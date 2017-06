Qu se ha dicho en Cuba sobre la esperada ley de prensa?

IPS

Sea de prensa, de medios o de comunicacin, la ausencia de una legislacin cubana sobre el ejercicio periodstico en el pas sigue privando al gremio de los mecanismos necesarios para enfrentar el deficitario acceso a las fuentes, el tratamiento de temas y la emergencia de nuevas organizaciones y actores mediticos.

En su artculo 53, la Constitucin de la Repblica reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista.

A continuacin indica que los medios de difusin masiva prensa escrita, radio, televisin, cine u otros, son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningn caso, de propiedad privada lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del inters de la sociedad.

La ley regula el ejercicio de estas libertades, concluye ese artculo de la Constitucin aprobada en 1976, en referencia a un cuerpo legal que an no ve la luz.

El 14 de marzo pasado, al anunciar su X Congreso proyectado para julio de 2018, la estatal Unin de Periodistas de Cuba (UPEC) evit referirse al asunto de manera directa.

No obstante, la convocatoria reconoci como urgente, la tarea de cambiar el modelo de prensa para responder a reclamos histricos de los profesionales y de la sociedad y, a la vez, dar respuesta a los profundos cambios culturales y tecnolgicos que vive hoy la comunicacin en la era de Internet y las plataformas sociales.

En marzo de 2016, durante una visita a Camagey, ciudad distante 533 kilmetros de La Habana, el primer vicepresidente Miguel Daz-Canel asegur que Cuba est a punto de aprobar una poltica de comunicacin que permitir una gestin diferente de los medios.

En febrero, durante el II Encuentro de Jvenes Periodistas, convocado por la UPEC, el propio Daz-Canel sostuvo que existe voluntad poltica por parte del Estado cubano para transformar el sistema de prensa nacional.

La redaccin IPS Cuba resume algunas opiniones al respecto de periodistas, comunicadores, intelectuales, investigadores, juristas, socilogos, blogueros e internautas en general, expresados en redes sociales y artculos de prensa.

Eduardo Prez (licenciado en Comunicacin Social): Existen algunos lineamientos por un lado y por el otro, artculos que fueron incluidos en las constituciones de 1940 y de 1976, que le dan de alguna manera una estructura normativa al tema de la prensa. Hay una investigacin de (el periodista y exdecano de la Facultad de Comunicacin de la Universidad de La Habana) Julio Garca Luis, que se public luego en formato de libro, que se llama Revolucin. Socialismo. Periodismo: La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI, donde presenta algunos de los asuntos que en materia de prensa hay que atender en Cuba.

Raudiel F. Pea Barrios (Jurista e investigador): La ausencia de un marco legal sobre este tema influye en qu se censura y qu no. Sencillamente cuando no hay reglas del juego preestablecidas y de pblico conocimiento, se est a merced de que los censores hagan las reglas y adems las interpreten de acuerdo a sus criterios o los de sus superiores; criterios que incluso la historia ha demostrado son moldeables segn las circunstancias.

Rosa Miriam Elizalde (periodista): El proyecto de un estatuto para la comunicacin lleva aos en planes, salen normativas y resoluciones del bur poltico del Partido Comunista de Cuba (PCC), pero carecemos an de una legislacin en la cual se valore la unin de medios, contenidos e infraestructura () Cualquier poltica debe refrendar el espacio de la comunicacin como un lugar para la participacin ciudadana, donde converjan todos los actores de la sociedad.

Rachel D. Rojas (periodista): Lejos de pensar la ley como medida que cohibiese el pleno ejercicio de la prensa, es ya evidente que su ausencia debilita la independencia del ejercicio periodstico () A nadie pasa por alto las deficiencias del sistema cubano de prensa hoy, precisamente por eso la construccin de un modelo, de una poltica, de una ley, no debera efectuarse de espaldas a la mayora del gremio profesional al que le incumbe.

Fernando Ravsberg (periodista): Una ley de prensa mnimamente seria debe definir claramente la relacin entre los periodistas, los medios, la sociedad y los poderes del Estado. Los derechos y deberes de cada uno de estos actores para garantizar la libertad de prensa que reconoce la Constitucin () El sigilo despierta la sospecha de algunos colegas cubanos. No son pocos los que temen que pretendan utilizar esta ley para extender el control del Departamento Ideolgico al ciberespacio, a las redes, a los blogs y a los medios alternativos.

Heidy Martnez Armas (estudiante de Periodismo): La ley de Prensa a mi entender avalara a los periodistas para tener independencia entre el periodismo y la poltica () Por qu no pueden existir medios que no tengan que subordinarse al PCC? Si la prensa es el cuarto poder, cul es el poder real que tiene? Espero que si un da se aprueba la ley de Prensa, los medios tengan realmente el poder que deberan.

Manuel Alberto Ramy (periodista): A mi juicio lo que se impone es el ordenamiento legal de los medios, TODOS, para que la diversidad existente pueda discurrir dentro de una legalidad consensuada entre TODOS () nuestras autoridades deben pasar de la apetencia por controlar a la experiencia necesaria de regular, conceptos cualitativamente diferentes.

