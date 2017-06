En respuesta a Isidoro Moreno

Tesis de entrada, comparaciones de salida y observaciones y porcentajes arriesgados

Reflexiones sobre Pep Guardiola y el referndum de autodeterminacin de Catalunya es el ttulo de un artculo de Isidoro Moreno (IM a partir de ahora, uno de los autores que una devor en su juventud) que apareci haces unos das en rebelin [1]. El Pep no es mo; es del autor.

Pep Guardiola, seala IM, va a tener a partir de ahora una legin de enemigos que le discutirn, incluso, su vala profesional como entrenador y, antes, como jugador de futbol. Nadie hasta ahora ha cometido una falacia tan gruesa y torpe como esa. Nadie ni aquellas que hemos recordado sus elogiosos comentarios sobre Qatar, un gran pas defensor de todos los derechos humanos como es sabido. Tratarn de descalificarlo por asumir su responsabilidad como ciudadano y pronunciarse pblicamente en defensa de algo que debera ser tan elemental como que el pueblo cataln, al que l pertenece (y cualquier otro pueblo del Estado espaol y del mundo) pueda decidir por s mismo su futuro. La cosa est muy lejos de ser tan elemental como seala IM (y l lo sabe o debera saberlo) pero, sea como fuere, tambin puede estar tranquilo: nadie hasta ahora ha mal argido en ese sentido. En todo caso, no creo que Josep Guardiola pertenezca al pueblo cataln (ninguna de nosotras pertenece a ningn pueblo), el Estado espaol no est compuesto de pueblos (Espaa s, de naciones o nacionalidades y regiones, pero de nuevo la Espaa de Cernuda, Garca Lorca y Alberti est prohibida), el concepto de pueblo conviene precisarlo todo lo que sea posible y, ms all de la impresin, la vindicacin de este nuevo derecho que defiende IM (que no es, por supuesto, el derecho de autodeterminacin) habra que defenderla en instancias oportunas y convertirlo en una pieza del derecho internacional. Adelante si parece razonable: todos los pueblos (y aldeas, perdn por la estpida broma) tienen derecho a decidir su futuro, es decir, entiendo, a formar nuevos muros-Estados.

Puede compartirse o no la opcin concreta de Guardiola y de varios millones de catalanes por la independencia y la creacin de una Repblica de Catalunya, seala a continuacin IM sin precisar esos varios millones y escribiendo, no se sabe por qu, Catalunya cuando no escribira France para hablar de Francia, pero lo que no tiene legitimidad democrtica, por ms constituciones o leyes que puedan invocarse -y habra que analizar cundo se aprobaron, en qu contextos y con qu presiones-, es impedir (tambin por la fuerza?) que un pueblo se manifieste democrticamente en las urnas. Nadie ha hablado de fuerza policial o militar hasta el momento (y esperemos y deseamos que siga as la situacin, aunque nadie desconoce que algunos secesionistas se frotaran las manos si as fuera y abriran 1.714 botellas de cava ese mismo da); podemos analizar y pensar, por supuesto, las presiones en que fue aprobada la Constitucin de 1978 (yo misma me abstuve el 6 de diciembre) y, tambin, el resultado obtenido, en concreto, sin prejuicios, y, lo ms importante, el pueblo cataln al que hace referencia IM se ha manifestado democrticamente (con mucha presin institucional en contra por cierto, y con un contexto marcadamente nacionalista) en las urnas en numerosas ocasiones. En la ltima, convertida por los secesionistas -no por los otros- en combate plebiscitario, perdi la opcin separatista. Consiguieron un 48% de los votos y las opciones que se presentaron como no secesionistas el 52%. Fue una derrota segn coment Antonio Baos, un secesionista cupero en aquellos momentos.

Otra cosa es, en caso de que triunfara la opcin independentista, prosigue IM, la negociacin necesaria sobre las condiciones de la ruptura en lo econmico y otros mbitos. Algo similar ocurre en todos los divorcios, afirma, pero no porque ello sea un problema, casi siempre enconado, sera admisible, ni razonable, impedir que una persona tenga derecho a divorciarse si as lo considera, aduciendo que esto rompera una familia. El uso de la metfora del divorcio no es nada pertinente. No se trata de un conflicto entre mi seora-compaera y yo (ms unidas que nunca). Se trata de un conflicto entre una parte de la ciudadana de Catalua (muy cuidada y minada por los medios), otra parte de esa ciudadana (ms numerosa que aquella hasta el momento y ms bien despreciada por esos mismos medios) y el resto de la ciudadana espaola, que incluye a IM por ejemplo, de ah que, como vemos, l mismo manifieste su opinin al respecto. Por lo dems, y dado que habla de negociacin de asuntos econmicos en caso de ruptura del demos comn, IM hara bien escuchando o leyendo lo que dicen algunos representantes ilustres del secesionismo cataln. Por ejemplo, Xavier Sala i Martn. Ya ver, ya ver IM qu condiciones quieren imponer a este no-divorcio. Se quedar helado Recuerdo, porque es pertinente, los lazos secesionistas con grupos tan fraternales como la Liga del Norte, por no hablar del proyecto de Eurovegas tan perseguido por gentes neoliberales y separatistas como Mas y su entonces mano derecha Mas Colell (viajes clandestinos, nada trasparentes, incluidos).

