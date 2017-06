Amor romntico & Masculinidad hegemnica

La honestidad masculina y el amor romntico

Por qu un hombre puede ser buena persona con todo el mundo menos con su pareja?, por qu los puticlubs estn a rebosar de hombres casados todos los das de la semana?, por qu en algunos pases es habitual que los hombres tengan dos y hasta tres familias cuando han prometido ante el altar o ante el juez fidelidad a su pareja oficial? En las guerras del amor todo vale, porque es la batalla ms importante de la guerra de los sexos. El rgimen heterosexual est basado en un reparto de papeles en el que los hombres llevan siempre las de ganar: ellos disean e imponen las normas para que las cumplan ellas. Pactan monogamia, juran fidelidad, prometen ser sinceros, y en cuanto pueden juegan sucio y se enredan en cadenas de mentiras.



Las mentiras son consustanciales a la masculinidad patriarcal. El engao y la traicin a los pactos acordados es la consecuencia de firmar un contrato en el que aparentemente jugamos en igualdad de condiciones, pero en la realidad est diseado para que nosotras seamos fieles y esperemos en casa mientras ellos se lo pasan en grande. La monogamia, pues, es un mito que crearon para nosotras, muy til para asegurar su paternidad y la transmisin del patrimonio, y tambin muy til para domesticarnos y encerrarnos en el espacio domstico.



En la batalla del amor hetero el pacto es: Yo no tengo sexo fuera de la pareja, t tampoco. Nos limitamos los dos, renunciamos los dos a la libertad sexual, o mejor: ellas creen que ellos se comprometen a cumplir con esta autoprohibicin. Pero no: la estrategia es que las mujeres nos autocensuremos mientras ellos hacen lo que les apetece sabiendo que gozan de una relativa impunidad y que sern perdonados. En esta guerra de los sexos, ellos llegan armados hasta los dientes, las mujeres vamos desnudas y enamoradas.



Ellos juegan con ventaja y casi siempre ganan: la doble moral nos echa la culpa y a ellos les disculpa. Para poder disfrutar de la diversidad sexual y amorosa tpica del macho, los hombres saben que deben defender su libertad mientras limitan la de sus parejas. Y para ello tienen que prometer mucho, mentir, engaar y traicionar a las enemigas. Porque las mujeres jams somos las compaeras: nos tratan como a las adversarias a las que hay que seducir, domesticar y mantener engaadas con el rollo del romanticismo y las bondades de la familia patriarcal. La doble moral del patriarcado permite a los hombres tener una doble vida: una como seores adultos responsables y comprometidos y otra como niatos mentirosos que jams asumen las consecuencias de sus actos. Los hombres aprenden pronto que pueden abusar de su poder porque el mercado del amor est lleno de mujeres deseosas de ser amadas.



Lo mismo que los empresarios abusan de la necesidad de sus trabajadores porque tienen mucha mano de obra barata dispuesta a trabajar por muy poco, los hombres patriarcales saben que pueden mentir y aprovecharse porque el mundo est lleno de mujeres con baja autoestima y necesitadas de amor. Ellas prefieren aguantar mentiras y engaos que estar solas y pocas veces identifican este trato como maltrato, es decir, no es fcil asumir este comportamiento como violento porque est normalizado en nuestra cultura patriarcal. Los hombres patriarcales, sin embargo, se consideran buenas personas. El engao forma parte de las estrategias de guerra, por eso traicionar y mentir a las mujeres con las que se relacionan no les hace sentir traidores ni mentirosos. Es simplemente una forma de dominar su mundo y de relacionarse con el enemigo. Y cuando el enemigo es una mujer, entonces no hay normas de caballerosidad ni principios ni tica que les detenga: en la cultura machista cualquier estrategia es vlida.



