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB) y fue uno de los patrocinadores ms activos del proceso en contra de Dilma Rousseff. Batista dio a conocer a los fiscales que le entreg a Cunha cerca de US$1,6 millones despus que fuese encarcelado. La grabacin de la conversacin entre Batista y Temer fue efectuada en la noche del 7 de marzo cuando el empresario concurri al Palacio de Jaburu, residencia del presidente brasileo, portando una grabadora en su bolsillo. El encuentro dur cuarenta minutos.

La grabacin de Batista a Temer no se limit solo a su respaldo al soborno a Cunha, sino, adems, formando parte de la grabacin entregada a los fiscales figura seal el reportaje de O Globo- un dialogo del presidente Michel Temer, que podra avergonzarlo. Hablando con Joesley Batista, el mandatario recomendaba al diputado Rodrigo Rocha Loures, del partido oficialista, el Movimiento Democrtico Brasileo, para que resolviera un asunto pendiente del holding que controla JBS (J&F). Poco despus agreg O Globo-, Rocha Loures fue filmado recibiendo una maleta con 500.000 reales, unos US$160.000, enviado por Joesley (18/05/17). Rocha es acusado de recibir sobornos en representacin de Temer. O Globo seal, que Rocha ofreci a los Batista nominaciones en el Banco Central y la Fiscala de Hacienda Pblica donde JBS precisaba de contar con personas en posicin claves que le abrieron camino a negocios del grupo.

En el encuentro Batista cont a Temer que estaba siendo investigado, pero que haba un fiscal que le pasaba informacin y que tena al mismo tiempo dos jueces comprados (20/05/17). El fiscal mencionado era un directo colaborador del fiscal general que fue detenido acusado de efectuar cobros por los servicios prestados. Los esfuerzos por impedir que la delacin compensada se concretase fueron numerosos.

Joesley y Wesley Batista llegaron a un acuerdo de delacin compensada en la investigacin del caso Petrobras, acusado de sobornos a polticos. Para evitar ser enviados a la crcel concordaron trabajar para el Ministerio Pblico, con la condicin que eso no sucediera. Los hermanos Batista heredaron JBS de su padre, que es la mayor empresa del conglomerado J&F. Forbes estima sus fortunas en US$952 millones.

El encuentro de Batista con Temer fue componente muy importante de la investigacin iniciada a partir de la delacin compensada pactada con la Fiscala por los controladores de J&S. Los nombres de los hermanos aparecieron por primera vez en la investigacin del escndalo Petrobras en julio de 2016, vinculado a sobornos a Eduardo Cunha, condenado por corrupcin y lavado de dinero, en un fraude a varios fondos de inversin brasileos. Las declaraciones, iniciado este proceso, se efectuaron en un tiempo rcord, comenzaron en abril y ya en la primera semana de mayo haban finalizado. La delacin y el mecanismo empleado fue concordado por el director jurdico de JBS, Francisco Assis e Silva. La velocidad supersnica para que la fiscala haya aceptado la delacin relat el peridico O Globo al hacer estallar pblicamente el escndalo- tiene una explicacin clara. Lo que el equipo de la JBS (Joesly sobre todo) tena en las manos era algo nunca antes visto por los fiscales: conversaciones comprometedoras grabadas por el propio empresario con Temer y Neves, adems de un historial de coimas distribuidas a polticos en los ltimos aos (18/05/17).

El STF decidi inmediatamente adems suspender de su calidad de senador a Acio Neves, mximo dirigente del PSDB, que respalda al gobierno de Temer. Ello utilizando igualmente pruebas proporcionadas por Joesley Batista, ratificadas por antecedentes policiales, de los sobornos entregados. Neves tambin fue grabado solicitando US$ 637.000 a Batista. El dinero -relat O Globo- fue entregado a un primo del socialdemcrata en una comida debidamente registrada por la fiscala. La Polica Federal rastre el camino del dinero: descubri que fue depositado en una cuenta de la empresa del senador Zeze Perella (PSDB) (18/05/17). El fiscal general, Rodrigo Janot, pidi al Supremo Tribunal su detencin, lo cual momentneamente no fue cursado. Fue arrestado, eso s, el diputado Rodrigo Rocha, que fue asesor de Temer hasta el mes de marzo. Las acusaciones a Acio Neves, golpea a la organizacin poltica del expresidente Fernando Henrique Cardoso. El 23 de mayo fue detenido el exgobernador Tadeu Filippelli, uno de los asesores ms directos de Temer, quien procedi inmediatamente a removerlo. Se le acusa de sobrecostos por US$459 millones en la construccin de un estadio para el mundial de ftbol de 2014. Este escndalo condujo al arresto de otros dos exgobernadores federales.

