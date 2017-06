"Impeachment" y Enmienda 25

Dos procedimientos constitucionales posibles contra el presidente

ANSA

La Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos. (foto: EPA)El(proceso de destitucin formal) y la Enmienda 25 son los dos procesos constitucionales posibles para destituir al presidente de Estados Unidos, y que por estas horas no dejan dormir al presidente Donald Trump a raz del "Rusiagate".- La Enmienda 25: Permite remover al presidente sin que sea necesario elevar acusaciones precisas. Es suficiente que el vicepresidente y la mayora del gabinete transmitan una carta al Congreso que asegure que el presidente no est capacitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo.En este caso, se reemplaza al presidente por el vicepresidente. Si el presidente se opone, quien toma la decisin es la Cmara de Representantes, con el voto de dos tercios. En el caso de Donald Trump es poco probable que el vicepresidente y el Consejo de Ministros se una en contra de l, al haber ausencia de incapacidad mental clara, como haba ocurrido en cambio en el caso del presidente Woodrow Wilson despus del accidente cerebro-vascular.- El: El proceso de destitucin, que permite remover a los componentes del poder ejecutivo, desde el presidente al vicepresidente hasta los funcionarios de los gobiernos estatales, as como los jueces federales, es un camino ms largo y un proceso ms complejo. Debe ser promovido por la Cmara de Representantes, que debe votar a favor de la mayora simple (218 sobre 435, actualmente los demcratas tienen 193 diputados). El papel de juez le corresponde al Senado, con el voto mayoritario de dos tercios.Los extremos para elson la traicin, corrupcin u otros crmenes y violaciones: por ejemplo, obstruccin a la justicia (podra ser el caso de Trump).Mientras que los primeros casos son ms fcilmente definidos, los segundos son ms vagos y genricos, y alimentados por una amplia literatura jurdica, con interpretaciones ms o menos restrictivas.En Estados Unidos elfue utilizado principalmente para eliminar miembros del poder judicial. Solo dos presidentes fueron sometidos y ambos fueron absueltos: el republicano Andrew Johnson (1868), que se salv por un solo voto de la acusacin de abuso de poder (haber nombrado al secretario de Guerra sin consultar al Senado), y el demcrata Bill Clinton (1998), por haber mentido sobre su relacin con la joven becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky y por haber obstaculizado la justicia.Richard Nixon, en cambio, renunci en 1974, evitando as un juicio poltico seguro por obstruir a la justicia en el caso Watergate.En el caso de George W. Bush fracasaron los intentos de acusacin, sobretodo por la guerra en Irak.Fuente: http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/estados_unidos/2017/06/15/el-fantasma-del-enjuiciamiento-politico_33d28243-7e7c-469c-8f88-934a0d67e037.html