Graziela Pogolotti (intelectual): La elaboracin de una Ley de Prensa establecer, con regulaciones de obligatorio cumplimiento, el compromiso institucional de ofrecer a los periodistas informacin rpida y pertinente. Corresponder a los encargados de cubrir el rea especfica, poseer oficio, entrenamiento como investigadores, corroborar la veracidad de los datos y las repercusiones de las medidas.

Adrin Jess Cabrera (estudiante de Derecho): me doy cuenta de que fehacientemente no se han dado fundamentos serios de por qu hace falta una Ley de Comunicacin. El primer argumento es que la prensa en Cuba no es multifuncional. Una Ley de Prensa va a resolver que la prensa en Cuba vaya a ser multifuncional?

Elaine Daz (periodista): No creo que las leyes de prensa respondan a las necesidades del ejercicio periodstico en las condiciones info-comunicacionales actuales () s me parece imprescindible una Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica (porque) devuelven el poder del acceso a la informacin a la ciudadana, y al periodista en tanto actor ciudadano. Cuando me imagino un marco regulatorio del ejercicio del periodismo en Cuba, no me lo imagino en torno al Periodismo en s mismo, sino en torno al derecho a la informacin. Lo otro sera crear un instrumento legal que beneficiara a un gremio y seguira dejando al ciudadano, en sentido general, desfavorecido.

Miriam Rodrguez Betancourt (periodista): Una Ley de Prensa bien hecha, receptora del consenso de todos los factores, discutida democrticamente entre todos, garantizara a los periodistas y directivos el alcance de sus fueros profesionales y protegera a personas naturales y jurdicas de eventuales distorsiones mediticas () una ley cuyo primer postulado debera y tendra que ser la declaracin de que la informacin es uno de los derechos humanos. Y el segundo, el reconocimiento explcito de la especificidad del Periodismo y la asuncin de las responsabilidades de todo tipo que conlleva su ejercicio profesional.

Yuris Nrido (periodista): La ley debera definir competencias, responsabilidades, derechos y deberes de los periodistas y la prensa. Una refrendacin de su rol eminentemente pblico. Concretar regulaciones sobre su relacin con el entramado poltico, gubernamental y las organizaciones no gubernamentales. Concrecin de mecanismos pblicos de financiamiento del ejercicio de la prensa. Garantas de respeto irrestricto al derecho a informarse e informar. Compromiso del periodismo con la defensa de los valores y la soberana nacional

Daro Machado (investigador): La sociedad cubana mantiene la oportunidad de desarrollar un modelo de comunicacin social amplio, flexible, participativo y socialmente responsable en el que quepan formas no estatales de gestin de los medios de comunicacin, junto a los medios gestionados estatalmente, pero unos y otros dentro de la ley.

Mnica Bar (periodista): Al final, lo que nos ha pasado es que, intentando evitar el surgimiento de monopolios mediticos como los que existen en muchos pases capitalistas, hemos acabado monopolizando los medios de otra manera: mediante la estatalizacin () debemos esclarecer para qu queremos el periodismo, por qu nos importa el periodismo y (por qu) lo necesitamos.

Maykel Gonzlez Vivero (periodista): Sin marco legal, sin normas claras, la verticalidad del modelo vigente seguir absorbiendo la vitalidad del periodismo que podramos tener en Cuba. La gestin de la prensa debe tender a la gestin autnoma de los profesionales y a la prohibicin de la censura.

Julio Batista Rodrguez (periodista): La ley de prensa debera recoger las inquietudes de muchos periodistas como la delimitacin entre los medios oficiales y los pblicos, el papel de las fuentes informativas alternativas, la autonoma de la prensa, el acceso ciudadano a la informacin, entre otros.

Aylin Torres (sociloga): Se necesita la ley de prensa por ausencias, omisiones, imprecisiones y ambigedades en el funcionamiento de los medios, por lo que encarnan de arbitrariedad y privilegio en su uso por parte de grupos de poder particulares () no es una medida represiva contra la libertad de prensa; por el contrario, su ausencia asegura la impunidad de la arbitrariedad y expulsa de lo jurdico el campo de la comunicacin pblica y del acceso a la informacin como derechos ciudadanos.

Harold Crdenas (bloguero): Existe mucha gente con talento y ganas que podran darle un vuelco positivo al periodismo cubano si tuvieran la posibilidad, pero primero hay que tener conciencia del problema y disposicin para cambiar una relacin de subordinacin que de seguro es cmoda, pero daina. Nuestros periodistas merecen ms confianza y autonoma.

Rafael Gordo Nez (periodista): Si finalmente interesa favorecer el acceso de la gente a la informacin, el desafo mayor para la prensa cubana, para la de dentro y la de fuera, para la independiente y la alternativa, o para la que aparezca, ha de ser recuperar la confianza de la gente, ganar credibilidad. O un sueo muy sencillito: hacer periodismo, sin ms.



Fuente: http://www.ipscuba.net/sociedad/que-se-ha-dicho-en-cuba-sobre-la-esperada-ley-de-prensa/