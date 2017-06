Borinqun insiste en hacer su historia

Diario Por esto! (Mrida)

Dos eventos trascendentales para los pobladores de la nica nacin latinoamericana que permanece con estatus colonial en el continente americano coincidieron en das recientes. La dispora puertorriquea radicada en Nueva York efectu el domingo 11 de junio la 60 edicin del tradicional desfile boricua por las calles de Manhattan, en la metrpoli neocolonial. En esta ocasin el evento se politiz a causa de la decisin de los organizadores de elegir al hroe independentista Oscar Lpez Rivera para encabezar el desfile, al frente de la primera carroza que parti de la histrica plaza de La Marketa.Lpez Rivera, que fue uno de los dirigentes de la organizacin independentista Fuerzas Armadas de Liberacin Nacional (FALN) que encabezaba la lucha borinquea, fue objeto de una violenta campaa de demonizacin a lo largo de los 35 aos en que guard prisin en crceles federales estadounidenses.No obstante el hecho de que nunca pudieron ser probadas las acusaciones por terrorismo, elcolonialista mantuvo todo ese tiempo su campaa de descrdito contra l y los dems lderes patriticos que jams claudicaron en la defensa de su causa. Como quiera que la celebracin del Desfile fue boicoteada por muchos de los consorcios estadounidenses que siempre lo haban apoyado en aras de congraciarse con la vasta poblacin boricua de Nueva York, la asistencia de personas al evento fue algo menor que en ocasiones anteriores.Los recursos financieros y la publicidad que aportaban la Coca Cola, Univisin, la lnea area Jet Blue, el Nueva York Daily News, la corporacin alimentaria Goya Foods, la telefnica ATT& T, el equipo de beisbol Yankees y cuarenta consorcios ms, hicieron sentir su carencia.Del fracaso de este boicot dio fe la clida bienvenida que el pblico brind a la presencia del lder independentista en el Desfile y que la mayora considerara que "fue lo mejor del desfile, mucha gente no sabe que estuvo preso por defender a su gente, su cultura, segn manifestaciones de personalidades boricuas residentes en Estados Unidos o venidas especialmente invitadas al evento.Lpez Rivera, de 74 aos, estuvo acompaado por su hija Clarissa y tuvo fuerte proteccin de sus seguidores y algunos ex miembros de las FALN que tambin cumplieron crcel y viajaron a Nueva York para apoyarle en el evento.El Desfile se realiz con el lema Un pueblo, muchas voces y tuvo como gran mariscal al famoso salsero Gilberto Santa Rosa. Se caracteriz, adems, por mltiples protestas contra la Junta Fiscal impuesta a Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos, cuyas decisiones estn sobre las del gobierno colonial de la Isla. Fue en este contexto histrico que tuvo lugar el 11 de junio la consulta plebiscitaria con 2.3 millones de electores inscritos, de los cuales 1.7 millones no votaron. Es decir, particip apenas el 23 % de los votantes. Casi 80% de los electores dieron la espalda a la consulta del gobernador Rossell y el partido anexionista. El gran derrotado fue, indiscutiblemente, el anexionismo.En la consulta plebiscitaria de 1998, los anexionistas tuvieron 728,000 votos. En 2012, fueron 838,000. Ahora apenas super el medio milln de votos, una reduccin de ms de doscientos mil votos respecto a 1998, y casi 300 mil menos que en 2012.La cifra alcanzada por la anexin el pasado once de junio fue ochenta mil votos menor que el total de votos alcanzados en las elecciones generales de 2016, hace apenas siete meses. Fue la cifra electoral menor en toda su historia.Se constata, por el resultado de la consulta, que el movimiento anexionista en Puerto Rico representa apenas el 20 por ciento del electorado; que es francamente minoritario y que no tiene derecho alguno a forzar un status poltico que rechaza la gran mayora de la poblacin.El doctor Julio A. Muriente Prez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y catedrtico del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, pronostic que los anexionistas irn ahora a Washington, D.C., alegando haber alcanzado la tan ansiada sper mayora (97% de los votos) demostrativa de que en Puerto Rico una amplia mayora de los electores apoya la anexin y que habr que aadirle otra estrella a la bandera de Estados Unidos, la nmero 51.Mientras tanto, el 19 de junio, el Comit de Descolonizacin de la ONU considerar una vez ms el caso colonial de Puerto Rico. sta ser una ocasin ideal para denunciar la farsa del 11 de junio ante los pueblos del mundo, ha declarado Julio A. Muriente Prez.Claro que el fin del colonialismo y la recuperacin de la soberana son objetivos urgentes por alcanzar. Pero no con embelecos ni mentiras sino con procesos serios que garanticen efectivamente la decisiva participacin de todos y todas, arguye.