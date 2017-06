Flexiseguridad empresarial o flexibilidad laboral?

El Telgrafo

La Revolucin Juliana (1925-1931) impuso varias leyes laborales: jubilacin y montepo, responsabilidad por accidentes del trabajo, contrato individual, desahucio, jornada mxima y descanso semanal, trabajo de mujeres y menores, proteccin a la maternidad (http://bit.ly/2sImYlu); y la Constitucin de 1929 institucionaliz el principio pro-operario y los principales derechos del trabajador, que fueron consagrados por el Cdigo del Trabajo (CT) de 1938. Siempre hubo resistencias empresariales a esos derechos y el CT incluso fue tildado de comunista.Los derechos laborales progresaron y fueron protegidos por las sucesivas Constituciones de 1945, 1946, 1967, 1979 e incluso por la neoliberal de 1998. Sin embargo, entre 1979 y 2006 las cmaras de la produccin sistemticamente se pronunciaron contra varios de los derechos laborales, procurando recortarlos o suprimirlos, como lo evidenci una investigacin realizada por el THE en la PUCE (http://bit.ly/2k4QuOb). Con el derrumbe del socialismo, el triunfo de la globalizacin transnacional y la difusin del neoliberalismo, la idea de revisar la proteccin a los trabajadores tambin prendi en Ecuador.Bajo el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) la flexibilidad laboral galop. La Ley para la Transformacin Econmica (Trole 1) introdujo el trabajo por horas, logr la unificacin salarial (suprimi la 15. y 16. remuneraciones, la bonificacin complementaria y la compensacin por costo de vida) y prohibi toda indexacin. Tambin se expidi la Ley para la Promocin de la Inversin y la Participacin Ciudadana, que pretendi cambiar el concepto de remuneracin, fijar topes al reparto de utilidades, limitar indemnizaciones, afectar los contratos colectivos, regular huelgas, facilitar despidos y hasta crear el trabajador plurifuncional. Felizmente para el pas el Tribunal Constitucional declar la inconstitucionalidad de esa ley.Pero el gobierno de Lucio Gutirrez (2003-2005) continu el proceso antiobrero introduciendo la tercerizacin. Del ayer al presente las cosas parece que no han cambiado, a pesar del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). El documento Consenso Ecuador de la Cmara de Comercio de Quito, considerado como una propuesta empresarial de avanzada, y que se difundi con ocasin de las elecciones de 2017, llega a sostener: no tiene sentido que se siga hablando de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, del induvio pro operario, etc. (http://bit.ly/2sHZkG1).Y en estos das, la Cmara de Comercio de Guayaquil lanza lapropuesta de flexseguridad laboral para la libertad de contratacin a plazo fijo y por horas, una propuesta que no oculta la afectacin a los derechos de los trabajadores (http://bit.ly/2seG940).La persistente demanda histrica contra los derechos laborales para recobrar el triunfo del capital, obliga a que el Ministerio del Trabajo medite bien si realmente se proponen medidas empresariales modernizadoras y de bienestar social o de retroceso a pocas ya superadas de explotacin humana.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/flexiseguridad-empresarial-o-flexibilidad-laboral