Pues algo similar, remarca IM, ocurre a nivel de pueblos con identidad histrica, identidad cultural e identidad poltica. Es una estupidez, afirma con rotundidad, y un insulto adems a la Historia y a la verdad, aade, definir a algn Estado (aunque se autodefina "nacional") como eterno e indivisible. Esto mismo pretenden otros, sin precisar, que sean el matrimonio y la familia y la realidad diaria les deja en ridculo. Insisto en que la comparacin no es importante; son muy pocos, como sabe el gran antroplogo que es IM, los que piensan hoy que el matrimonio es indivisible; Historia y verdad son palabras muy gruesas que no se corresponden con la situacin porque nadie piensa ningn Estado o ninguna nacin-Estado como indivisible sin procedimiento de modificacin (aunque hay estados como Francia, Italia o Alemania que navegan por esas aguas en su Constitucin), y hablando de identidades culturales, polticas e histricas no creo que haya ninguna duda de que en Catalua, como muchos otros lugares, todas esas identidades se conjugan en plural, no en singular. No existe una nica identidad nacional catalana, aunque el secesionismo afirme lo contrario y las otras identidades, no las suyas, no sean propiamente catalanas.

Tras sealar que alrededor de un 80% de los ciudadanos de Catalunya apoyan la celebracin de un referndum y piden que este sea reconocido por el Estado, aunque no todos ellos, desde luego, sean independentistas, afirma IM usando cifras del mundo secesionista que no estn contrastadas en parte alguna y que estn muy lejos de ser exacta, pasa a realizar una serie de preguntas. Las intento responder:

Puede defenderse que es democrtico impedir su celebracin o afirmar que esa decisin no puede ser tomada "solo" por los catalanes sino que ha de serlo por todos los espaoles. S puede defenderse, lo contrario es lo no democrtico. En cualquier colectividad, rigen normas que, por supuesto, pueden ser modificables. La aplicacin al derecho de autodeterminacin no tiene sentido alguno en el caso de Catalua como IM sabe muy bien y por eso no lo cita. Otra cosa es pensar en otro tipo de referndums donde la pregunta o preguntas tengan otras finalidades.

Sera razonable que para que alguien se divorcie hayan de estar a favor el cnyuge, los hijos, los suegros y cuantos puedan convivir en un grupo familiar?. No, no es razonable (aunque de hecho emiten sus opiniones) pero el asunto, me repito, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. Esto no es un divorcio de pareja. Es absurdo y muy confuso verlo as. En asuntos de pareja, aqu, como en cualquier lugar del mundo, no rige el derecho constitucional (y nomas complementarias).

Pues la misma tontera, finaliza IM con un uso indebido del trmino tontera, es plantear que para que Catalunya, o el Pas Vasco, o Andaluca puedan construir un Estado propio, si as lo creyera conveniente la mayora de sus ciudadanos, ello haya de depender de lo que opinen al respecto los vecinos de Ferrol, de Medina del Campo o de Albacete. Tambin Andaluca! Ya hemos comentado lo que IM da por verdad indiscutible, postulado, o nocin comn

Y, con estas palabras finaliza IM, quiz tambin convenga recordar qu hizo Blas Infante cuando el gobierno de la Repblica, en 1935, meti en la crcel del Puerto de Santa Mara a Llus Companys, el presidente de la Generalitat de Catalunya y a varios de sus ministros, por proclamar el "Estat Catal": fue a visitarlos para solidarizarse pblicamente con ellos. Aparte de que de IM debera haber indicado qu gobierno de la II Repblica meti en la crcel al presidente Companys, posteriormente asesinado por el fascismo (como muchos otros, mi abuelo materno entre ellos) y que no fue en 1935 sino en 1934, yo tambin hubiera visitado a Companys, como hiciera Blas Infante y, lo ms esencial, el estado cataln que proclam Companys en 1934 en un momento de desesperacin poltica -y errneamente en opinin de gentes muy puestas en el tema como Agust Calvet, Gaziel, entonces director de La Vanguardia- no era un estado escindido ni separado de Espaa, que es la posicin que defienden los secesionistas catalanes, muchos de ellos profundamente neoliberales como Josep Guardiola.

Usando los trminos inexactos de IM: Companys no quera divorciarse, quera reconstruir la relacin para hacerla mejor. Se trata de eso, no de destruir, no de dividir, no de enfrentarnos.

PS. Por lo dems, y como IM recuerda, esta fuerza, PDCat, la antigua CiU, parte sustantiva del gobierno de Junts pel s, demostr claramente -y de forma muy significativa- su singular apoyo a los referndums en una votacin de la legislatura anterior (no cuento la breve de 2016). IU propuso una consulta para que la ciudadana espaola pudiera decidir su apoyo o desacuerdo con el TTIP. El PP se opuso; el PSOE tambin. Pero no estuvieron solos: la minora catalana, la de CiU, tambin vot en contra, con sus amigos del PP de casi toda la vida. La propuesta de IU no era una sugerencia democrtica? Por qu votaron en contra los mismos que ahora apoyan el referndum secesionista y se llenan la boca de democracia y de que democracia es votar? Estn o no estn por los referndums? Entonces no rega el lema de votar es democrtico?

Nota

1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227959

