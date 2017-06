Fernando Martnez Heredia, una gran prdida para Cuba

Fernando Martnez Heredia fue un revolucionario socialista en el movimiento 26 de julio cubano desde la primera hora y desde el comienzo de la revolucin estuvo muy ligado al Che Guevara. Desde 1967 a 1971 fue director de la revista internacionalista y plural Pensamiento Crtico y anim el Departamento de Filosofa que, junto con dicha revista, fue cerrado en 1971.

La derrota del Che Guevara y de Ernest Mandel en la polmica en 1964 sobre la gestin de la economa socialista que les opuso a Carlos Rafael Rodrguez, stalinista cubano, y a Charles Bettelheim, economista maosta, la aventura posterior del Che en el Congo y su muerte en Bolivia, aislado y traicionado por el partido comunista de Bolivia. Eran los aos de Brezhnev, de la revolucin cultural china de la rebelin antistalinista en Checoeslovaquia (1968) y lo ocupacin del pas en nombre de la teora brezhneviana de la soberana restringida por los intereses de las grandes potencias, que Fidel Castro acept aunque era peligrossima para Cuba, que ya haba sido invadida durante el gobierno de Kennedy. Para el equipo de amigos del Che, que se opona a las reformas soviticas de Lieberman que favorecan a directores y burcratas, vino el ostracismo.

Conoc por lo tanto a un Martnez Heredia muy controlado por los servicios de inteligencia cuando, con ocasin de un viaje a Cuba para hacer un artculo para la revista de la FAO, intent entregarle una edicin de los trabajos de Ernest Bloch (El principio esperanza) que le mandaba Antonio Moscato desde Roma. En el hotel habanero situado frente a la Universidad, en el que me aloj, telefone a su casa. Me llam la atencin la rpida respuesta y, sobre todo, la voz de quien se present como su esposa. Al rato lleg esa persona, una cincuentona de color, desaliada, de muy pocas palabras, que me dijo que le hara llegar los libros, que por supuesto jams recibi, ya que lo que les interesaba a los servicios era si reciba algn papel o dlares, para incriminarlo.

Aos despus, durante un Congreso Marx realizado en La Habana, le encontr por primera vez. El gobierno cubano haba cometido un error poltico gravsimo al aplicarles la salvaje pena de muerte a unos balseros lumpens, crecidos durante la Revolucin, que haban secuestrado con derramamiento de sangre un ferryboat para exiliarse en Estados Unidos. Ante un conjunto de invitados extranjeros y de burcratas, discut con Fidel Castro, en alta voz, las implicaciones tericas de una accin semejante a las que se hacen en Texas o China y los resultados prcticos que tales fusilamientos podran tener sobre los marxistas que en Estados Unidos defendan a Cuba. Al terminar la larga y respetuosa discusin, Martnez Heredia, George Labica y algunoss se acercaron para felicitarme desafiando las miradas hostiles de los burcratas an escandalizados por lo que consideraban un verdadero sacrilegio.

Aos despus, en un Congreso de CLACSO en Mxico record la escena y me dijo que su esposa era la que estaba junto a Castro, dispuesta a hacer de traductora.

Fernando fue rehabilitado despus de cada la URSS y recuper los trabajos y los honores que siempre deba de haber tenido. Era un hombre que haba hecho la paz con el gobierno, pero no un hombre de ste ni un oficialista acrtico. Por eso era an posible que tuviese un papel de educador y de puente hacia los jvenes y que desempease un papel en la renovacin de las ideas socialistas en Cuba. La muerte desgraciadamente se le impidi.