El objetivo es siempre someter a las mujeres para poder vivir bien, para salvaguardar el honor, para aumentar su prestigio delante de otros hombres. Esta es la razn por la cual la honestidad no es cosa de hombres patriarcales. No hay contradiccin, no les supone ningn problema. Es simplemente que siendo honesto uno no puede tener todo lo que desea, no puede tener varias amantes y una esposa fiel, no puede hacer lo que le da la gana sin tener que dar cuentas a nadie, no puede mentir, no puede acumular riqueza, no puede robar ni utilizar su poder para aprovecharse de los dems. La honestidad no calza con los valores de la masculinidad patriarcal, al menos no en el terreno de las guerras contra las mujeres.



La monogamia y la honestidad masculina



Ella: Cario, qu haces?

l: Estoy en la cama, a punto de dormirme, y t, mi amor?

Ella: Estoy en la barra de la discoteca, detrs de ti.



Este es uno de los esquemas bsicos de los chistes machistas: l miente, ella le pilla. Es el juego del gato y el ratn: en las relaciones hetero nosotras somos las policas, juezas y carceleras y ellos los chiquillos traviesos que se divierten haciendo sufrir a mam. La monogamia es un invento del patriarcado para tenernos encerradas y entretenidas. El engao consiste en hacernos creer que el adulterio no es la norma sino la excepcin y que podemos evitarlo si somos complacientes con nuestros maridos, si obedecemos sus normas, si cubrimos sus necesidades y si evitamos que otras mujeres se acerquen a ellos. Algunas viven resignadas a que de vez en cuando se les escape el pajarito de la jaula. Cuando descubren las infidelidades les mandan a dormir al sof unos das, para pocos das despus ser readmitidos en el lecho conyugal. Por qu las mujeres invierten tantas energas en vigilar, castigar y perdonar a sus esposos?



Primero porque en muchos pases hasta hace bien poco las mujeres no podan divorciarse, ni cobrar por trabajar, ni montar una empresa o abrir una cuenta bancaria, de manera que la dependencia econmica se juntaba con la dependencia emocional y no haba otra que tragar con la situacin, por muy humillante que fuese ser una cornuda. Y segundo porque la doble moral justifica el adulterio masculino echndole la culpa a las mujeres: somos nosotras las que seducimos e inducimos al pecado a los hombres.



El mundo est lleno de malas mujeres que no respetan la propiedad privada de las esposas y que tientan a los hombres a cada paso que dan. Con tanta seductora malvada es normal que los pobrecillos no siempre puedan escapar. Bajo esta lgica, la cultura patriarcal nos lleva a la competicin y a la rivalidad entre nosotras, por eso se perdona al marido y se culpa a todas las dems. Lo dice el patriarcado: los hombres tienen un apetito sexual desmesurado y aunque hagan grandes esfuerzos por controlarse, son personas de carne y hueso. Sucumben a los encantos femeninos porque son dbiles y no siempre logran resistir a las tentaciones. Por eso se dejan llevar por los amigotes al puticlub o se dejan seducir por perversas mujeres robamaridos. Es lo mismo que le pas al pobrecillo de Adn, que se dej llevar por la insolente y desobediente Eva.



En este imaginario patriarcal, la culpa la tenemos nosotras siempre: tanto en el caso de las infidelidades masculinas, como en el de las femeninas, que son infinitamente peores que las masculinas. Nuestras infidelidades son monstruosas y nunca quedamos impunes: todas las malas mujeres son descubiertas y castigadas, tanto en la realidad como en la ficcin. Unas sufren torturas, otras son violadas y asesinadas: el patriarcado nos somete a los peores castigos para disuadir a las dems. Cuando nos enamoramos de otra persona o tenemos otras relaciones al margen del matrimonio heteropatriarcal, somos unas traidoras y ponemos en peligro el sistema econmico, poltico, sexual, social, cultural y emocional entero, de ah que sea tan importante aplicarnos los castigos ms crueles cuando desobedecemos los mandatos de gnero o cuando llevamos al lmite a los hombres. Los hombres patriarcales no soportan las infidelidades, ni los engaos, ni las mentiras. Les horroriza que los dems hombres se ran de ellos y les etiqueten como cornudos.



