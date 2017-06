Entrevista a Pedro Montes sobre la situacin del Banco Popular y el sistema financiero espaol (y II)

Nuestro sistema bancario no est en condiciones de resistir perturbaciones significativas si el clima general se degrada"

Pensador y activista imprescindible en la izquierda espaola y europea en estas ltimas dcadas, Pedro Montes es actualmente presidente de la Asociacin Socialismo 21.

Estbamos aqu. El salvamento del BP nos a costar algo a los ciudadanos? Las autoridades dicen que no. Les creemos?

Es prematuro vaticinar el coste nulo para los contribuyentes. Primero, por las reclamaciones jurdicas que puedan plantearse, si bien como he sealado, no es previsible que se declare al Estado como responsable subsidiario de la liquidacin del Popular. Segundo, porque no pueden descartarse que en el proceso de digestin del banco por parte del Santander se descubran nuevos "agujeros", e intente aprovecharse del privilegiado trato que recibe de los gobiernos y de la preeminencia lograda como smbolo de la banca del pas. Por otra parte resulta obsceno, por parte del gobierno del PP, vanagloriarse de que la liquidacin del Popular no tendr repercusin en los contribuyentes despus de las decenas y decenas de miles de millones de euros que ha costado el saneamiento del sistema, y se avanz sin pudor alguno que todas las aportaciones pblicas se recuperaran. As est el pas. Ni cuando surgen condiciones excepcionales como la quiebra de su quinto banco no se plantea por parte de la izquierda la necesidad lgica y la reivindicacin histrica de impulsar la creacin de una banca pblica.

Hablas tambin de relmpago anunciador de otras peligrosas tormentas por llegar. Qu tormentas son esas? Son probables?

Mis facultades de adivino no me permiten pronosticar cuando y cul ser el origen de nuevas conmociones, pero nadie puede descartarlas. Si algn atrevido lo hiciera, como podra ser Guindos, aconsejo no hacerle caso.

Tomo nota. Los bancos, vuelvo a citarte, siguen ocultando en sus balances decenas de miles de millones de activos txicos inmobiliarios, quizs algunos centenares de miles, que an no han digerido a pesar del entramado institucional que se ha creado para aliviarlos de la carga destructiva que representan. Pero tantas partidas txicas poblaban sus balances? No se han saneado an lo suficiente? Qu dimensiones tuvo entonces aquella burbuja? Por lo dems, en algunas ciudades, pienso en Barcelona, la burbuja de nuevo est muy viva.

No estoy en condiciones de evaluar el grado de salud o enfermedad que todava padece el sistema bancario espaol. Si se sabe que decenas de miles de millones de euros relacionados con la actividad inmobiliaria lo mantienen intoxicado. La situacin actual no puede considerarse normal, constituyen una indiscutible rmora, pero la evolucin depender de lo que pueda suceder en la economa espaola en la que parece apuntarse una moderada recuperacin del sector inmobiliario, en unos mercados que no son homogneos, pues la demanda en algunas ciudades (Madrid y Barcelona) no puede equipararse a lo que sucede en otras y a lo que ocurre en las zonas tursticas o de segunda residencia. Por otro lado, soplan tambin vientos de crisis financiera a escala internacional que tendrn una indiscutible repercusin en nuestro pas. Podra decir que nuestro sistema bancario no est en condiciones de resistir perturbaciones significativas si el clima general se degrada, sino ms bien lo contrario: nos arrastrara con facilidad a nuevas convulsiones de gravedad imponderable.

Una descripcin, tambin tuya por supuesto: Todo el sistema bancario ha gozado en los ltimos aos de una evolucin excepcional determinada por ser el canal fundamental por el que el Estado se ha financiado emitiendo cientos de miles de millones de euros hasta alcanzar la deuda pblica el 100% del PIB y por el que el BCE ha inyectado liquidez a la economa con respaldo de esa deuda. Un circuito extrao, sealas, beneficioso para la banca, generado en un contexto tipos de inters del BCE mnimos, o nulos, que tarde o temprano tendr que acabar. Si la crisis de los bancos ha puesto en jaque al Estado hasta aqu, ser el endeudamiento que ya alcanza el Estado el que ponga en jaque el equilibrio los bancos ahora. Por qu, de dnde esa inversin que comentas?

El BCE, ante el objetivo de contener la crisis y la recesin, ha practicado una poltica muy expansiva de inyeccin de liquidez, y ha ido relajando las condiciones para la concesin de crditos, tomando ya en garanta emisiones del sector privado. Pero, hasta hace poco, la va normal era otorgar financiacin al sector bancario con respaldo de la deuda pblica. Como el BCE no puede financiar directamente a los Estados ha tomado esa va, de modo tal que las emisiones de deuda pblica las adquiere en una buena parte la banca y ella obtiene liquidez al nivel mnimo de los tipos de inters del BCE, cero en la actualidad, beneficindose de la diferencia de los tipos a los que el Estado coloca su deuda, que tambin por supuesto son muy bajos.