El diario O Estado de Sao Paulo inform utilizando como base las planillas entregadas por los hermanos Batista a la justicia que en las elecciones de octubre de 2014 muestran que 28 senadores elegidos, un 35% del total, recibi financiamiento para sus campaas de JBS, as como 166 diputados electos, el 32% del universo nominado.

El da en que se conoci las decisiones del TSF de investigar a Temer la Bolsa de Sao Paulo experiment una fuerte cada que hizo recordar la producida durante la quiebra del banco de inversiones norteamericano Lehman Brothers, durante la Gran Crisis del 2008. Finalmente, el da cerr con un descenso de 8,8%. Igualmente ese da cay el real en un 7%, con relacin al dlar. Ello oblig al Banco Central a intervenir en el mercado, para intentar detener un descenso mayor. Por su parte, el seguro en caso de que se produjese un default soberano, es decir el no pago de los compromisos fiscales a cinco aos experiment su incremento ms alto desde la crisis financiera global, demostrativo del aumento de riesgo que el pas suspendiese el pago de su deuda.

Ese da el dlar norteamericano alcanz su mayor cotizacin desde 1999, cerca de 3,40 reales. Casualmente en la vspera de la difusin de los textos que afectaban a Temer por el presidente de JBS, la empresa adquiri una gran cantidad de dlares. rganos de prensa inmediatamente conocerse la empresa adquirente de la divisa norteamericana lo vincularon a que seran recursos a utilizar en la cancelacin de la multa de US$69 millones acordada para dar lugar a la delacin compensada, lo cual desde luego la transnacional descart en una declaracin, mientras Temer lo utiliz para sealar en un mensaje pblico que han cometido el crimen perfecto, al haber aprovechado la filtracin de los hechos para especular contra la moneda nacional (21/05/17).

Las repercusiones en otros pases sudamericanos fue inmediata. El mercado burstil ms afectado ya en el primer da fue el argentino, dada las elevadas relaciones comerciales entre las dos economas, seguido por el IPSA chileno, ante todo en los ttulos de empresas del pas con inversiones en Brasil, que operan en la moneda local, como sucede con Cencosud, Andina, Latam y Enel Americas.

Obviamente, las repercusiones no fueron nicamente econmicas. En varias ciudades del ms grande pas latinoamericano inmediatamente se produjeron manifestaciones demandando la renuncia de Temer, que asegur en declaracin pblica que no dimitira. Ello cuando las polticas de liberalizacin econmica propiciadas por Temer que contienen una regresiva reforma laboral y modificaciones muy resistidas en el sistema previsional, respaldadas por el gran empresariado, haban conducido a grandes acciones de rechazo, incluyendo un paro nacional. Estas expresiones de protesta adquirieron una dimensin mayor el 24 de mayo en Brasilia, cuando una jornada nacional organizada contra los proyectos de Temer de reforma laboral y previsional que transform en una manifestacin exigiendo su renuncia. Para reprimirla, Temer autoriz por decreto el empleo de las Fuerzas Armadas para la garanta de la ley y el orden en el Distrito Federal (de Brasilia) (26/05/17). La protesta por esta decisin alcanz a sectores muy amplios, muchos de ellos sealando que constituye una accin propia de una dictadura militar, por lo que al da siguiente se vio obligado a retirarla, cuando su instructivo inicial la haca vigente hasta fines de mes.

El ministro de Cultura, Roberto Freire, apenas conocida la acusacin contra Temer present su renuncia. Otro tanto hizo ese mismo da Bruno Arajo del PSDB. Un golpe an mayor experiment Temer cuando una de las figuras ms emblemticas del PSDB y un activo defensor suyo, el expresidente Fernando Henrique Cardoso en un mensaje publicado en su pgina de Facebook expres que tiene la obligacin moral de facilitar la solucin, aunque sea con renunciar (20/05/17).

Ya el Partido Socialista Brasileo (PSB) se retir del gobierno y demand la renuncia de Temer. El PSB cuenta con siete senadores de 81 y 35 diputados de 513. Por su parte la Orden de Abogados de Brasil acord respaldar la peticin de impeachment. Una demanda de renuncia fue efectuada editorialmente por el propio diario O Globo. Este diario -escribi- apoy desde del primer instante el proyecto reformista del Presidente Michel Temer (). Pero la esencia en ese proyecto no puede llevar al autoengao, a la ceguera, a dar la espalda a la verdad. La dimisin es una decisin unilateral del Presidente. Es lo que los ciudadanos de bien esperan de l. Si no lo hace, arrastrar a Brasil a una crisis poltica an ms profunda. Que nadie se engae llegar, sin embargo, al mismo resultado, sea por el impeachment, sea por denuncia acogida por el Supremo Tribunal Federal (20/05/17). A su turno, el expresidente del STF Joaqun Barbosa coment por Twitter. No hay otra salida: los brasileos tienen que movilizarse, ir a las calles y () decir con fuerza: la renuncia inmediata de Michel Temer (20/05/17).