Eso les pasa a los dbiles, a los que no saben dominar a sus esposas. Por eso prefieren casarse con mujeres buenas, esas que han sido educadas para ser como su mam: les sealan el buen camino, invierten mucha energa en educarles, en domesticarles, en vigilarles, en perdonarles una y otra vez. Ellos slo tienen que hacer como que no queran, explicar que estaban borrachos o drogados o acorralados, expresar arrepentimiento y hacer propsito de enmienda.



Los hombres patriarcales disfrutan siendo el centro de la atencin: saben que cuanto peor se porten con ellas, ms se arrastrarn detrs de ellos. Necesitan mujeres inseguras, controladoras, celosas, con la autoestima muy baja, comidas por el miedo a la soledad y al abandono. Necesitan hacerlas sufrir para sentirse importantes y para obtener demostraciones de amor en forma de dramas, broncas, y llantos. Necesitan sentirse necesarios, imprescindibles, y poderosos porque no saben relacionarse en igualdad, y porque la masculinidad patriarcal les hincha mucho el ego y les baja mucho la autoestima. As les quiere el patriarcado: miedosos, inseguros, impotentes, violentos y entretenidos en demostrar que son los que llevan los pantalones.



Las ventajas y los placeres de la honestidad



Lo romntico es poltico: si queremos transformar, mejorar o revolucionar el mundo en el que vivimos, tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos sexual, afectiva y emocionalmente. Para poder construir un mundo mejor, necesitamos liberar al amor de toda su carga machista y acabar con las guerras romnticas que perpetan la desigualdad y las violencias. Las mujeres estamos dando pasos gigantescos para "despatriarcalizar" nuestras emociones, nuestros discursos, nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos.



Desde nuestras posiciones feministas buscamos eliminar las contradicciones y conectar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Honestidad y coherencia son las claves para llevar la teora a la prctica: queremos un mundo mejor, queremos unas relaciones ms sanas, ms bonitas y ms placenteras. No queremos ser el freno de mano de los hombres: queremos ser compaeras. Algunos hombres tambin se han puesto a la tarea de deconstruir su masculinidad patriarcal y fabricar herramientas que les peritan relacionarse de t a t, de igual a igual. Queda mucho trabajo por hacer: son pocos, pero son cada vez ms. Yo soy optimista desde que entr en contacto con hombres y mujeres que practican las masculinidades disidentes.



Dado que otras formas de masculinidad son posibles, tambin otras formas de querernos son posibles, otras formas de acompaarnos y cuidarnos son posibles. Desde la honestidad es mucho ms fcil construir relaciones basadas en la confianza, la sinceridad, y la complicidad. Trabajar el tema de la honestidad es fundamental para desaprender el machismo, desalojar los patriarcados que nos habitan, crear relaciones libres de violencias, de celos, engaos, tormentos, y damas. La honestidad en las relaciones de pareja nos permite conectar desde el centro de nuestras existencias con el otro, con los otros, con las otras. Desde ese lugar es como podemos desnudarnos para comunicarnos sin mscaras ni escudos protectores.



Trabajando en pareja la honestidad puedes decir cmo eres, cmo te sientes, qu quieres, qu es lo que no quieres, qu necesitas para estar bien. Puedes caminar desnuda sin miedo, puedes mostrarte tal y como eres, puedes confiar, y llegar a construir la pareja que quieres alcanzando acuerdos y trabajando en equipo.



En definitiva, creo que hay que apostarle a la honestidad: trabajarla es todo un desafo para todos aquellos que quieren despatriarcalizar las masculinidades, cultivar la tica amorosa y de los cuidados, y construir relaciones basadas en el compaerismo, y el disfrute.

