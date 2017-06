Vuelve la era del hielo

Tiempo Argentino

Hacia el fin del mandato de Barack Obama se restablecieron las relaciones diplomticas entre Washington y La Habana, aunque los cubanos nunca consideraron eso como una normalizacin del vnculo, dado que quedaban en la agenda varios asuntos pendientes, como el agresivo bloqueo y la cuestin de Guantnamo, entre otros.

Un mal presagio para encaminar esa normalizacin fue la eleccin de Donald Trump como presidente de los EE UU. La razn parece haberles asistido a los ms pesimistas: el Saln Oval acaba de anunciar una orden ejecutiva que "restablece restricciones a los viajes de turismo y veta intercambios comerciales que beneficien a empresas ligadas a las fuerzas armadas cubanas".

Se trata de unas medidas que debern tomar forma legal en tanto las elaboren los ministerios correspondientes. Pero en su discurso pronunciado no por casualidad en Miami, el presidente magnate dispar la vieja artillera anticomunista acusando a Cuba de las peores cosas, incluso de la situacin en Venezuela, lo cual resulta a su vez un dardo contra Nicols Maduro y la Revolucin Bolivariana.

Trump, con un escaso y condicionado respaldo del estabilishment estadounidense y acosado por investigaciones que le hacen temer no alcanzar el final de su mandato, propuso construir un muro en la frontera con Mxico, orden atacar un aeropuerto en Siria y bombardear Afganistan. Con un lenguaje xenfobo culpa a los migrantes latinos del desempleo que la crisis capitalista provoca en la decada industria norteamericana. Y una llamada Nica Act amenaza al sandinismo que se reafirm en el gobierno tras las ltimas elecciones.



Un punto clave a considerar es que hombres de oposicin al presidente dentro del propio Partido Republicano, como es el caso del Senador Marco Rubio, confeso "anticastrista", es al mismo tiempo integrante de la Comisin Investigadora que acusa a Trump por sus supuestas relaciones con Rusia.

Las actuales andanadas contra la mayor de las Antillas no resultan pues una sorpresa. Y menos an para los dirigentes cubanos que han soportado las ms virulentas acciones y provocaciones de su gigantesco vecino, al punto que la anterior administracin consider que todas las polticas que el pas del norte aplic contra la isla haban terminado en un rotundo fracaso.

Tampoco, pues, ser una sorpresa la reaccin, seguramente serena y largamente experimentada de Cuba, confrontando al imperialismo injerencista de los EE UU, desde la dignidad soberana y revolucionaria, para continuar la construccin de una sociedad socialista democrtica, prspera y sostenible.



, dirigente del Partido Comunista de la ArgentinaFuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68229/vuelve-la-era-del-hielo-por-jorge-kreyne