En nuestro pas, el nivel del volumen de la deuda pblica es, redondeando, el 100% del PIB, pero la peculiaridad es que su crecimiento ha sido muy intenso en los ltimos aos como consecuencia de la acumulacin de los dficit pblicos. En comparacin con otras economas ese porcentaje no es exagerado, pero si es objetivamente alto (sabido es que en las condiciones de Maastricht y ahora del Pacto de estabilidad era del 60% del PIB) y se ha instalado en un nivel sin previsin de reducirse que plantea un problema general. Si todo se complicara, no puede descartarse que hubiera revisarse la poltica de la deuda pblica, con cambios en el calendario de amortizaciones y ms drsticamente con alguna quita. La banca entonces podra ser arrastrada al ojo del huracn. Hablo de una hiptesis, no de pronsticos, pero como posibilidad est abierta.

Se entiende la diferencia. El Estado, afirmas tambin, ha gastado en el mantenimiento del sistema financiero, decenas de miles de millones de euros. An no se sabe cmo acabara esta historia. El endeudamiento general que padece toda la economa espaola, incluidos los pasivos exteriores, afirmas, convierte a Espaa en uno de los pases ms vulnerables del mundo. Del mundo? Dnde se ubica esta vulnerabilidad que sealas?

Con frecuencia hablo de la vulnerabilidad de la economa espaola. Voy a darle contenido.

Adelante.

Aparte de las incgnitas que suscitan la situacin del sistema crediticio y el fuerte endeudamiento pblico a los que ya me he referido, en el ao 2009 el pas tena una posicin neta exterior que era la ms negativa del mundo, salvo la de Estados Unidos que tiene la ventaja que emite un papel verde llamado dlar que tiene una gran aceptacin en el resto del mundo. Los pasivos de los residentes del pas frente al exterior ascendan a 2,3 billones de euros, a los que si se restan los activos de los residentes frente al exterior, 1,3 billones de euros, resultaba una posicin neta negativa de 1 billn de euro. sa resta no tiene mucha razn de ser puesto que los acreedores y los deudores son agentes individuales que no pueden compensarse estrictamente. La cifra importante es la de los pasivos exteriores, que son compromisos de pago o derechos de los extranjeros sobre los agentes espaoles.

En el ao 2016, despus de tantos aos, de mejora del dficit exterior y hasta de un supervit en la balanza por cuenta corriente en los ltimos dos aos, los pasivos exteriores se elevaban a 2,6 billones de euros, resultando una posicin negativa de 0,95 billones de euros, un poco ms favorable que en 2009.

Por otro lado, a efectos de resaltar el endeudamiento general de la economa, los pasivos y activos entre los agentes econmicos internos desglosados en sociedades no financieras, instituciones financieras, administraciones pblicas y los hogares, alcanzaban en 2009 el volumen de 7,3 billones de euros. En 2016, con la recesin profunda de por medio, la quiebra de muchas empresas, la destruccin de aparato productivo, la crisis financiera , los rescates, los desahucios, los concursos de acreedores etc. ese volumen se haba elevado a 7,8 billones de euros.

Por tanto, por lo que se refiere al endeudamiento interno y externo la economa espaola sigue sumida en una burbuja financiera. Hay que tener en cuenta que en los ltimos aos han operado adems algunos factores muy favorables para la economa en general y en particular para la balanza de pagos. Brevemente, la cada del precio del petrleo, los tipos de inters inslitamente bajos (la FED acaba de subirlos un cuartillo) y un gran tirn del sector turstico derivado en parte de la inestabilidad poltica que domina en algunos pases competidores. Se puede haber registrado una mejora de la competitividad por la importante reduccin de los salarios, pero no cabe garantizar el mantenimiento de esos hechos favorables.

Quiero sealar por ltimo que se pretende equiparar una tormenta tropical con la crisis econmica y social que sufre el pas. La tormenta pasa y a los dos das puede estar luciendo un sol radiante. Una crisis de la profundidad padecida deja unos destrozos y unas secuelas que en modo alguno permiten hablar de superacin de la misma hasta que los datos esenciales de la comunidad se hayan restablecido al nivel previo de la crisis.

Te ests refiriendo al paro

Hablo del paro, de la precariedad laboral, del nivel de salarios, de la proteccin al paro, de la degradacin de los servicios pblicos esenciales, por no referirse a otros aspectos y secuelas de la crisis en derechos sociales y polticos. Hablar de que la crisis es cosa del pasado mientras todos sus efectos destructivos siguen vigentes es demagogia de la peor especie, que no cabe admitir. Y relaciono esto con la vulnerabilidad porque si hubiese un deterioro de la situacin, provocado por las causas que fueran, el sufrimiento social tendera a agravarse a partir de una situacin profundamente degradada. En fin, lo dejo aqu.

Me olvido de algo esencial? Quieres aadir algo ms?

Poco ms, por un lado, si nos acotamos al asunto del Popular, (por cierto, acaba de publicar el Banco de Espaa un informe en el que aclara que el Estado perder finalmente 60.600 millones de euros, el 80% de los 77.000 millones inyectados) y mucho ms, por otro, si se abre el debate sobre la estrategia de la izquierda poltica y de los movimientos para superar el estado de cosas en que est hundido el pas. Es una necesidad imperiosa, en mi opinin, el rearme ideolgico de las fuerzas progresistas y la construccin de un pueblo organizado para resistir y luchar.

No tengo ninguna diferencia con lo que acabas de sealar. Mil gracias querido Pedro.