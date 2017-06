Contracoherencia

Se anuncia hoy [11.06] en los diarios una nueva ofensiva del gobierno nacional y de los sectores conservadores de la poltica, el empresariado y la Iglesia Catlica contra las conquistas y la simbologa de los derechos humanos. Desde el ltimo 24 de marzo, esta tentativa fue constante y negacionista. As lo muestra la estpida discusin sobre el nmero de desaparecidos. Esto fue as hasta que 500.000 personas rechazaron en las calles el fallo de la Corte que aplica el 2 x 1 a un genocida. Qu pretenden los impugnadores de los movimientos de derechos humanos? Una primera respuesta es que el gobierno de Macri considera los derechos humanos una bandera del kirchnerismo, adversario poltico a quien desea debilitar. Se trata de una respuesta esculida y miope, no importa lo difundida que pueda estar entre unxs y otrxs. Si una premisa efectiva se verifica en esta historia es que los derechos humanos constituyeron la nica respuesta certera contra el terrorismo de Estado, que no es cosa del pasado sino fundamento del orden econmico y poltico vigente durante la posdictadura.

Lo que llamamos derechos humanos en la Argentina es, como todos sabemos, el tejido de una densa historicidad urdida por familiares, sobrevivientes y activistas de diversos orgenes que durante dcadas hicieron un trabajo tico fundamental en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Lo que est en cuestin, en ese tejido, es su capacidad de extenderse a travs de diferentes capas de la sociedad, acogiendo diferentes luchas como sucedi con el movimiento piquetero y las dems figuras de la crisis de 2001. Ese tejido, principal experiencia democrtica en la vida del pas durante las ltimas cuatro dcadas, ha dado muestras de una cierta irreversibilidad (no es esa, al menos, la impresin que se recibe de los hijos de los represores que comienzan por fin a decir en pblico su verdad?). Quizs haya derecho a creerlo. Despus de todo, durante ms de 40 aos, las grandes manifestaciones colectivas de justicia se hicieron desde posiciones minoritarias, y la enorme mayora de las veces en contra de los partidos polticos y del Estado.

Se impone entonces la necesidad de comprender por qu se ataca ahora esta experiencia colectiva de justicia. Es imposible dar una respuesta sin incluir en el razonamiento el modo como se discute en los ltimos aos la cuestin de los derechos humanos ligada al kirchnerismo. El kirchnerismo es un captulo innegable en esta historicidad; fue una experiencia compleja de articulacin, en una zona comn, entre el gobierno y una buena parte de los organismos. El gobierno actual golpear previsiblemente con contundencia todo lo que aparezca como sospechoso de esa zona segn el paradigma de transparencia empresarial persecutoria. El smbolo mayor de esta estrategia es la prisin de Milani. Esta se produjo durante el actual gobierno y no cuando hubiera correspondido, durante el gobierno de Cristina, cuando era jefe del Ejrcito y se lo acus en causas de Lesa Humanidad. Por innegable que sea la participacin del kirchnerismo en esta historia (el apoyo a los Juicios, la EXMA, etctera) no conviene confundir los trminos y hacer de esa parte (el kirchnerismo) un todo (el movimiento de derechos humanos). La operacin de reduccin de un proceso fuertemente ms complejo, rico y abierto a uno de sus momentos es exactamente lo que lleva a cabo el macrismo. Quin sino el gobierno actual se interesa ms por esta sustitucin que encierra el potencial de las luchas de los derechos humanos en una expresin poltica particular? Si a alguien le interesa plasmar la ecuacin derechos humanos igual kirchnerismo es al propio macrismo!

Es preciso entonces enderezar el razonamiento: el verdadero enemigo de la derecha argentina no es el kirchnerismo sino esta historicidad de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, y su capacidad de expansin al conjunto de las luchas sociales. Es a esta historicidad a la que se apunta y a la que se quiere quebrar. Lo que se pretende desmontar es la dinmica abierta desde una sensibilidad apta para reunir diferentes luchas populares en torno a un mandato comn frente al Estado. La Plaza contra el 2 x 1 tan conectada con la Marcha del 3 de Junio Ni una Menos- ha corroborado que ese fenmeno de sensibilizacin se encuentra vigente a pesar de todo (ms vigente que nunca, incluso?). No es contra el kirchnerismo que apunta el gobierno, sino contra esta historicidad.

La razn de este ataque es, despus de todo, bastante clara: el neoliberalismo (que no es, por cierto, patrimonio del macrismo) es competencia, exclusin, empresarialidad, goce centrado en el narcisismo y violencia. Su instauracin pone en acto lo que Rita Segato ha llamado una desensibilizacin de las personas respecto de los otros y por tanto de lo colectivo como tal. La percepcin que las derechas (no solo el macrismo, por supuesto) tienen del peligro de las luchas de la memoria, verdad y justicia y su poder de expansin es correcta, y no obedece solo al pasado sino sobre todo al presente. Su intento de desactivarlas guarda una profunda coherencia. La Plaza contra el 2 x 1 as como la Marcha del 3 de Junio muestran la vitalidad de una contracoherencia que no se las har nada fcil.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/contracoherencia-por-diego-sztulwark