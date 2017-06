La deuda eterna

El Gobierno emiti un bono a 100 aos

Pgina/12

La cuenta oficial de Twitter del Ministerio de la Deuda, que en el organigrama oficial figura como de Finanzas, inform que Argentina anuncia una emisin de bonos en dlares a 100 aos de plazo. Si esta operacin forma parte de la estrategia de marketing permanente de la Segunda Alianza, en este caso para mostrar que existe confianza del mercado financiero internacional en el futuro del pas porque gobierna una fuerza de derecha, el costo de ese aviso de campaa es fenomenal. La tasa de inters es altsima, el plazo es extenssimo y la moneda de emisin del bono no es la propia. El gobierno de Macri no slo ha colocado deuda por casi 100 mil millones de dlares en casi veinte meses de gestin, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo ms veloz que el anterior que comenz con la dictadura militar de 1976, sino que vino a ratificar que la deuda ser eterna.Si se confirmara la tasa de inters del 8,25 por ciento anual que deber pagar Argentina en cada ao de los prximo cien, el ministro Luis Caputo, ex Deutsche Bank y JP Morgan, concretar la operacin financiera ms rentable para los grandes fondos de inversin internacional. Es una tasa ruinosa para el pas, al comprometer las finanzas nacionales a pagar intereses muy altos en un plazo ultralargo. Otro pas latinoamericano que coloc deuda a 100 aos fue Mxico, consiguiendo una tasa de 5,75 por ciento anual. En Europa varios pases han emitido ese tipo de ttulos a tasas que no superan el 3 por ciento anual. Francia, Blgica, Irlanda, Suiza e Italia han salido al mercado financiero con bonos a 50 y 100 aos. Irlanda y Blgica se han comprometido a pagar una tasa de 2,35 por ciento anual en papeles a 100 aos. Caputo acuerda con los bancos una tasa muy lejos de esos parmetros.

Los demandantes privilegiados de esos bonos son fondos de pensin que buscan elevadas rentabilidades por plazos largusimos. Es un negocio diseado para esos administradores del dinero de trabajadores esperanzados de obtener una jubilacin decente en la etapa laboral pasiva. La dimensin del negocio es tan rentable para los financistas no para Argentina- que segn operadores de la city, luego de difundirse la noticia, en apenas una hora, se habran generado rdenes de compra por ms de 3.000 millones de dlares. Los bancos encargados de colocar la deuda eterna argentina son el Citi, HSBC, Santander y Nomura.

El gobierno de Macri haba asegurado que una rpida solucin al conflicto con los fondos buitre derivara en la apertura del mercado de capitales y una baja sustancial de la tasa de inters. Slo se verific lo primero, que era lo nico que le interesaba a los financistas. Argentina sigue pagando una tasa muy alta en comparacin con otros pases latinoamericanos, la misma situacin previa a la capitulacin a los pies de los fondos buitre en el tribunal del juez Thomas Griesa.

El festival de deuda desatado por la alianza Cambiemos deber ser revisado a futuro, no slo por la emisin de un bono a un plazo ultralargo eludiendo la opinin del Congreso como exige la Constitucin Nacional, sino por haber pactado tasas de inters muy onerosas que limitarn la soberana y condicionarn los escasos mrgenes de autonoma de la poltica econmica. El gobierno de Macri no durar 100 aos pero ya est dejando su herencia ruinosa para el pas: la deuda eterna.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/45122-la-deuda-eterna