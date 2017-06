La "plurinacionalidad" segn el PSOE

Dicen que la mayor novedad poltica del recin celebrado congreso del PSOE es la definicin de Espaa como "plurinacional". Pues esta novedad es, simplemente, una tomadura de pelo. Si fueran mnimamente honrados, habran utilizado el trmino "pluricultural": con ello sealaran -y sera positivo- que el Estado est obligado a reconocer las diversas culturas, incluidas las lenguas, de los diversos Pueblos que lo componen y a poner los medios para su desarrollo. Pero utilizar e l trmino "plurinacional" con el contenido que le han dado, es vaciar totalmente el concepto. Porque, en trminos polticos, definir a un Pueblo como "nacin" supone reconocer que este es sujeto de soberana, que posee el derecho a decidir libremente, por s mismo, sobre qu instituciones dotarse y qu tipo de relaciones tener con otros Pueblos: si integrarse con ellos en un mismo Estado (que podra ser unitario, federal o confederal), crear un Estado propio independiente, o incluso ser un Estado Libre Asociado a otro Estado.Lo que es una tontera mayscula, o mejor un engaabobos, en trminos polticos y conceptuales (copiado, adems, del poltico de derechas de la Transicin, Herrero de Min), es decir que Espaa es una "nacin de naciones" en que la soberana est reservada a una nacin, Espaa, y no la tienen las otras naciones (que lo seran slo de palabra pero no en las consecuencias de serlo).Desde su terreno, que no es el mo, los nacionalistas espaolistas tienen motivo para reirse de la definicin de Snchez, aunque muchos de ellos parece que no tengan inconveniente en aceptar algo bastante equivalente: que Dios es, a la vez, uno y tres. Y para los soberanistas de los diversos pueblos del Estado (no solo de Catalunya) esa definicin, presuntamente imaginativa, no es otra cosa que tratar de disfrazar con un juego de palabras la profunda adhesin del PSOE (de todos sus sectores) a la Espaa UNA y GRANDE a la que tambin se adscriben, sin complejos, el PP, Ciudadanos y otros partidos mientras no demuestren lo contrario.La cuadratura del crculo no es una utopa, porque es imposible en cualquier circunstancia. Es simplemente una falacia que insulta a la inteligencia. Igual le ocurre al invento de la "plurinacionalidad sin soberana de las naciones" que se ha sacado de la manga Pedro Snchez. Aunque siempre habr ilusos u oportunistas que estn dispuestos a picar el anzuelo. Pero sern pocos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.