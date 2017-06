Para los pibes vuelan palos

Revista Chispa

Macri se apresura en volver a instalar la baja de la edad de imputabilidad, quizs como una oportunidad electoral. El drama de los pibes, para l puede sumar votos. Pero las rejas no resuelven, las rejas no atacan el problema de fondo, las rejas son solo ms palos y sufrimiento para los pibes sin futuro. Casi la mitad de los nios y adolescentes en la Argentina son pobres. El 46% de los chicos de 0 a 17 aos viven en la pobreza, y el 10% son indigentes, es decir que de los 13 millones de nios y adolescentes que viven en la Argentina, 6 millones son pobres y 1.310.000 pasa hambre. Esos nmeros duelen, porque detrs de las estadsticas son millones los pibes y las pibas que la pasan cada vez peor, sin posibilidades de salir de la marginalidad.

Esos chicos, que ahora aparecen slo como un nmero, despus tendrn rostro cuando pasen a engordar la lista de los que caen en la delincuencia. Para ellos mismos, su vida no vale, por eso las redes criminales los captan para sus propsitos. Por eso caen en las manos siniestras de las drogas y el alcohol cuando tiene 7, 8 aosquizs menos. Hoy Axel, 16 aos, tiene nombre y est detenido por matar a un nene de 3 en un asalto. Su hermano, de 14 est prfugo. En Crdoba, cinco personas internaron linchar a un nene de 10 aos que haba robado un celular10 aos.

En medio de esta situacin es brutal el crecimiento del consumo de drogas, y en este terreno tambin los nmeros son alarmantes, segn la UCA En lo que respecta a la venta de drogas en el barrio, ms de la mitad de los jvenes encuestados (55,2%) identifican que en la cuadra en la que viven se vende droga, mientras que el 62,5% conoce de la venta de drogas en su barrio, y el 28,5% reconoce que all se produce pasta base. El 31,7% identifica que en su barrio hay narcotrfico organizado, y la mitad de los jvenes (48,9%) reconoce la existencia de enfrentamiento entre bandas. El 68,3% afirma que la polica conoce y/o participa del trfico de drogas en su barrio y el 27,5% afirma que los punteros polticos tambin lo hacen.

En esa Argentina, Macri intenta meter de nuevo la discusin de la baja de la edad de imputabilidad para resolver el problema de la inseguridad. Problema que es real y preocupa a una gran parte de la poblacin, por eso el gobierno lo hace en medio de la campaa electoral, tratando de ganar votos a costa de castigar a esos pibes que son vctimas de un sistema que los excluye, inunda de droga sus barrios y ahora, encima los quiere meter en cana. Encerrndonos se corta el hilo por lo ms delgado, porque adems de no resolver el problema sino agravarlo, porque los pibes solo salen sabiendo robar mejor, lo que est planteado es tomar medidas represivas hacia los pibes dejando intacto el circuito delictivo que tiene como protagonistas a la polica, los narcos y el poder, ese circuito es lo que hay que golpear si se quiere resolver el problema. Adems, esta es una justicia de clase, porque no persigue a todos por igual, los ms pobres, los vulnerables, los sin futuro siguen siendo su blanco principal

En lugar de criminalizar a la juventud, de sumar ms poder policial sobre los pibes, hay que impulsar una poltica integral de proteccin de la juventud, con centro en la educacin, el deporte, la cultura, la recreacin y el trabajo, atacando el avance de la droga y el narcotrfico. Esa es la nica poltica efectiva contra la inseguridad. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de los jvenes y el delito.

Los pibes de 14 aos no tienen que estar en un subte o un colectivo pidiendo monedas, los pibes de 14 aos no tienen que estar en una esquina fumando paco, los pibes de 14 aos no tienen que ser soldaditos de los narcos, los pibes de 14 aos tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el club del barrio jugando a la pelota, haciendo deporte, divirtindose y aprendiendo, eso es lo que tienen que hacer los pibes de 14 aos.