El procedimiento conducente a reunir los antecedentes de la arista JBS fue muy diferente a los ms sonados casos anteriores que reventaron a partir del escndalo Petrobras. La delacin compensada de la constructora Odebrecht fue negociada durante diez meses [2] y el de OAS an no se cierra llevando las tratativas ms de un ao. Con la caracterstica adicional que en este caso el negociador de la delacin compensada, Francisco Assis e Silva, se transform tambin en denunciante. Si JBS delata haba dicho antes de hacerse pblico el escndalo el detenido expresidente de la Cmara Baja Eduardo Cunha- ser el fin de la Repblica (18/05/17).

Durante el itinerario acordado con la justicia fueron grabados dilogos y entregas de dinero en maletas o mochilas, las cuales tenan clips para que fuese posible seguir su ruta posterior por GPS. En ese lapso fue distribuido en reales aproximadamente un milln de dlares. Con estas acciones coordinadas se busc disponer de pruebas irrefutables, en cambio en casos como Odebrecht y otros solo tenan como demostracin del ilcito las declaraciones obtenidas a travs de delaciones compensadas. Las medidas de seguridad, para que no se filtrase el proceso de delacin compensada, se adoptaron igualmente cuando Batista concurra a declarar. Llegaba a la sede de la fiscala en su propio automvil, ingresaba al estacionamiento y suba al lugar en que se efectuaban las sesiones sin identificarse. De la misma manera se proceda con los dems testigos en el acuerdo. Los participantes en la delacin fueron siete, incluyendo a los dos hermanos Batista. El acuerdo implica la cancelacin de una multa de 225 millones de reales, aproximadamente US$71 millones a la fecha del conocimiento pblico del caso.

JBS es una de las dos empresas productoras de carne ms grande del mundo. Paralelamente, gestiona un indulto en Estados Unidos, para lo cual contrat a una empresa de abogados. El consorcio posee 56 fbricas en ese pas, donde tiene una posicin de liderazgo en varios rubros: cerdos, bovinos y avcola. En este terreno tambin se produce una diferencia, con el caso Odebrecht, cuyo proceso de delacin compensada se inici en EEUU y despus se desarroll en Brasil y otros pases latinoamericanos.

La inestabilidad poltica -escribi Santiago Carb en El Pas, poniendo como ejemplo los acontecimientos brasileos- ocupa un papel destacado en la indigestin que sufren los mercados y divisas con frecuencia. La falta de liderazgos slidos y los efectos de la corrupcin hacen temblar los cimientos del orden econmico internacional (24/05/17). Los dos ltimos aos la economa brasilea experiment una profunda recesin. Se esperaba oficialmente que este curso comenzara a revertirse en 2017. La gravedad de la situacin intensificada por la determinacin de Temer de no renunciar conduce a que crezcan formulaciones para buscar una salida. Uno de los mximos dirigentes oficialistas de la Cmara, Renan Calheiros, propuso que se formase una comisin de senadores con la tarea de convencer a Temer que renuncie para posibilitar un acuerdo amplio. Hagamos seal de producirse la renuncia- una transicin negociada, rpida, elijamos un presidente y un vicepresidente garantizando elecciones directa en 2018, con asamblea nacional constituyente (24/05/17).

Empez a buscar una salida poltica. Folha de Sao Paulo inform que Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula da Silva (PT) y el tambin expresidente Jos Sarnen (PMDP) son los tres caciques que buscan esta salida. Un tema a dilucidar es si el futuro gobernante se designa por va indirecta, resolvindose en el Parlamento, como establece la constitucin vigente, o por comicios directos, que abrumadoramente apoyan las encuestas de opinin pblica. En este segundo caso se requerira aprobar una reforma constitucional. Mientras tanto, de acuerdo a una entrevista efectuada por la misma publicacin, Temer enfatiza: No renunciar. Si quieren, que me derriben (27/05/17).

Notas

[1] Vase, Chile en Tiempo de Reformas. Editorial USACH, 2015 pgs. 270-275. La larga crisis econmica brasilea y el caso Petrobras.

[2] Vase Resumen Econmico Trimestral N173, enero-marzo de 2017, pgs. 44-58.